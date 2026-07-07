El FC Barcelona vuelve a mirar hacia Italia en busca de refuerzos para potenciar su frente de ataque. Entre los nombres que han ganado protagonismo en las últimas semanas aparece Rafael Leao, uno de los futbolistas más talentosos de la Serie A y una oportunidad de mercado que en el Camp Nou consideran tan atractiva como compleja.

La dirección deportiva azulgrana trabaja en una fórmula que permita acercarse al internacional portugués sin comprometer la estabilidad financiera del club. La idea pasa por una operación similar a otras ejecutadas recientemente por la entidad catalana: minimizar el impacto inicial y repartir la inversión en el tiempo.

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Rafael Leao vuelve al radar del FC Barcelona

El interés por Rafael Leao no es nuevo. Desde hace varias temporadas, el atacante portugués figura en los informes de seguimiento del club azulgrana gracias a unas condiciones físicas y técnicas que encajan perfectamente en el perfil que busca Hansi Flick para reforzar las bandas.

A sus 27 años, el extremo atraviesa un momento diferente dentro del AC Milán. Aunque sigue siendo uno de los jugadores más importantes de la plantilla italiana, su situación ya no parece tan blindada como en temporadas anteriores, algo que ha abierto la puerta a posibles movimientos durante este mercado.

En el Barça consideran que el portugués podría aportar varias características que hoy tienen un valor enorme en el fútbol europeo:

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Velocidad en espacios abiertos.

Capacidad de desequilibrio en el uno contra uno.

Versatilidad para jugar por ambas bandas.

Potencia física para romper líneas defensivas.

Experiencia en competiciones internacionales.

Una operación diseñada para proteger las finanzas azulgranas

El gran desafío no es deportivo, sino económico.

La hoja de ruta del FC Barcelona contempla una fórmula de cesión con opción de compra, un esquema que permitiría reducir el desembolso inicial y ganar margen dentro de los límites financieros que condicionan la planificación deportiva del club.

La referencia más cercana es la utilizada recientemente con otros futbolistas incorporados mediante acuerdos flexibles, evitando así una inversión inmediata de gran magnitud.

Aunque durante años el AC Milán protegió a Leao con una cláusula cercana a los 175 millones de euros, el mercado actual se mueve en parámetros muy distintos. Diversas informaciones en Italia sitúan una posible negociación en cifras considerablemente inferiores, entre los 50 y los 70 millones de euros, dependiendo de la estructura de la operación.

Ese escenario es precisamente el que pretende aprovechar Joan Laporta.

El AC Milán ya no considera intocable a su estrella

Durante buena parte de su etapa en San Siro, Rafael Leao fue considerado una pieza intransferible. Su papel como líder ofensivo del proyecto rossonero lo convirtió en uno de los jugadores más cotizados del fútbol italiano.

Sin embargo, la situación ha evolucionado.

El club lombardo ya no descarta escuchar propuestas siempre que la operación resulte beneficiosa desde el punto de vista deportivo y económico. No existe una necesidad urgente de vender, pero tampoco el rechazo absoluto que existía en temporadas anteriores.

Los números del portugués explican perfectamente por qué sigue despertando interés entre los grandes clubes europeos:

291 partidos oficiales con el AC Milán.

con el AC Milán. 80 goles anotados.

65 asistencias.

Participación constante en competiciones europeas.

Experiencia con la Selección de Portugal.

Su capacidad para decidir partidos continúa siendo uno de los grandes argumentos que sostienen su valor de mercado.

Laporta busca un golpe importante para LaLiga

Más allá de lo estrictamente futbolístico, la llegada de Rafael Leao tendría un fuerte impacto mediático para el FC Barcelona y para LaLiga.

El club azulgrana considera prioritario incorporar futbolistas capaces de marcar diferencias individuales en los últimos metros. En partidos cerrados, donde los espacios son mínimos, disponer de un extremo con la potencia y el desborde del portugués supondría un recurso adicional para el esquema de Flick.

No obstante, la competencia promete ser intensa.

Varios clubes de la Premier League, entre ellos el Tottenham, además de entidades de Arabia Saudí, siguen muy atentos a la situación del jugador y cuentan con una capacidad financiera superior a la del conjunto catalán.

Una oportunidad que depende de la flexibilidad del Milan

Por ahora, el FC Barcelona mantiene una postura prudente. El interés existe, los informes son positivos y el perfil gusta mucho dentro de la dirección deportiva, pero cualquier avance dependerá de la disposición del AC Milán para aceptar una estructura de pago flexible.

La entidad catalana no quiere comprometer su planificación financiera, aunque tampoco desea dejar escapar una oportunidad que considera estratégica. Si las condiciones terminan alineándose, Rafael Leao podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado y en una de las apuestas más ambiciosas del Barça para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.