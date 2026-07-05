México está ante una oportunidad histórica. La selección dirigida por Javier Aguirre enfrentará este domingo 5 de julio a Inglaterra en el Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que puede marcar un antes y un después para el fútbol mexicano. El Tri busca romper una larga racha sin alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo, algo que no consigue desde México 1986.

Del otro lado estará una Inglaterra que llega con aspiraciones de título y con figuras de talla mundial como Harry Kane y Jude Bellingham. El conjunto europeo sufrió más de la cuenta para eliminar a RD Congo en la ronda anterior, pero volvió a demostrar que cuenta con jugadores capaces de resolver los partidos en los momentos decisivos.

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Horario y dónde ver México vs Inglaterra HOY EN DIRECTO

Colombia: 7:00 p.m. | DSports, DGO y Disney+

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| Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 y ViX México Estados Unidos (ET): 8:00 p.m. | FOX Network, FuboTV, Telemundo, FOX One y SiriusXM

México sueña con romper la barrera de los octavos

La clasificación frente a Ecuador disparó el optimismo entre los aficionados mexicanos. Además del resultado, el equipo mostró personalidad y una idea de juego clara en un compromiso de alta exigencia. El triunfo significó también un hecho histórico, ya que México logró por primera vez eliminar a una selección de Conmebol en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Javier Aguirre no tendría grandes novedades en su alineación. Raúl Jiménez y Julián Quiñones seguirían liderando el ataque, mientras que una de las notas más positivas del torneo para el Tri ha sido la irrupción de Gilberto Mora. El joven mediocampista respondió con una actuación destacada en la ronda anterior y se perfila para mantenerse entre los titulares.

Inglaterra respeta el ambiente del Azteca

El conjunto de Thomas Tuchel llega consciente de que enfrentará uno de los escenarios más exigentes del torneo. Más allá de la calidad del rival, la altitud de Ciudad de México aparece como un factor que genera preocupación dentro de la delegación inglesa.

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El propio entrenador reconoció las dificultades que supone adaptarse en pocos días a las condiciones del Azteca, aunque también destacó la magnitud del espectáculo que representa jugar en uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

En lo deportivo, Inglaterra mantiene algunas dudas defensivas. Reece James continúa recuperándose de una lesión muscular y su presencia parece poco probable, mientras que Jarell Quansah también sigue trabajando para superar problemas físicos. Harry Kane volverá a ser la principal referencia ofensiva después de su decisiva actuación frente a RD Congo.

Posibles alineaciones

México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Entrenador: Javier Aguirre.

Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Jude Bellingham, Rashford; Harry Kane.

Entrenador: Thomas Tuchel.

Un partido con aroma a historia

México tendrá el respaldo de un Estadio Azteca repleto y la posibilidad de terminar con una espera que ya supera las tres décadas. Inglaterra, en cambio, quiere reafirmar su candidatura al título y evitar una de las sorpresas más grandes de los octavos de final. Todo está listo para uno de los encuentros más atractivos de esta etapa del Mundial 2026.