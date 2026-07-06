España necesitó esperar hasta el tiempo añadido para romper la resistencia de Portugal y asegurar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció nuevamente Mikel Merino, el futbolista que parece reservado para las grandes noches, para firmar un triunfo agónico que mantiene vivo el sueño de la segunda estrella y pone punto final al último Mundial de Cristiano Ronaldo.

La selección de Luis de la Fuente fue superior durante buena parte del compromiso, generó las ocasiones más claras y encontró en Rodri al dueño absoluto del mediocampo. Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo con vida a una Portugal que también rozó el gol y obligó a España a sufrir hasta el último suspiro.

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España impuso el ritmo, pero Diogo Costa sostuvo a Portugal

Desde el comienzo quedó claro que el duelo se decidiría en los detalles. España monopolizó la posesión y encontró espacios gracias al gran partido de Rodri, quien recuperó su mejor versión para controlar cada sector del campo.

La primera gran oportunidad llegó tras un pase filtrado del Balón de Oro para Lamine Yamal, aunque el joven atacante volvió a evidenciar su falta de precisión frente al arco y permitió la intervención de Diogo Costa.

El guardameta portugués volvió a lucirse poco después con una espectacular atajada frente a un potente remate de Álex Baena y previamente había visto cómo Mikel Oyarzabal desperdiciaba un mano a mano que pudo cambiar muy temprano el rumbo del compromiso.

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Portugal resistía, pero también respondía. Antes del descanso, Unai Simón evitó el tanto de João Félix y reaccionó con reflejos ante un remate de Cristiano Ronaldo, mientras un disparo de Nuno Mendes, desviado ligeramente por Pedro Porro, terminó estrellándose en el travesaño.

Rodri volvió a gobernar el partido

El descanso equilibró momentáneamente las fuerzas, aunque España recuperó poco a poco el control gracias al trabajo de Rodri, Dani Olmo y una defensa que volvió a mostrarse sólida cuando el encuentro más lo exigía.

La lesión de Nuno Mendes abrió espacios por el costado izquierdo y permitió que los españoles insistieran una y otra vez sobre el área portuguesa, aunque sin encontrar el golpe definitivo.

Luis de la Fuente decidió entonces mover el banco y volvió a confiar en un jugador acostumbrado a aparecer cuando más se le necesita.

Mikel Merino repitió otra noche para la historia

Como ya había sucedido en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 frente a Alemania, Mikel Merino apareció en el instante exacto.

En el minuto 91, Ferran Torres encontró un espacio entre líneas y filtró un pase perfecto para el volante del Arsenal, que volvió a comportarse como un delantero de área. Definió con serenidad ante Diogo Costa y desató la celebración española con una nueva imagen que ya empieza a convertirse en costumbre: su icónica celebración alrededor del banderín del córner.

Portugal todavía tuvo dos oportunidades para igualar el marcador en los instantes finales, pero Bernardo Silva y João Neves no lograron cambiar el destino de una eliminatoria que terminó premiando la insistencia española.

Con la clasificación asegurada, España continúa alimentando su ilusión en el Mundial 2026, mientras Portugal y Cristiano Ronaldo cierran una dolorosa despedida tras caer en una de las eliminatorias más esperadas del torneo.

¡¡ESPAÑA PEGÓ EN EL FINAL!! MERINO DEFINIÓ SOLO EN EL ÁREA Y MARCÓ EL 1-0 ANTE PORTUGAL. ⚽ #ESPNMundial

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Ficha técnica

0. Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (Diogo Dalot, m.71), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo, m.56); João Neves, Vitinha (Bernardo Silva, m.83); Pedro Neto (Francisco Conceição, m.83), Bruno Fernandes, João Félix (Rafael Leão, m.71) y Cristiano Ronaldo.

Seleccionador: Roberto Martínez.

1. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz, m.85), Dani Olmo (Mikel Merino, m.85); Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Borja Iglesias, m.95) y Álex Baena (Ferran Torres, m.75).

Seleccionador: Luis de la Fuente.

Gol: 0-1, m.91: Mikel Merino.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó a Bernardo Silva (m.89) y Renato Veiga (m.94), por Portugal, y a Ferran Torres (m.99), por España.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el estadio de Dallas ante 70.649 espectadores.