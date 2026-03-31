Millonarios dejó escapar una victoria importante en el estadio El Campín tras empatar 2-2 frente a Fortaleza en un partido intenso por la Liga BetPlay 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos venía de conseguir dos triunfos consecutivos ante rivales importantes y buscaba consolidar su posición dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato.

Sin embargo, el empate en casa frenó esa racha positiva. A pesar de ello, el equipo albiazul logró mantenerse dentro de la zona de clasificación, lo que mantiene intactas sus opciones de disputar la siguiente fase. Con 5 partidos aún por disputar en la fase regular, Millonarios sigue dependiendo de su rendimiento para asegurar el objetivo.

Millonarios empató con Fortaleza en el Campín

El partido frente a Fortaleza dejó un resultado que no era el esperado por el equipo capitalino. Millonarios igualó 2-2 en condición de local en un encuentro en el que llegó a tener momentos de dominio, pero en el que también sufrió ante la reacción del rival. Los goles del equipo albiazul fueron obra de Leonardo Castro y Sebastián Valencia, quienes marcaron para mantener al equipo en el partido.

El resultado puso fin a una racha reciente de buenos resultados, luego de las victorias conseguidas frente a Atlético Nacional en Bogotá y Once Caldas en Manizales. Aunque el equipo sumó un punto, el empate dejó la sensación de una oportunidad perdida para escalar posiciones en la tabla.

Así quedó Millonarios en la tabla de la Liga BetPlay en la Fecha 14

Tras el empate frente a Fortaleza, Millonarios llegó a 21 puntos en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026. El equipo ha disputado hasta ahora 14 partidos en el campeonato y con ese puntaje se ubica en la sexta casilla de la clasificación. La diferencia respecto al líder del torneo es de nueve puntos, lo que muestra que la pelea por la parte alta de la tabla sigue siendo exigente.

Al mismo tiempo, el equipo albiazul mantiene una ventaja importante sobre los clubes que persiguen el ingreso al grupo de los ocho mejores. Actualmente supera por dos puntos al noveno de la tabla, Atlético Bucaramanga, que además tiene un partido menos disputado. Este escenario obliga a Millonarios a mantener la regularidad en el cierre del todos contra todos para asegurar su presencia en la siguiente fase.

Los partidos que le faltan a Millonarios en el Todos contra Todos de la Liga BetPlay

A Millonarios le restan 5 partidos para completar su calendario en la fase regular del campeonato. Estos encuentros serán decisivos para confirmar su clasificación a los cuadrangulares.

En condición de local, el equipo albiazul tendrá dos compromisos:

Santa Fe (Fecha 16)

Deportes Tolima (Fecha 18)

Ambos partidos en el estadio El Campín representan oportunidades importantes para sumar puntos frente a rivales directos.

Y los partidos que deberá disputar en condición de visitante:

Jaguares (Fecha 15)

América de Cali (Fecha 17)

Alianza (Fecha 19)

Estos compromisos fuera de casa serán especialmente exigentes, ya que varios de esos equipos también buscan asegurar su lugar entre los ocho mejores.

La recta final del campeonato para Millonarios

El cierre del todos contra todos se perfila como un tramo decisivo para el equipo capitalino. Con 5 partidos por disputar, Millonarios tiene en sus manos la posibilidad de asegurar su clasificación y llegar a los playoffs en una posición competitiva.

Los resultados recientes han mostrado un equipo capaz de competir en distintos escenarios, aunque el empate frente a Fortaleza dejó claro que cada partido del campeonato presenta desafíos distintos. El rendimiento en los partidos restantes definirá el lugar definitivo de Millonarios en la tabla y su camino hacia la siguiente fase del torneo.