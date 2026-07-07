Colombia y Suiza protagonizan el último duelo de los octavos de final del Mundial 2026 en el BC Place de Vancouver, en un cruce que promete intensidad, equilibrio y una lucha cerrada por un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo. La Selección Colombia llega fortalecida tras terminar líder de su grupo y eliminar a Ghana, mientras que los europeos hicieron lo propio después de una campaña muy consistente que incluyó el primer lugar de su zona y una convincente victoria sobre Argelia.

Ambos seleccionados mantienen el invicto en la competencia y han mostrado argumentos suficientes para ilusionarse con seguir avanzando. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ha destacado por su solidez defensiva y su capacidad para controlar los partidos, mientras que el equipo de Murat Yakin ha construido su recorrido desde el orden táctico, la disciplina colectiva y la eficacia en los momentos decisivos.

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Colombia vs Suiza: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia: 3:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney +

| Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney + Argentina: 5:00 p.m. | DSports y DGO

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Colombia pierde una pieza importante en ataque

La principal preocupación para Colombia pasa por el estado físico de Jhon Córdoba. El delantero abandonó el partido frente a Ghana apenas a los ocho minutos debido a una molestia muscular y todo indica que no alcanzará a recuperarse para este compromiso. Ante ese panorama, Luis Suárez aparece como el principal candidato para ocupar la posición de centrodelantero.

Más allá de esa baja, el conjunto cafetero mantiene una estructura que ha dado resultados durante toda la competición. La Selección continúa invicta y apenas ha recibido un gol en el torneo, respaldada por una defensa firme y un mediocampo que ha sabido controlar los ritmos de juego. Luis Díaz sigue siendo el futbolista más desequilibrante, mientras que Jhon Arias llega impulsado por el gol que aseguró la clasificación en la ronda anterior.

Néstor Lorenzo apuesta por la continuidad

El cuerpo técnico colombiano no tendría previsto realizar demasiadas modificaciones. James Rodríguez podría mantenerse desde el inicio pese al desgaste acumulado, aunque Lorenzo cuenta con alternativas para refrescar el equipo en caso de que el desarrollo del encuentro lo exija.

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La idea será sostener el equilibrio mostrado hasta ahora y aprovechar la velocidad de sus extremos para intentar romper una defensa que se ha mostrado muy difícil de vulnerar a lo largo del campeonato.

Suiza llega con argumentos para competir

La campaña de Suiza también ha sido muy sólida. El conjunto europeo empató con Qatar, goleó a Bosnia y Herzegovina, derrotó a Canadá y posteriormente eliminó a Argelia con autoridad para instalarse en esta instancia.

El equipo de Murat Yakin se caracteriza por su orden táctico y por una estructura colectiva muy trabajada. En el mediocampo, Granit Xhaka sigue siendo el gran conductor futbolístico, mientras que Manuel Akanji lidera una defensa que ha ofrecido seguridad durante toda la competencia.

Embolo lidera la ilusión suiza

En ataque, Breel Embolo continuará como principal referencia ofensiva, acompañado por futbolistas dinámicos como Dan Ndoye y Ruben Vargas, capaces de generar peligro en transiciones rápidas y espacios reducidos.

La buena noticia para el entrenador suizo es que no tiene bajas importantes ni problemas físicos dentro de la plantilla, por lo que todo apunta a que repetirá la base que ha llevado al equipo hasta los octavos de final.

Colombia vs Suiza: probables alineaciones

Colombia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Entrenador: Néstor Lorenzo.

Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo.

Entrenador: Murat Yakin.