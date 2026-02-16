La preocupación se instaló en Millonarios FC el pasado fin de semana, pero al mismo tiempo se encendió un plan de acción inmediato. El delantero internacional de 40 años, Radamel Falcao García, salió lesionado en El Campín durante el compromiso frente a Llaneros FC, y desde entonces el cuerpo médico del club activó una hoja de ruta de recuperación con un objetivo puntual: que su máxima figura pueda estar disponible el 4 de marzo en el duelo clave de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

Los galenos del conjunto embajador consideran que, con un tratamiento adecuado y sin acelerar los tiempos, la recuperación podría arrojar un resultado positivo para ese compromiso internacional.

Plan médico y partidos que se perdería

La estrategia del club apunta a una recuperación progresiva, con trabajos de fisioterapia, fortalecimiento muscular y control permanente de cargas. La prioridad no es que regrese cuanto antes, sino que lo haga en plenitud física y sin riesgo de recaídas.

En principio, Falcao se perdería los encuentros de Liga BetPlay frente a Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira, lo que implica que el resto de febrero estaría dedicado exclusivamente a su proceso médico. La meta real se ubica en la primera semana de marzo, cuando Millonarios deberá afrontar el partido único internacional.

La Sudamericana, objetivo prioritario

Para el cuerpo técnico, encabezado por Fabián Bustos, el choque ante Atlético Nacional no es un partido más. Se trata de un duelo clasificatorio que puede marcar el rumbo de la temporada, tanto en lo deportivo como en lo anímico. Por ello, la planificación gira en torno a tener a sus principales fichajes y referentes en óptimas condiciones.

Aunque públicamente se mantiene la prudencia y no se emiten certezas absolutas, en la interna del club existe la convicción de que el proceso de recuperación de Radamel Falcao García va por buen camino. La consigna es clara: cuidar al ‘Tigre’ hoy para contar con él en el momento decisivo, un equilibrio entre responsabilidad médica y ambición competitiva que define el presente del embajador.

¿Qué le pasó a Falcao y cómo fue la jugada?

El episodio se produjo al cierre del primer tiempo del partido correspondiente a la Liga BetPlay I-2026. Falcao, quien portaba la cinta de capitán, participó en un contraataque y realizó un pique largo intentando controlar el balón y meterse al área rival. Cuando estaba a punto de llegar, sintió un “pinchazo” en el isquiotibial de la pierna derecha, se llevó la mano a la parte posterior del músculo y se lanzó al césped con evidente gesto de preocupación.

El cuerpo médico ingresó de inmediato y el delantero fue retirado en camilla. Aunque aún no se emitía un parte médico oficial, el entrenador Fabián Bustos reconoció en rueda de prensa que la molestia parecía tener un grado de complejidad mayor al esperado.

Falta de ritmo y antecedentes recientes

Uno de los factores que más se analiza en el entorno azul es la falta de ritmo competitivo. El atacante samario llevaba más de seis meses sin disputar partidos oficiales y, aunque había realizado entrenamientos personalizados durante el semestre anterior, el regreso a la alta exigencia terminó pasándole factura.

Se trata además de la cuarta lesión que sufre el goleador en sus diferentes etapas con Millonarios: problemas musculares en el gemelo tras su llegada inicial, una fractura en un dedo de la mano derecha cuando retomaba su mejor nivel y, en marzo de 2025, una lesión muscular de segundo grado en el recto femoral anterior derecho. Este historial obliga a extremar precauciones y evitar cualquier precipitación.