La muerte de Santiago Castrillón dejó una profunda tristeza en Millonarios y en el fútbol colombiano. El joven mediocampista ofensivo, una de las promesas de la cantera albiazul, falleció tras sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20, una noticia que golpeó a todo el entorno del club.

La historia del juvenil no solo conmueve por su talento y su proyección, sino también por el vínculo que había construido con varios integrantes del plantel profesional. Entre ellos, uno de los más cercanos era el capitán David Mackálister Silva. Esa relación cobra hoy un significado especial y ayuda a entender algunas escenas recientes dentro del equipo, como la actitud contenida que mostró el capitán durante el partido ante Once Caldas.

Qué pasó con Santiago Castrillón, juvenil de Millonarios

El hecho ocurrió durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 entre Millonarios y Santa Fe. En medio del compromiso, Santiago Castrillón sufrió un colapso que obligó a detener el juego y activar de inmediato los protocolos médicos. El futbolista fue atendido por el cuerpo médico del equipo en el campo y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad en el norte de Bogotá.

El club albiazul informó oficialmente lo sucedido a través de un comunicado: “Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular”.

Durante varias horas el jugador permaneció bajo observación médica especializada mientras el club, su familia y sus compañeros esperaban una evolución positiva.

La confirmación de la muerte de Santiago Castrillón

Al día siguiente, el club confirmó la noticia que generó una profunda conmoción. “A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”.

La pérdida del futbolista de 18 años impactó a todo el entorno de Millonarios, especialmente a quienes compartían con él el día a día dentro del club. Castrillón era considerado uno de los talentos más prometedores de las divisiones menores y tenía una relación cercana con varios jugadores del plantel profesional.

Santiago Castrillón y su relación con Mackálister Silva

Entre los futbolistas del primer equipo con los que había construido una relación especial estaba el capitán David Mackálister Silva. El propio Castrillón había contado meses atrás cómo el líder del plantel lo había acompañado desde sus primeras convocatorias con el equipo profesional. En una entrevista recordó uno de esos momentos que marcaron su experiencia dentro del club.

“Mackálister es de los jugadores profesionales a los que más le tengo confianza. Cuando me convocaron al primer partido, fue él con el que concentré en el hotel. Mackálister me decía que tranquilo y que si Millonarios iba ganando el partido, él iba a pedir el cambio para que entrara”.

Aquella anécdota reflejaba la cercanía que había entre ambos y el respaldo que el capitán le brindaba al juvenil. Castrillón también contó que algo similar ocurrió en un partido ante Envigado. “Lo mismo contra Envigado, pero no se dio. Es el jugador que lo acogió”. Para un jugador joven que empezaba a acercarse al fútbol profesional, ese tipo de apoyo era fundamental.

La actitud de Mackálister en el partido de Millonarios vs Once Caldas

Durante el partido entre Once Caldas y Millonarios por la Liga BetPlay, Mackálister Silva anotó uno de los goles del equipo. Sin embargo, su celebración llamó la atención. El capitán festejó con una actitud muy contenida, sin la emoción habitual.

En ese momento se sabía que Santiago Castrillón se había desvanecido horas antes durante un partido del equipo Sub-20. La preocupación por su estado de salud estaba presente dentro del plantel profesional, especialmente entre quienes tenían una relación cercana con el juvenil. Con la confirmación posterior de su fallecimiento, aquella escena adquirió un significado aún más profundo.

Quién era Santiago Castrillón, promesa de Millonarios

Santiago Castrillón nació en Bucaramanga y tenía 18 años. Era un mediocampista ofensivo con características de volante creativo, aunque también podía desempeñarse como mediapunta o extremo. Su perfil correspondía al de un “10 clásico”, con buena visión de juego, capacidad para asociarse con los delanteros y habilidad para generar peligro en el último tercio del campo.

Antes de llegar a Millonarios, se formó en varias instituciones del fútbol base en Santander. Entre los equipos en los que desarrolló su talento están Guayos FC, Edinson “La Pulga” Pinzón y Águilas FC, escuelas reconocidas en la formación de futbolistas en Bucaramanga y su área metropolitana.

El proceso de Santiago Castrillón en las divisiones menores de Millonarios

En 2021, Santiago Castrillón se integró a las divisiones menores de Millonarios. Desde entonces tuvo un crecimiento constante dentro de la estructura del club, pasando por distintas categorías hasta convertirse en uno de los jugadores más destacados del equipo Sub-20.

En esa categoría se desempeñaba como volante creativo y participaba con frecuencia en torneos juveniles nacionales. Además, era habitualmente convocado a procesos de Selección Bogotá, lo que confirmaba su proyección dentro del fútbol juvenil colombiano.

Dentro del entorno del elenco bogotano era reconocido tanto por sus condiciones futbolísticas como por su personalidad dentro del grupo. Su historia y su cercanía con referentes del primer equipo, como Mackálister Silva, hacen que su recuerdo quede profundamente ligado a la vida del club y a los procesos formativos que han marcado el desarrollo de jóvenes talentos en Millonarios.