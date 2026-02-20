Millonarios continúa moviendo piezas en su proyecto deportivo para 2026. El club albiazul, que ya cambió de entrenador con la llegada de Fabián Bustos y busca levantar tras un inicio irregular de Liga BetPlay, también ha trabajado en la reestructuración del plantel. Esa estrategia ha implicado múltiples salidas, tanto de jugadores experimentados como de jóvenes formados en casa.

En los últimos días del mercado se confirmaron tres nuevas bajas que se suman a una lista amplia de futbolistas que dejaron el equipo tras la temporada 2025. Se trata de movimientos que reflejan la apuesta del club por renovar la nómina, abrir espacio a nuevas incorporaciones y permitir que algunos talentos jóvenes sumen minutos en otros contextos competitivos.

Millonarios 2026: una reestructuración profunda del plantel

La reconstrucción del plantel albiazul empezó tras un semestre complicado en resultados. El equipo cerró 2025 sin clasificar a cuadrangulares y eliminado en Copa BetPlay, situación que derivó en cambios en la dirección técnica y en la plantilla.

En ese proceso, varios nombres dejaron el club. Entre los futbolistas que estuvieron hasta finales de 2025 y ya no continúan aparecen: Iván Mauricio Arboleda, Jhoan Hernández, Helibelton Palacios, Juan Pablo Vargas, Nicolás Arévalo, Cristian Cañozales, Edwin Mosquera, Bruno Savio, Neymar Sánchez, Neyser Villarreal, Juan José Ramírez, Luis Marimón y Juan Esteban Carvajal.

Algunos salieron por transferencias, otros por finalización de contrato y varios más por cesiones para buscar continuidad. Ahora se suman tres nombres todos jóvenes, que tendrán experiencias fuera del club.

Sánder Navarro: experiencia internacional en Uruguay

El primero de los nuevos jugadores que deja Millonarios es Sánder Navarro, lateral derecho canterano de 22 años. Tendrá su primera experiencia internacional tras convertirse en nuevo jugador de Central Español, equipo de la Primera División del fútbol uruguayo.

Para el defensor, este paso representa una oportunidad de crecimiento. En Millonarios tuvo presencia en procesos formativos y en el cuadro profesional, incluso jugando certámenes internacionales, pero la competencia en su posición limitó su continuidad. La cesión busca que sume minutos, madure futbolísticamente y regrese con más experiencia.

Samuel Asprilla: otro canterano que va al exterior

Otro jugador formado en las divisiones inferiores del club que sale del plantel es Samuel Asprilla. El lateral izquierdo, también de 22 años, jugará en el Club Sportivo San Lorenzo de Paraguay, en la Primera División.

La salida de Asprilla responde a la misma lógica de proyección. En su posición, Millonarios cuenta con alternativas consolidadas, lo que reducía sus posibilidades de minutos. El préstamo le permitirá competir en un contexto profesional exigente.

Brayan Cuero: regreso al Torneo BetPlay, ahora con Bogotá FC

El tercer nombre que se sumará a las salidas es Brayan Cuero, extremo caleño de 21 años. El atacante volverá a jugar en el Torneo BetPlay, esta vez con Bogotá FC, tras una experiencia previa cedido en Real Cundinamarca.

Para Cuero, la prioridad es sumar minutos y consolidarse como jugador profesional. Está por definirse la vía en la que se iría. Inicialmente, se busca una transferencia con Millonarios manteniendo un porcentaje de sus derechos.

Un mercado activo para Millonarios en 2026

El mercado de Millonarios ha sido intenso. A las salidas se suman incorporaciones como Rodrigo Contreras, Radamel Falcao García, Mateo García, Rodrigo Ureña o Carlos Darwin Quintero, en un plantel que mezcla experiencia y juventud.

El objetivo es construir un equipo competitivo que responda a la exigencia de la Liga BetPlay, la Conmebol Sudamericana y la presión de una hinchada que quiere volver a ver al equipo peleando títulos.

Las nuevas salidas confirman que el proceso de reestructuración sigue en marcha. Cada movimiento busca ajustar el plantel a la idea deportiva del club y al proyecto que lidera Fabián Bustos en un año clave para Millonarios.