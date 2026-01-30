El nombre de Fabián Bustos toma relevancia en el FPC, ya que aparece como uno de los candidatos que Millonarios analiza para reemplazar a Hernán Torres en un momento en el que el club busca un golpe de timón tras un inicio complejo de temporada. Su hoja de vida combina títulos, una experiencia adversa marcada por un descenso y un ciclo reciente que terminó de forma anticipada.

La trayectoria de Bustos despierta opiniones diversas porque reúne contrastes claros: éxitos contundentes en Ecuador y Perú, un paso difícil por el fútbol brasileño y una última experiencia en Paraguay que no logró consolidarse. En ese contexto, su perfil se pone bajo la lupa justo cuando Millonarios evalúa el rumbo de su proyecto deportivo.

Quién es Fabián Bustos y su formación como entrenador

Fabián Bustos es un entrenador argentino, cordobés, de 56 años, que dirige de manera oficial desde 2009. En más de una década y media de carrera, acumula más de 550 partidos dirigidos, una cifra que lo ubica como un técnico con amplio recorrido en el fútbol sudamericano.

Luego de jugar fútbol profesional entre 1986 y 2006 en Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, inició una trayectoria como DT que lo ha tenido dirigiendo 12 equipos distribuidos en 5 países. Esto le permitió conocer distintos contextos competitivos, calendarios exigentes y realidades institucionales diversas.

Los clubes que ha dirigido Fabián Bustos

El recorrido de Bustos incluye experiencias en:

Ecuador: Manta, Deportivo Quito, Imbabura, Técnico Universitario, Macará, LDU Portoviejo, Delfín y Barcelona SC

Manta, Deportivo Quito, Imbabura, Técnico Universitario, Macará, LDU Portoviejo, Delfín y Barcelona SC Brasil: Santos FC y América Mineiro

Santos FC y América Mineiro Perú: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes Paraguay: Olimpia

Ecuador fue el país donde más tiempo permaneció y donde construyó gran parte de su identidad como entrenador, con procesos largos y títulos que marcaron su carrera.

Los títulos en la trayectoria de Fabián Bustos como DT

Uno de los puntos fuertes del perfil de Fabián Bustos es su palmarés, con 4 títulos oficiales:

Serie B de Ecuador 2015

Campeón con Delfín SC

Logro clave al ascender al club a la máxima categoría

Serie A de Ecuador 2019

Campeón con Delfín

Primer título de liga en la historia del club

Serie A de Ecuador 2020

Campeón con Barcelona SC

Consagración con uno de los equipos más grandes del país

Liga de Primera División de Perú 2024

Campeón con Universitario de Deportes

Título logrado teniendo en el plantel a Rodrigo Ureña, futbolista chileno que ahora está en el plantel de Millonarios.

Estos logros consolidan a Bustos como un técnico capaz de competir por objetivos grandes cuando encuentra estructuras sólidas y planteles alineados con su idea.

La experiencia adversa: el descenso con América Mineiro

No todo ha sido éxito en la carrera de Bustos. Uno de los capítulos más complejos se dio en Brasil, al frente de América MG en 2023. El argentino asumió el cargo con el campeonato en marcha, el 8 de agosto de 2023, en un contexto ya complicado para el club. En total, dirigió 19 partidos, con el siguiente balance:

3 victorias

5 empates

11 derrotas

El equipo no logró revertir la tendencia negativa y terminó descendiendo, lo que marcó un golpe fuerte en su carrera. Bustos dejó el cargo en noviembre de 2023, cerrando un ciclo corto y complejo, condicionado por la urgencia y la falta de margen para trabajar.

La lectura del descenso en la carrera de Fabián Bustos

El paso por América MG suele ser citado como el punto más bajo de su trayectoria. Sin embargo, el contexto explica parte de lo ocurrido: asumió con el equipo comprometido en la tabla, con poco tiempo de trabajo y en una liga altamente competitiva como el Brasileirao. Para muchos análisis, ese descenso no borra su capacidad, pero sí deja una señal de alerta sobre su rendimiento en escenarios de máxima presión sin procesos previos.

Lo más reciente en la carrera de Fabián Bustos: su ciclo en Olimpia de Paraguay

El último equipo que dirigió Fabián Bustos fue Olimpia, en 2025. Su ciclo comenzó el 17 de abril y finalizó el 15 de julio, en un periodo de apenas 3 meses.

En ese lapso dirigió 14 partidos, con este balance:

3 victorias

8 empates

3 derrotas

El rendimiento fue del 40,48% de efectividad, una cifra que no convenció a la dirigencia del club paraguayo, que decidió destituirlo por los resultados y la falta de regularidad.

Por qué el nombre de Fabián Bustos interesa en Millonarios

En el contexto actual de Millonarios, el perfil de Bustos encaja por varios factores: experiencia internacional, títulos recientes, conocimiento del fútbol sudamericano y capacidad para manejar planteles con presión alta. Al mismo tiempo, su hoja de vida presenta contrastes que generan debate interno.

La dirigencia evalúa si su historial ganador en Ecuador y Perú puede trasladarse al fútbol colombiano, y si su experiencia reciente le permite liderar un proyecto que necesita respuestas rápidas pero también estabilidad. Fabián Bustos llega al radar de Millonarios con una carrera amplia, títulos importantes y también con episodios difíciles que forman parte de su recorrido. Su posible llegada abriría una nueva etapa marcada por la expectativa y el análisis minucioso de su capacidad para conducir al club en un momento de exigencia máxima.