La eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. La espectacular remontada de la Albiceleste, que revirtió una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 en apenas 13 minutos, dio paso a una intensa polémica que tuvo como principal foco las decisiones arbitrales.

Una vez concluido el encuentro, tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico egipcio dirigieron duras críticas contra el árbitro François Letexier y el funcionamiento del VAR, al considerar que varias determinaciones influyeron directamente en el resultado. Las declaraciones posteriores elevaron aún más la controversia, con acusaciones de parcialidad e incluso cuestionamientos sobre la transparencia del campeonato.

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Mostafa Ziko encendió la polémica

Uno de los pronunciamientos más fuertes llegó por parte de Mostafa Ziko, autor del segundo gol de Egipto y protagonista de una de las acciones más discutidas del partido.

El atacante recordó que durante el compromiso le fue anulada otra anotación tras la intervención del VAR, que detectó una infracción sobre un futbolista argentino en el inicio de la jugada.

Aunque comenzó su intervención felicitando a Argentina por la clasificación, rápidamente cambió el tono de sus declaraciones.

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«No necesitaron nada más… el árbitro fue injusto, injusto, injusto. El árbitro está desperdiciando el esfuerzo de toda una nación. La Copa está dirigida hacia Argentina».

Poco después lanzó la frase que terminó convirtiéndose en uno de los grandes focos de la polémica.

«El torneo estuvo amañado».

🇦🇷3️⃣⚽️2️⃣🇪🇬 | MUNDIAL 2026: Egipcio Mostafa Zico: «El árbitro es injusto, está desperdiciando el esfuerzo de toda una nación. La Copa está dirigida hacia Argentina.» pic.twitter.com/2c5oeAJ5Hf — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

Hossam Hassan también cargó contra el arbitraje

El seleccionador Hossam Hassan respaldó las críticas de sus jugadores y aseguró que el desarrollo del encuentro estuvo condicionado por factores que, en su opinión, fueron más allá del rendimiento deportivo.

«El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro».

El entrenador egipcio fue incluso más allá al sugerir que el cuerpo arbitral habría llegado al partido bajo presión.

«Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro».

Uno de los episodios que más molestó al banquillo africano fue la jugada previa al tercer gol argentino. Hassan sostuvo que existió una infracción evidente que nunca fue revisada por el videoarbitraje.

«Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta».

«No vimos respeto ni Juego Limpio»

El técnico también defendió el desempeño de su selección y aseguró que, por lo mostrado durante el partido, Egipto merecía un desenlace diferente.

«Nos merecíamos esta victoria (…) creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni Juego Limpio».

Además, reveló que una vez terminado el compromiso buscó dialogar directamente con el árbitro François Letexier, aunque esa conversación terminó aumentando todavía más sus sospechas.

«Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación».

El toque sobre la pierna derecha de Salah tiene la misma intensidad en la falta que sancionó sobre Lisandro Martínez cuando le anuló el gol a Egipto. No es que me parezca penal, es que hubo doble rasero y ante la duda, benefició a Argentina. pic.twitter.com/hwhCBueqZ6 — Felipe Lucero (@Ellucero) July 7, 2026

La promesa de Hassan tras la eliminación

El profundo malestar del seleccionador quedó reflejado en el mensaje con el que cerró su comparecencia ante los medios.

«No voy a seguir, y se lo prometo, desde el momento en que regrese, los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido más de este torneo».

Las declaraciones de Mostafa Ziko y Hossam Hassan convirtieron la eliminación de Egipto en uno de los episodios más controvertidos del Mundial 2026. Mientras Argentina celebró una remontada que la instaló en los cuartos de final, desde el conjunto africano quedó instalada una profunda inconformidad con el arbitraje y el desarrollo del encuentro, una polémica que promete seguir dando de qué hablar durante el resto del campeonato.