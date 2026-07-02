América de Cali mantiene como prioridad la contratación de un delantero para el segundo semestre y ya tiene varios nombres sobre la mesa. La dirigencia escarlata trabaja junto al cuerpo técnico en la búsqueda de un atacante que aporte goles, presencia en el área y experiencia, luego de un primer semestre en el que el equipo no encontró la regularidad ofensiva esperada.

Aunque Daniel Valencia y Thomás Ángel llegaron como apuestas importantes para 2026, el rendimiento colectivo llevó al club a salir nuevamente al mercado. Entre los candidatos aparecen tres futbolistas internacionales, pero uno de ellos empieza a tomar ventaja sobre el resto.

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Eric Ramírez encabeza la lista de candidatos

El venezolano Eric Ramírez es, por ahora, el nombre que más convence en las oficinas del conjunto escarlata.

El delantero, de 27 años, dejó una buena imagen durante su paso por Atlético Nacional y reúne varias de las características que busca David González Giraldo para potenciar el ataque americano.

Entre los aspectos que más valoran del atacante sobresalen:

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Su capacidad para jugar de espaldas al arco.

La inteligencia para atacar los espacios.

Su movilidad dentro del área.

La facilidad para asociarse con los mediocampistas.

Actualmente milita en Carabobo FC, aunque pertenece al Dinamo de Kiev. Precisamente esa situación contractual representa el principal desafío de la negociación.

El club ucraniano está dispuesto a facilitar la salida del jugador, pero antes América deberá llegar a un acuerdo para compensar económicamente al equipo venezolano por finalizar de manera anticipada el préstamo vigente.

Mientras tanto, el futbolista ya manifestó su disposición para vestir la camiseta escarlata si las instituciones logran cerrar la operación.

Álvaro López continúa siendo una alternativa importante

Otro de los delanteros que sigue bajo análisis es el argentino Álvaro López.

El atacante ofrece un perfil diferente gracias a su potencia física y a su juego aéreo, condiciones que incluso llevarían al cuerpo técnico a introducir algunos ajustes tácticos para aprovechar al máximo sus características.

Dentro de América consideran que puede convertirse en un referente ofensivo capaz de marcar diferencias en partidos cerrados y ofrecer soluciones distintas en el último tercio del campo.

Sin embargo, el principal obstáculo está en la postura de Albion FC.

El club uruguayo dejó claro que únicamente negociará mediante una venta definitiva y fijó una valoración cercana al millón de dólares, cifra que por ahora mantiene distante a las partes.

Alex Valera pierde fuerza en la negociación

El primer objetivo del mercado fue el peruano Alex Valera, figura de Universitario de Deportes.

Aunque el delantero recibió positivamente el interés de América y veía con buenos ojos la posibilidad de jugar en Colombia, las conversaciones entre clubes nunca lograron acercarse.

Universitario rechazó las propuestas presentadas por el conjunto caleño y mantuvo una valoración económica muy superior a la ofrecida por la dirigencia escarlata.

Con el paso de los días, esa negociación fue perdiendo fuerza y actualmente luce muy difícil de reactivar.

América no se detiene en el mercado

Mientras continúa la planificación del segundo semestre, América de Cali mantiene abiertas varias alternativas para reforzar su frente de ataque.

Eric Ramírez aparece hoy como la opción más avanzada, Álvaro López continúa siendo un objetivo atractivo pese a las dificultades económicas y Alex Valera parece alejarse definitivamente del radar escarlata.

La intención de la dirigencia es clara: incorporar un delantero que marque diferencias y eleve el nivel competitivo de un equipo que aspira a pelear nuevamente por los primeros lugares del Fútbol Profesional Colombiano.