La posibilidad de ver a Marino Hinestroza vestido con la camiseta del Deportivo Cali empieza a ganar fuerza en el mercado de fichajes. Lo más llamativo de esta historia es que, lejos de tratarse únicamente de una iniciativa del club vallecaucano, es el propio futbolista quien viene impulsando activamente los movimientos para facilitar su salida de Vasco da Gama y concretar su regreso al Fútbol Profesional Colombiano.

El extremo de 23 años considera que su ciclo en el club brasileño atraviesa un momento complejo y ha manifestado internamente su interés de encontrar un nuevo destino. En ese escenario, Deportivo Cali aparece como la opción que más seduce al jugador y por la que está dispuesto a hacer esfuerzos importantes para que el negocio llegue a buen puerto.

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Un paso por Vasco que no resultó como esperaba

La llegada de Marino Hinestroza al fútbol brasileño estuvo rodeada de expectativa.

A comienzos de 2026, cuando parecía que tenía todo acordado para convertirse en jugador de Boca Juniors, la operación se cayó de manera inesperada. En medio de ese panorama apareció Vasco da Gama y cerró rápidamente su incorporación.

El futbolista firmó un contrato de largo plazo hasta diciembre de 2029, por lo que en teoría estaba llamado a convertirse en una apuesta importante para la institución carioca.

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Sin embargo, apenas seis meses después, la situación es muy distinta.

El jugador no encontró la continuidad que esperaba y, además, la relación con buena parte del entorno del club se fue deteriorando. Según ha trascendido, el propio Marino considera que el ambiente actual es difícil de revertir y por eso busca un cambio de rumbo para relanzar su carrera.

Sao Paulo apareció, pero Cali es la prioridad

La situación del extremo colombiano despertó interés en distintos equipos.

Entre los clubes que se acercaron para conocer sus condiciones figura São Paulo, que planteó una fórmula sencilla:

Préstamo por seis meses.

Evaluación deportiva durante ese período.

Posibilidad de compra posterior.

Aunque la alternativa sigue sobre la mesa, no es la que más convence al futbolista.

Por el contrario, la opción del Deportivo Cali ha ido ganando terreno de forma clara en sus preferencias.

Desde hace más de un mes, Marino ha transmitido a la dirigencia azucarera su interés por vestir la camiseta verdiblanca y regresar al fútbol colombiano para recuperar protagonismo.

Deportivo Cali prepara una nueva ofensiva

El interés del Cali no es reciente.

Durante las últimas semanas, la institución vallecaucana ya presentó dos propuestas formales a Vasco da Gama buscando obtener el préstamo del jugador.

Ambas ofertas contemplaban:

Cesión por un año.

Asumir el 80 % del salario del futbolista.

Las dos fueron rechazadas por el conjunto brasileño.

Lejos de rendirse, el club verdiblanco decidió reformular su estrategia y ya trabaja en una tercera propuesta que busca acercar definitivamente a las partes.

La nueva fórmula incluiría:

Préstamo por un año.

Pago del 100 % del salario del jugador.

Opción de compra de un porcentaje de sus derechos deportivos condicionada al rendimiento.

En Cali consideran que esta estructura resulta mucho más atractiva para Vasco y aumenta considerablemente las posibilidades de éxito.

Marino empuja la operación desde adentro

Uno de los factores que más optimismo genera en el entorno azucarero es la postura del propio futbolista.

Hinestroza ha solicitado directamente a los dirigentes de Vasco da Gama que estudien con atención la nueva propuesta que llegará desde Colombia.

El jugador entiende que el proyecto del Deportivo Cali puede convertirse en la mejor solución para todas las partes involucradas.

Además, recientemente reconoció en medios de comunicación de la capital vallecaucana que contempla seriamente un regreso al país. Tras no lograr el objetivo de integrar la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial, considera que volver al FPC podría ser el impulso ideal para reencontrarse con su mejor nivel.

Incluso, según se conoció, estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico y reducir parte de sus ingresos con tal de facilitar la operación.

La decisión ahora está en Brasil

La historia parece haber avanzado mucho más de lo que algunos imaginaban semanas atrás.

El Deportivo Cali ya trabaja en una propuesta más robusta, el jugador quiere regresar a Colombia y las conversaciones siguen abiertas. Sin embargo, el paso definitivo todavía depende de la respuesta de Vasco da Gama, club que posee los derechos del futbolista y deberá decidir si acepta las nuevas condiciones planteadas por el cuadro azucarero.

Por ahora, Marino Hinestroza continúa haciendo todo lo que está a su alcance para acercarse al Deportivo Cali. El negocio está vivo, las conversaciones avanzan y las próximas horas pueden resultar determinantes para conocer si el extremo vallecaucano finalmente consigue el regreso que tanto viene impulsando desde hace varias semanas.