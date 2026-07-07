La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo en la delegación tricolor. Después de caer frente a Suiza en la tanda de penales, el seleccionador Néstor Lorenzo compareció ante los medios para explicar qué, a su juicio, terminó inclinando una serie en la que considera que su equipo hizo méritos suficientes para avanzar.

El entrenador argentino reconoció que la falta de eficacia frente al arco rival terminó siendo el factor determinante y sostuvo que, por el desarrollo del compromiso, la clasificación pudo haberse definido antes de llegar a los lanzamientos desde el punto penal.

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La falta de gol, el aspecto que marcó la diferencia

Durante la conferencia de prensa, Lorenzo fue consultado sobre qué le había faltado a la Tricolor para evitar una definición desde los once pasos. Su respuesta fue breve y contundente.

«Sin duda que hacer gol».

El seleccionador explicó que esperaba un compromiso muy equilibrado desde el punto de vista táctico y aseguró que el equipo encontró espacios para generar peligro, aunque no logró traducir esas oportunidades en el marcador.

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«Fue un partido bastante cerrado, muy táctico, muy parejo».

Para el entrenador, Colombia mostró iniciativa y buscó el arco rival durante buena parte del encuentro, pero esa propuesta ofensiva no encontró el premio esperado.

Lorenzo explicó la salida de Jhon Arias

Otro de los temas que despertó mayor interés fue la sustitución de Jhon Arias, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo.

Lorenzo aclaró que la decisión obedeció a una combinación de factores. El extremo ya tenía tarjeta amarilla y acumulaba un importante desgaste físico, por lo que el cuerpo técnico consideró prudente reemplazarlo para evitar riesgos en un partido que exigía máxima intensidad.

Con el ingreso de Jáminton Campaz, el entrenador modificó el dibujo táctico y apostó por un 4-2-3-1, buscando mayor profundidad por las bandas y piernas frescas para el tramo final del compromiso.

Según explicó, el cambio estuvo cerca de dar resultado, ya que Campaz protagonizó una de las opciones más claras de la prórroga.

Respaldo total para los delanteros

Pese a las ocasiones desperdiciadas por Luis Díaz y Luis Javier Suárez, el técnico evitó señalar responsabilidades individuales y prefirió destacar el rendimiento colectivo.

Lorenzo recordó que situaciones similares ya habían ocurrido durante las Eliminatorias Sudamericanas, cuando el equipo también generó numerosas oportunidades antes de reencontrarse con el gol.

«A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones».

Como respaldo a su argumento, señaló que la Tricolor finalizó el encuentro con 17 remates, una cifra que, en su opinión, refleja la intención ofensiva del equipo.

Sin embargo, reconoció que en este tipo de instancias la falta de contundencia suele marcar diferencias.

«No convertir se paga».

Aun así, reiteró su confianza en los atacantes, recordando que todos llegan respaldados por buenas campañas con sus respectivos clubes.

«No hay nada que reprochar»

Lejos de repartir culpas por la eliminación, Lorenzo defendió el compromiso de todo el plantel y aseguró que el fútbol muchas veces no premia al equipo que más propone durante los noventa minutos o incluso después del tiempo suplementario.

«No hay nada que reprochar. Simplemente que a veces entra y a veces no».

Con esa reflexión cerró su comparecencia tras la despedida de Colombia del Mundial 2026. La Tricolor dejó el torneo tras competir de igual a igual en la fase eliminatoria, pero la falta de contundencia en ataque y la posterior definición desde el punto penal terminaron apagando la ilusión de avanzar a los cuartos de final.