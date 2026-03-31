Millonarios ha encontrado en Sebastián Valencia a uno de los jugadores más destacados de la temporada 2026. El lateral izquierdo llegó como refuerzo procedente de Fortaleza y, en pocos meses, logró consolidarse como una pieza clave dentro del equipo dirigido por Fabián Bustos.

Su impacto ha sido evidente tanto en defensa como en ataque. Valencia no solo se adueñó rápidamente del puesto de titular, sino que además se convirtió en un jugador decisivo con goles y asistencias en momentos importantes del campeonato. Por esa razón, su nombre aparece cada vez con más frecuencia entre los futbolistas más destacados del semestre en Millonarios.

Sebastián Valencia, fichaje de Millonarios para la temporada 2026

La llegada de Sebastián Valencia al equipo albiazul se produjo como parte de los movimientos de mercado para reforzar la plantilla de cara a la temporada 2026. El lateral izquierdo arribó procedente de Fortaleza, club en el que había mostrado condiciones interesantes que despertaron el interés de Millonarios.

El equipo técnico buscaba fortalecer la banda izquierda con un jugador que ofreciera solidez defensiva y proyección ofensiva, dos características que encajaban con el perfil del futbolista. En pocos partidos, Valencia demostró que podía adaptarse rápidamente a las exigencias y al estilo de juego que propone Fabián Bustos.

Los números de Sebastián Valencia en el semestre con Millonarios

El rendimiento del lateral se refleja claramente en sus estadísticas dentro del campeonato. En lo que va del semestre, Sebastián Valencia ha disputado 13 partidos con la camiseta de Millonarios. De esos encuentros, fue titular en 12, lo que confirma la confianza que ha depositado el cuerpo técnico en su trabajo dentro del campo.

Además de su presencia constante en la alineación, el futbolista ha aportado cifras importantes en ataque. Hasta ahora suma 2 goles y 4 asistencias, números poco habituales para un jugador que se desempeña como lateral. Este aporte ofensivo ha sido fundamental en varios resultados del equipo durante la temporada.

Los goles de Sebastián Valencia con Millonarios

El lateral izquierdo también ha sabido aparecer en el marcador en momentos clave. Sebastián Valencia ha anotado dos goles con Millonarios en el semestre. El primero fue frente a Deportivo Pereira, en un partido en el que el defensor sorprendió con su llegada al área rival.

El segundo lo marcó ante su antiguo equipo, Fortaleza, en un encuentro especial para el jugador por enfrentar al club del que llegó al conjunto albiazul. Estos goles reflejan su capacidad para sumarse al ataque y aprovechar los espacios cuando el equipo proyecta sus laterales.

Las asistencias de Sebastián Valencia en Millonarios

Además de sus goles, Valencia también ha sido protagonista en la generación de jugadas ofensivas. En el semestre acumula cuatro asistencias que han sido determinantes para el equipo.

Las asistencias de Sebastián Valencia han sido para los siguientes goles:

Gol de Rodrigo Contreras frente a Llaneros

Gol de Andrés Llinás frente a Boyacá Chicó

Gol de Mateo García frente a Atlético Nacional

Gol de David Mackálister Silva frente a Once Caldas

Estas acciones reflejan su capacidad para proyectarse por la banda izquierda y generar peligro en el último tercio del campo. Su precisión en los centros y su lectura del juego lo han convertido en un recurso constante para el ataque del equipo.

El impacto de Sebastián Valencia en el sistema de Fabián Bustos

El crecimiento de Sebastián Valencia también se explica por su adaptación al sistema de juego de Fabián Bustos. El entrenador ha apostado por un estilo que exige a los laterales participar activamente tanto en defensa como en ataque. En ese contexto, Valencia ha encontrado un rol ideal dentro del equipo.

Su velocidad, resistencia y capacidad para recorrer toda la banda le permiten cumplir con las exigencias tácticas del esquema. Además, su entendimiento con los mediocampistas y extremos del equipo ha facilitado la generación de sociedades ofensivas que han beneficiado el rendimiento colectivo.

Sebastián Valencia, una de las revelaciones de Millonarios en 2026

Con el paso de los partidos, Sebastián Valencia se ha consolidado como uno de los fichajes más acertados de Millonarios en la temporada. Su regularidad, su aporte ofensivo y su capacidad para responder en momentos importantes lo han convertido en uno de los jugadores más destacados del semestre.

En un equipo que busca mantenerse competitivo tanto en la Liga BetPlay como en los torneos internacionales, el rendimiento del lateral izquierdo representa un valor importante dentro de la plantilla. Su desempeño también refleja el impacto que pueden tener los refuerzos cuando logran adaptarse rápidamente a la estructura del equipo y asumir un rol protagonista dentro del campo.