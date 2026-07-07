La Selección Argentina volvió a demostrar por qué nunca puede darse por vencida. Cuando parecía al borde de una eliminación inesperada frente a Egipto, la vigente campeona del mundo encontró respuestas desde el carácter, la jerarquía de Lionel Messi y el empuje colectivo para remontar un 0-2 en apenas trece minutos y sellar un vibrante triunfo por 3-2 que la instala en los cuartos de final del Mundial 2026. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni espera por el vencedor del duelo entre Colombia y Suiza.

Egipto puso contra las cuerdas a la campeona del mundo

Desde el pitazo inicial, Egipto dejó claro que no había llegado a especular. Con una presión intensa y una circulación de balón que incomodó a los argentinos, los africanos lograron equilibrar el partido y encontraron premio muy pronto.

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Después de un aviso argentino invalidado por fuera de juego, Yasser Ibrahim apareció en un tiro libre para anticipar a la defensa y abrir el marcador de cabeza en el minuto 15.

La reacción de la Albiceleste fue inmediata. Un penalti sobre Nicolás Tagliafico parecía la oportunidad perfecta para igualar el encuentro, pero el arquero Mostafa Shobeir le adivinó el remate a Lionel Messi, manteniendo la ventaja de los faraones.

A partir de allí comenzó un auténtico asedio argentino. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, el propio Messi y Tagliafico generaron ocasiones claras, pero entre las intervenciones del portero egipcio y la falta de puntería, el empate nunca llegó antes del descanso.

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Del golpe del 0-2 a una remontada para la historia

La segunda mitad elevó todavía más el dramatismo. Un tanto de Mostafa Zico fue anulado por el VAR tras una infracción previa, pero el aviso terminó convirtiéndose en realidad pocos minutos después.

En el minuto 67, una rápida transición comandada por Mohamed Salah volvió a encontrar espacios por la banda derecha y esta vez Zico sí definió para colocar el 0-2, dejando a Argentina al borde de una eliminación histórica.

Cuando el panorama parecía irreversible, apareció la personalidad de los campeones del mundo.

Cristian Romero descontó de cabeza en el minuto 79 tras un servicio preciso de Messi, devolviendo la esperanza a la Albiceleste. Apenas cuatro minutos después, el capitán apareció con una volea de zurda dentro del área para empatar el compromiso y encender a los miles de aficionados argentinos presentes en Atlanta.

El golpe definitivo llegó en el tiempo añadido. Tras recuperar un balón en defensa, Lautaro Martínez condujo el contragolpe y asistió con precisión a Enzo Fernández, quien apareció por el centro para conectar un cabezazo cruzado que decretó el 3-2 definitivo en el minuto 92.

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Argentina sigue viva y mantiene intacto el sueño del bicampeonato

La reacción dejó una nueva muestra del carácter competitivo del equipo de Lionel Scaloni, que sobrevivió a uno de los partidos más exigentes desde que comenzó el torneo.

Con la clasificación asegurada, Argentina continúa su camino hacia la defensa del título mundial y espera rival en los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza.

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Ficha técnica

Argentina (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, m.73), Cristian Romero (Otamendi, m.95), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nico González, m.66); Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, m.66), Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez (Facundo Medina, m.95) y Lionel Messi.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Egipto (2): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Emman Ashour (Hamdy Fathy, m.45), Mohanad Lashin (Zizo, m.96), Mostafa Zico; Haissem Hassan y Mohamed Salah.

Seleccionador: Hossam Hassan.

Goles: 0-1, m.15: Yasser Ibrahim. 0-2, m.67: Mostafa Zico. 1-2, m.79: Cristian Romero. 2-2, m.83: Lionel Messi. 3-2, m.92: Enzo Fernández.

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó por Egipto a Marawan Attia, al preparador de porteros Saafan Elsaghir y expulsó a Hamdy Fathy por doble amonestación en el cuarto minuto del descuento.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta ante 68.239 espectadores, con lleno en las tribunas.