La salida de Francisco Fydriszewski hacia Junior de Barranquilla obligó al Deportivo Independiente Medellín a mover rápidamente sus fichas en el mercado. El delantero polaco, uno de los referentes ofensivos del equipo durante el último año y medio, cerró su ciclo en el club luego de que el conjunto barranquillero ejecutara la cláusula de rescisión que le permitía desvincularse pese a tener todavía seis meses de contrato vigentes.

La noticia no cayó bien entre buena parte de la afición del DIM, que valoraba el aporte goleador del atacante. Conscientes de ello, los directivos del Poderoso activaron de inmediato el plan para encontrar un reemplazo de jerarquía que permita mantener la competitividad del equipo en el segundo semestre de 2026.

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Aunque hace pocos días fue oficializada la llegada de Carlos Lucumí procedente de Alianza FC, en la interna del club siempre se consideró al atacante como una alternativa complementaria dentro de la plantilla. Por eso, la búsqueda de un nuevo centrodelantero titular continúa y ya hay tres nombres que concentran la atención de la dirigencia roja.

Roger Martínez, el gran objetivo del Poderoso

El nombre que más seduce en este momento a los responsables deportivos del club es el de Roger Martínez.

El delantero cartagenero de 32 años acaba de finalizar su vínculo con Al-Taawoun FC de Arabia Saudita y se encuentra en condición de agente libre, una situación que lo convierte en una de las piezas más atractivas del mercado colombiano.

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Sin embargo, también es la operación más compleja de todas.

Roger cuenta con varias propuestas sobre la mesa y sus pretensiones salariales están por encima de los parámetros habituales del Fútbol Profesional Colombiano. Aun así, el Medellín considera que vale la pena intentar el esfuerzo.

Hay varios factores que alimentan el optimismo en el entorno rojo:

El jugador se encuentra libre.

Tiene un vínculo emocional con Medellín.

Conoce la institución desde su etapa formativa.

No descarta regresar al fútbol colombiano.

Pocos recuerdan que entre los 14 y 16 años Roger hizo parte de los procesos juveniles del club antioqueño antes de partir hacia Argentina y comenzar una carrera internacional que lo llevó por ligas de primer nivel.

Eso sí, la competencia será fuerte. Se conoció que Atlético Nacional también sigue de cerca al delantero y que Racing Club de Avellaneda analiza seriamente su regreso tras las exitosas etapas que vivió en la institución argentina.

Pese a ello, el DIM prepara una propuesta formal y buscará jugar sus cartas en los próximos días.

Germán Cano, el regreso que ilusiona a toda la hinchada

Hablar de Germán Ezequiel Cano es hablar de una de las máximas leyendas en la historia reciente del Medellín.

El atacante argentino de 38 años es el máximo goleador histórico del club con 129 anotaciones y mantiene una conexión emocional única con la afición roja.

Desde hace varios años, Cano ha manifestado públicamente su deseo de regresar al Medellín antes de poner fin a su carrera profesional. De hecho, en conversaciones sostenidas entre las partes a comienzos de año existía la idea de cumplir primero su contrato con Fluminense y posteriormente concretar su retorno.

Sin embargo, la salida inesperada de Fydriszewski podría modificar los tiempos.

Hoy el escenario luce mucho más favorable para una negociación debido a varios factores:

A Cano le restan seis meses de contrato con Fluminense.

El club brasileño no pondría grandes obstáculos para liberarlo.

La compensación económica requerida sería manejable para el DIM.

Su llegada tendría un enorme impacto deportivo y emocional.

Dentro del club reconocen que, desde el punto de vista estrictamente futbolístico, Roger Martínez aparece por delante en la lista. Pero también entienden que el regreso de Cano tendría un efecto inmediato en el entorno institucional y en una afición golpeada por la salida del delantero polaco.

Carlos Bacca, una posibilidad que sigue abierta

El tercer nombre en carpeta es otro delantero de enorme trayectoria: Carlos Bacca.

El goleador de 39 años atraviesa días decisivos en su relación con Junior de Barranquilla. Su contrato acaba de finalizar y, aunque el deseo del atacante es continuar seis meses más en el equipo de sus amores antes de retirarse, las señales que llegan desde la dirigencia barranquillera apuntan a una despedida.

En caso de confirmarse su salida definitiva, Bacca estaría dispuesto a extender su carrera un año más lejos de Barranquilla.

Actualmente existen dos clubes atentos a esa situación:

Atlético Bucaramanga.

Deportivo Independiente Medellín.

Bucaramanga incluso ya avanzó con una propuesta económica formal, mientras que el DIM todavía no ha presentado una oferta oficial. Sin embargo, desde el entorno del jugador ya recibieron el mensaje de que existe interés real por parte del conjunto antioqueño.

La experiencia, liderazgo y capacidad goleadora del delantero samario son aspectos que valoran enormemente en Medellín.

El DIM prepara un movimiento importante en el mercado

La marcha de Francisco Fydriszewski dejó un vacío difícil de llenar tanto dentro como fuera de la cancha. Por esa razón, el Medellín trabaja contra reloj para encontrar un reemplazo que esté a la altura de las expectativas de la afición y de los desafíos deportivos que se avecinan.

Por ahora, Roger Martínez, Germán Cano y Carlos Bacca encabezan la lista de candidatos. Cada uno representa un escenario distinto, pero todos comparten un denominador común: son nombres de peso que podrían darle al equipo de Luis Amaranto Perea el golpe de autoridad que busca para afrontar un semestre en el que la exigencia será máxima y donde el club pretende volver a pelear por los lugares de privilegio del fútbol colombiano y continental.