El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano sigue moviéndose y uno de los nombres que comienza a generar expectativa es el de Kevin Pérez. El extremo de 28 años analiza cuidadosamente su futuro luego de un semestre en el que no logró consolidarse como titular en Junior de Barranquilla, situación que abre la puerta a un posible cambio de equipo para el segundo tramo de la temporada.

Aunque el cartagenero valora la oportunidad de haber vestido la camiseta rojiblanca y de haber conquistado títulos con la institución, también entiende que necesita sumar más minutos para recuperar continuidad. Ese panorama ha despertado el interés de varios clubes, mientras Junior evalúa cuál será la mejor decisión para todas las partes.

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Independiente Santa Fe aparece como la opción más firme

Hasta ahora, el club que ha mostrado mayor determinación para incorporar a Kevin Pérez es Independiente Santa Fe.

La posibilidad de llegar al conjunto bogotano resulta atractiva para el futbolista, no solo por el proyecto deportivo, sino porque el interés nace directamente del entrenador Pablo Repetto, quien considera que el extremo puede aportar velocidad, profundidad y desequilibrio por las bandas.

Uno de los principales desafíos de la negociación pasa por el aspecto económico. Aun así, el jugador estaría dispuesto a flexibilizar sus condiciones salariales si eso le permite asumir un papel mucho más protagónico.

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Por el momento, Pérez espera que Junior defina oficialmente su situación antes de avanzar en conversaciones más concretas.

DIM sigue atento a cualquier movimiento

Otro equipo que permanece pendiente del futuro del atacante es Deportivo Independiente Medellín.

Durante las últimas semanas existieron acercamientos entre representantes del club paisa y el entorno del futbolista para conocer su panorama contractual. Aunque las conversaciones fueron positivas, todavía no se ha presentado una propuesta formal.

En el Poderoso consideran que Kevin Pérez puede convertirse en una alternativa interesante para fortalecer el ataque, pero antes esperan conocer la postura definitiva de Junior respecto a una posible cesión.

La operación continúa en una fase inicial, aunque no se descarta que pueda acelerarse en los próximos días.

Junior todavía no cierra la puerta

A pesar de los rumores que rodean al extremo, permanecer en Junior sigue siendo un escenario posible.

El principal inconveniente pasa por la fuerte competencia dentro del plantel y la reducción del calendario, ya que el club no disputará torneos internacionales durante este semestre. Esa situación limita las opciones de rotación y dificulta que todos los jugadores tengan continuidad.

Antes de salir a vacaciones, Kevin Pérez sostuvo una conversación con Alfredo Arias, quien le explicó que deberá competir por un lugar en una plantilla con múltiples variantes ofensivas.

Sin embargo, la dirigencia rojiblanca no le ha comunicado que deba buscar nuevo equipo. Por esa razón, el futbolista regresó normalmente a la pretemporada mientras espera una decisión definitiva.

Tres escenarios para definir el futuro

Con el mercado todavía abierto, Kevin Pérez mantiene tres posibilidades claras para el segundo semestre de 2026: continuar en Junior de Barranquilla, aceptar una eventual propuesta de Independiente Santa Fe o esperar que Deportivo Independiente Medellín convierta su interés en una oferta formal.

Las próximas jornadas serán decisivas para conocer el destino de un jugador que busca recuperar protagonismo y volver a convertirse en un futbolista determinante dentro del Fútbol Profesional Colombiano.