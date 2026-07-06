El Mundial 2026 no solo ha dejado sorpresas deportivas y eliminaciones inesperadas. También marcó el final de una era para varias de las figuras más importantes del fútbol de las últimas dos décadas. La despedida de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal frente a España simboliza el cierre de un ciclo que incluye a referentes históricos de distintas selecciones.

A sus 41 años, el portugués puso fin a una trayectoria mundialista irrepetible. Se marcha después de disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, con 27 partidos jugados y 11 goles anotados, dejando una huella imborrable en la historia del torneo.

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Cristiano Ronaldo cierra una carrera mundialista histórica

La derrota de Portugal ante España en octavos de final dejó una de las imágenes más impactantes del torneo: Cristiano Ronaldo abandonando el campo entre lágrimas. El delantero de Funchal sabía que aquella noche en Dallas representaba el último capítulo de su aventura mundialista.

Ningún otro futbolista ha simbolizado durante tanto tiempo la competitividad de Portugal como CR7. Desde su debut en Alemania 2006 hasta esta despedida en 2026, fue protagonista de una generación que llevó a su país a competir entre las grandes potencias del fútbol internacional.

Neymar se despide sin alcanzar el sueño del ‘hexa’

La eliminación de Brasil frente a Noruega también significó el adiós internacional de Neymar, máximo goleador histórico de la Canarinha.

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El atacante, que cumplió 34 años en febrero, cerró su recorrido mundialista después de cuatro participaciones en Copas del Mundo. Aunque logró conquistar la histórica medalla de oro olímpica en Río 2016, nunca pudo liderar a Brasil hacia el tan anhelado sexto título mundial.

Junto a Neymar también se despidió Casemiro, otro de los grandes referentes de la generación brasileña. El mediocampista, igualmente de 34 años, concluyó su etapa con la selección tras una campaña que terminó antes de lo esperado.

Memo Ochoa, una leyenda de los Mundiales

La eliminación de México frente a Inglaterra puso punto final a una de las carreras más emblemáticas de la historia reciente de los Mundiales.

Guillermo «Memo» Ochoa, que cumplirá 41 años pocos días después del torneo, se retira como uno de los pocos jugadores que lograron disputar seis Copas del Mundo. Comparte ese privilegio con nombres de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Su figura quedó asociada para siempre a las actuaciones memorables que protagonizó bajo los tres palos del Tri, convirtiéndose en uno de los arqueros más reconocidos de su generación.

Luka Modric y Manuel Neuer también dijeron adiós

Otro de los grandes nombres que abandonan la escena mundialista es Luka Modric. El capitán de Croacia se despidió a los 40 años después de la eliminación frente a Portugal.

Su legado va mucho más allá de los números. Fue el líder de la histórica generación croata que alcanzó la final de Rusia 2018 y el tercer lugar en Catar 2022, consolidándose como uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol europeo.

También bajó el telón Manuel Neuer, quien ratificó su retirada de la selección alemana tras la eliminación de Alemania frente a Paraguay.

Su trayectoria deja cifras extraordinarias:

128 partidos con Alemania.

con Alemania. Cinco Mundiales disputados.

disputados. Campeón del Mundo en Brasil 2014 .

. Arquero con más partidos en la historia de los Mundiales para Alemania.

Enner Valencia y Fernando Muslera completan la lista

La generación que marcó el fútbol sudamericano también perdió a dos referentes más.

La eliminación de Ecuador frente a México significó el cierre de la etapa internacional de Enner Valencia, máximo goleador histórico de la Tri con 49 tantos en 109 encuentros.

Por su parte, Fernando Muslera oficializó su retiro de la selección uruguaya tras la eliminación de la Celeste. El guardameta, nacido en Argentina pero convertido en símbolo de Uruguay, cerró una carrera internacional que incluyó:

133 partidos con la selección.

con la selección. Cuatro Copas del Mundo .

. Una Copa América.

El Mundial 2026 marca el final de una generación irrepetible

Las despedidas de Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric, Manuel Neuer, Memo Ochoa, Casemiro, Enner Valencia y Fernando Muslera dejan una sensación inevitable: el fútbol internacional está entrando en una nueva etapa.

Durante años fueron protagonistas de finales, títulos continentales, récords y actuaciones inolvidables. El Mundial 2026 será recordado no solo por sus resultados, sino también por haber sido el escenario donde varias de las mayores leyendas de este siglo disputaron sus últimos partidos con la camiseta de sus selecciones.