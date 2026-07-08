La Selección Colombia puso fin a su recorrido por el Mundial 2026 con un balance que deja espacio tanto para el orgullo como para la reflexión. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo abandonó el torneo sin perder un solo partido en el tiempo reglamentario, exhibió una de las defensas más sólidas de la competencia y confirmó el crecimiento de varios futbolistas. Sin embargo, la eliminación frente a Suiza en la tanda de penales impidió que la Tricolor alcanzara el objetivo de instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta.

El empate sin goles durante los 120 minutos en el BC Place de Vancouver y la posterior derrota 4-3 desde el punto penal marcaron el final del camino mundialista para un equipo que dejó buenas sensaciones, aunque también la impresión de haber podido llegar más lejos.

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Ahora, la delegación regresará a Bogotá, donde se espera el respaldo de los aficionados, mientras comienza a tomar fuerza el debate sobre la continuidad de Néstor Lorenzo, cuyo vínculo contractual concluye a finales de julio.

Una campaña sólida que no alcanzó para dar el gran salto

Desde antes del inicio del torneo, Colombia aparecía entre las selecciones con argumentos para protagonizar una destacada actuación, respaldada por el nivel de varios de sus futbolistas y el liderazgo de James Rodríguez.

El recorrido dejó momentos de muy buen fútbol, una fase de grupos convincente y una imagen competitiva en cada presentación. No obstante, el desenlace volvió a dejar pendiente el salto definitivo hacia las rondas de mayor prestigio.

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La Tricolor disputó cinco encuentros entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias, con un rendimiento que refleja la consistencia del equipo durante todo el campeonato.

Partidos disputados: 5

5 Victorias: 3

3 Empates: 2

2 Derrotas: 0 (eliminación por penales)

0 (eliminación por penales) Goles a favor: 5

5 Goles recibidos: 1

1 Diferencia de gol: +4

Aunque no igualó la histórica campaña de Brasil 2014, esta edición representó la segunda mayor cantidad de partidos disputados por Colombia en una Copa del Mundo, favorecida también por el formato ampliado de 48 selecciones.

Una defensa que quedó para la historia

Si hubo un aspecto que distinguió a Colombia durante el campeonato fue su comportamiento defensivo.

La Tricolor apenas recibió un gol en cinco compromisos, firmando el mejor registro defensivo de su historia en los Mundiales.

Gran parte de ese mérito recayó en Camilo Vargas, quien completó 420 minutos sin recibir anotaciones, estableciendo un nuevo récord para un arquero colombiano en la máxima cita del fútbol.

Junto al guardameta sobresalieron las actuaciones de Dávinson Sánchez, líder de la zaga, y de Gustavo Puerta, una de las grandes revelaciones del torneo gracias a su despliegue, equilibrio y personalidad en la mitad de la cancha.

Daniel Muñoz terminó como el goleador colombiano

Uno de los datos más llamativos que dejó la participación nacional fue que el máximo anotador del equipo terminó siendo un defensor.

Daniel Muñoz convirtió frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo, cerrando el campeonato con dos tantos.

Con una anotación finalizaron:

Luis Díaz

Jáminton Campaz

Jhon Arias

La distribución de los goles también reflejó el carácter colectivo de una selección que encontró variantes ofensivas desde distintas posiciones del campo.

Los números que dejó la Tricolor en el Mundial 2026

Más allá de la eliminación, la participación colombiana dejó varios registros estadísticos que pasarán a formar parte de la historia de la Selección.

Séptima participación de Colombia en una Copa del Mundo (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y 2026).

de Colombia en una Copa del Mundo (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y 2026). Décimo lugar entre las 48 selecciones participantes.

entre las 48 selecciones participantes. 27 partidos disputados en la historia de los Mundiales.

disputados en la historia de los Mundiales. Cinco goles anotados , igualando la producción ofensiva conseguida en Chile 1962.

, igualando la producción ofensiva conseguida en Chile 1962. Mejor campaña defensiva de Colombia en una Copa del Mundo, con apenas un gol recibido.

de Colombia en una Copa del Mundo, con apenas un gol recibido. Camilo Vargas estableció el récord colombiano de imbatibilidad con 420 minutos .

estableció el récord colombiano de imbatibilidad con . El balance histórico de la Tricolor en los Mundiales quedó en 27 partidos, con 12 victorias, cinco empates y diez derrotas, además de 37 goles a favor y 31 en contra.

En el plano individual, James Rodríguez continúa como el máximo goleador colombiano en la historia de los Mundiales con seis anotaciones. Detrás aparecen Yerry Mina, con tres, mientras Bernardo Redín, Adolfo Valencia, Jackson Martínez, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado y Daniel Muñoz comparten el siguiente escalón con dos goles cada uno.

El recorrido de Colombia en el Mundial 2026 dejó argumentos para valorar el crecimiento competitivo del equipo, especialmente por su fortaleza defensiva y la capacidad para mantenerse invicto durante el juego. Sin embargo, la eliminación en octavos volvió a recordar que el gran desafío de la Tricolor sigue siendo transformar esas buenas sensaciones en una actuación que la lleve, por fin, a instalarse entre la élite del fútbol mundial.