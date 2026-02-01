Millonarios inició oficialmente una nueva etapa con la designación de Fabián Bustos como director técnico. La elección del entrenador argentino responde a una búsqueda puntual: experiencia internacional, antecedentes ganadores y una idea de juego alineada con la identidad histórica del club. En un momento de alta exigencia, la dirigencia optó por un perfil con recorrido y capacidad para asumir presión desde el primer día.

La llegada de Bustos no se limita a un cambio en el banco. Implica la activación de un proyecto que prioriza intensidad, mentalidad ofensiva y disciplina táctica, con un cuerpo técnico consolidado y una metodología que apunta a recuperar protagonismo competitivo en el corto plazo.

Quién es Fabián Bustos y su recorrido como entrenador

Fabián Bustos es un entrenador argentino, cordobés, de 56 años, que dirige de manera profesional desde 2009. A lo largo de más de una década y media de carrera, acumuló más de 550 partidos oficiales y experiencias en ligas exigentes de Sudamérica.

En su trayectoria estuvo al frente de 12 clubes en distintos países: Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay. Ese recorrido le permitió gestionar planteles con realidades diversas, calendarios intensos y entornos de alta presión, un punto clave para el contexto actual de Millonarios.

Los títulos que respaldan la hoja de vida de Fabián Bustos

Uno de los argumentos centrales para su elección es su condición de entrenador campeón. Bustos logró cuatro títulos oficiales en escenarios competitivos:

Serie B de Ecuador 2015 , campeón con Delfín SC

, campeón con Delfín SC Serie A de Ecuador 2019 , campeón con Delfín (primer título de liga del club)

, campeón con Delfín (primer título de liga del club) Serie A de Ecuador 2020 , campeón con Barcelona SC

, campeón con Barcelona SC Primera División de Perú 2024, campeón con Universitario de Deportes

Estos logros muestran su capacidad para competir por objetivos grandes tanto en clubes en crecimiento como en instituciones históricas.

La experiencia reciente que inclinó la balanza

Más allá del palmarés, Millonarios valoró especialmente su experiencia reciente en contextos de alta exigencia. El título con Universitario en 2024 evidenció un DT capaz de sostener regularidad, manejar presión diaria y competir por el primer puesto en una liga demandante.

Esa vigencia competitiva fue determinante en la decisión, al tratarse de un entrenador que llega con trabajo reciente y conocimiento actualizado del fútbol sudamericano.

El cuerpo técnico que tendrá Fabián Bustos en Millonarios

El club confirmó que Bustos estará acompañado por un cuerpo técnico de amplia experiencia, pensado para potenciar el trabajo integral del plantel. El staff estará conformado por:

Edgardo Adinolfi , asistente técnico

, asistente técnico Jonathan Mejía , analista de video

, analista de video Marcos Conenna, preparador físico

La conformación del equipo de trabajo refuerza la apuesta por el análisis táctico, la preparación física específica y el estudio detallado de rivales y contextos de juego.

Características del modelo de juego de Fabián Bustos

Desde lo futbolístico, Bustos es reconocido por imprimir intensidad, personalidad y mentalidad ofensiva a sus equipos. Sus conjuntos suelen asumir el protagonismo, competir con determinación y buscar el arco rival como principio rector.

El club destacó que su enfoque combina estrategia, disciplina táctica y ambición ofensiva, una mezcla que encaja con la identidad de Millonarios y su tradición de equipos protagonistas.

Otro rasgo distintivo del nuevo DT es la organización. Sus equipos muestran estructuras claras, roles definidos y una lectura precisa de los momentos del partido. Desde ese orden se potencia la presión, la recuperación y la transición ofensiva.

Esa disciplina es clave para un plantel que necesita estabilidad y confianza tras un inicio irregular, sin renunciar a la ambición de competir arriba.

Por qué Millonarios eligió a Fabián Bustos para este momento

La dirigencia priorizó un perfil con tres atributos concretos: experiencia internacional, antecedentes ganadores y una idea de juego coherente con la historia del club. Bustos reúne esas condiciones y llega con un equipo de trabajo que facilita la implementación inmediata del proyecto.

Además, su hambre de triunfo y su capacidad para liderar procesos en contextos exigentes fueron factores decisivos en la elección.

El desafío inmediato del nuevo DT de Millonarios

Fabián Bustos asume en un contexto de presión por resultados y expectativas altas de la afición. Su reto será estabilizar el rendimiento, potenciar los recursos del plantel y construir una identidad competitiva que se refleje en la cancha.

La experiencia acumulada en ligas de alta exigencia será puesta a prueba desde el inicio, tanto en la gestión del grupo como en la toma de decisiones deportivas.

Una nueva etapa que se pone en marcha

Con la llegada de Fabián Bustos, Millonarios abre una nueva etapa. La combinación de experiencia, cuerpo técnico sólido y un modelo de juego ofensivo marca el punto de partida de un proyecto que apunta a recuperar protagonismo y competir con determinación.

La expectativa ahora se traslada al campo. El nuevo DT comenzará a imprimir su sello en El Campín, con el objetivo de alinear resultados, identidad y ambición en uno de los clubes más grandes del fútbol colombiano.