Rodrigo Contreras se consolida como una de las grandes figuras de Millonarios en la temporada 2026. El delantero argentino, que llegó como fichaje para reforzar el ataque del equipo albiazul, no solo ha cumplido con las expectativas, sino que las ha superado con goles, rendimiento y determinación en partidos clave.

Su más reciente anotación, nuevamente ante Atlético Nacional, confirmó una tendencia que ya empieza a llamar la atención: su especial efectividad frente al equipo verdolaga. Con ese gol en el estadio El Campín, el atacante alcanzó una cifra destacada en sus primeros partidos con el club y reforzó su condición de goleador del equipo.

Rodrigo Contreras, goleador de Millonarios en 2026

Desde su llegada al club, Rodrigo Contreras ha sido una pieza clave en el frente de ataque. En apenas 11 partidos disputados, el delantero argentino ya suma 7 goles con la camiseta de Millonarios. Esta cifra lo ubica como el máximo goleador del equipo en lo que va de la temporada, destacándose en un plantel que cuenta con nombres importantes en ofensiva.

Su promedio goleador es uno de los más altos del equipo y refleja una adaptación rápida al fútbol colombiano y al estilo de juego que propone Fabián Bustos. Además, sus anotaciones han llegado en momentos importantes, lo que aumenta su valor dentro del rendimiento colectivo del equipo.

Los goles de Rodrigo Contreras con Millonarios

El registro goleador de Contreras en Millonarios incluye anotaciones en distintos escenarios y competiciones. Hasta ahora, sus goles han sido ante los siguientes rivales:

Junior de Barranquilla

Deportivo Pasto

Llaneros

Atlético Nacional (3)

Cúcuta Deportivo

Este listado muestra la diversidad de rivales a los que ha enfrentado y la constancia con la que ha logrado marcar. Especialmente llamativo es su rendimiento frente a Atlético Nacional, un equipo al que ya le ha anotado en múltiples ocasiones en muy poco tiempo.

Rodrigo Contreras y su racha goleadora ante Atlético Nacional

Uno de los aspectos más destacados del momento de Rodrigo Contreras es su efectividad ante Atlético Nacional. El delantero argentino suma 3 goles frente al equipo verdolaga en esta temporada. Primero firmó un doblete en el estadio Atanasio Girardot por la Conmebol Sudamericana, en un partido clave que terminó con victoria de Millonarios y clasificación en el torneo continental. Esos se los anotó a David Ospina.

Luego, volvió a marcarle en el estadio El Campín, esta vez por la Liga BetPlay, logrando el gol que abrió el marcador en ese encuentro y venciendo la resistencia del arquero Harlen Castillo. Esta racha lo convierte en un jugador determinante en este tipo de duelos y en una referencia ofensiva clara frente a uno de los rivales más importantes del fútbol colombiano.

El impacto del fichaje de Rodrigo Contreras en Millonarios

La llegada de Rodrigo Contreras al equipo albiazul fue una apuesta importante de la dirigencia para la temporada 2026. El delantero venía de un buen rendimiento en su etapa anterior y fue incorporado con la expectativa de aportar goles y presencia ofensiva.

En poco tiempo, su rendimiento ha validado esa decisión. No solo se ha convertido en el goleador del equipo, sino también en un jugador que responde en partidos decisivos. Su capacidad para definir, su movilidad en el área y su entendimiento con otros jugadores del frente de ataque han sido factores clave en su impacto.

Un delantero que marca diferencias en partidos importantes

El rendimiento de Rodrigo Contreras no se limita a los números. Su influencia en el juego de Millonarios también se refleja en su participación en acciones ofensivas y en su capacidad para aparecer en momentos clave. Los goles ante Atlético Nacional son un ejemplo claro de esto. No solo representan estadísticas, sino también impacto directo en resultados importantes para el equipo.

En un contexto competitivo como el de la Liga BetPlay y los torneos internacionales, contar con un delantero en este nivel es una ventaja significativa. Rodrigo Contreras sigue consolidándose como uno de los nombres propios de Millonarios en 2026, un fichaje que ya responde con goles y que empieza a construir una historia importante con la camiseta albiazul.