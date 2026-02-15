Leo Castro volvió a marcar con Millonarios y sus números siguen creciendo en la historia del club. El delantero anotó uno de los goles en el triunfo 2-1 sobre Llaneros, logrando su primer tanto del 2026 y alcanzando una cifra que confirma su peso en la era reciente albiazul. Con ese gol llegó a 54 anotaciones con la camiseta del equipo desde su llegada en 2023.

Más allá del registro total, el dato que más impacto genera es su lugar entre los goleadores históricos en torneos cortos del fútbol colombiano. Leo Castro ya es el tercer máximo anotador del club en ese formato competitivo y empieza a acercarse a marcas que durante años parecían inalcanzables.

Leo Castro en Millonarios: cifras totales desde su llegada en 2023

Desde que llegó a Millonarios en 2023, Leo Castro ha disputado 125 partidos oficiales. En ese tiempo acumula 54 goles, 7 asistencias y 2 títulos, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del club en los últimos años.

Su regularidad ha sido clave. Ha mantenido cifras constantes en cada semestre, evitando rachas prolongadas sin marcar y respondiendo en partidos importantes. Su gol ante Llaneros no solo ayudó al triunfo, sino que reafirmó su lugar como referente ofensivo del equipo.

Además, sus anotaciones han llegado en distintos contextos: partidos de fase regular, clásicos, cuadrangulares y compromisos decisivos. Esa capacidad para aparecer en momentos clave explica su impacto en el proyecto deportivo albiazul.

Leo Castro supera a históricos del club en goles totales

Con 54 goles en Millonarios, Leo Castro ya superó a delanteros importantes en la historia del club como Alfredo “La Gambeta” Estrada, quien marcó 52, y Ricardo “El Gato” Pérez, que llegó a 53.

Con su anotación más reciente, igualó a Carlos Castro en 54 tantos y ahora apunta a Fernando Uribe, quien suma 57 goles en el total de las competencias y además es el máximo goleador del club en torneos cortos del fútbol colombiano.

Ese dato ubica a Leo Castro en una posición privilegiada dentro del ranking histórico reciente del equipo, confirmando su lugar entre los delanteros más influyentes de Millonarios en el siglo XXI.

Leo Castro en torneos cortos del FPC: tercer máximo goleador

En el formato de torneos cortos del fútbol colombiano, Leo Castro ocupa actualmente el tercer lugar entre los goleadores de Millonarios.

Sus números en este tipo de competencias son:

39 goles en 98 partidos de torneos cortos

En esa lista, los únicos que lo superan son:

Fernando Uribe: 52 goles en 116 partidos

Ayron del Valle: 45 goles en 123 partidos

El récord sigue en poder de Fernando Uribe, quien marcó 52 tantos en tres etapas con el club. Leo Castro, con 39 anotaciones, está a 13 goles de igualar esa marca histórica. Ese registro cobra valor porque los torneos cortos son el formato dominante del fútbol colombiano desde 2002. Destacarse en ese contexto implica regularidad, continuidad y rendimiento sostenido en el tiempo.

Leo Castro, referente del ataque en el Millonarios actual

En el plantel actual, Leo Castro comparte ataque con Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García, formando una de las delanteras más experimentadas del fútbol colombiano.

A pesar de la competencia interna, Castro mantiene protagonismo. Su conocimiento del fútbol colombiano, su posicionamiento en el área y su capacidad para definir en momentos clave lo sostienen como titular habitual.

Además, su experiencia le permite ser líder dentro del grupo. Ha sido clave en la transición entre procesos técnicos y en la consolidación del equipo en distintas etapas competitivas.

El primer gol de Leo Castro en 2026 y su proyección histórica

El tanto ante Llaneros fue el primero del delantero en el 2026. Ese inicio goleador vuelve a proyectar su nombre en el ranking histórico del club. Con 54 goles, está a solo 3 de Fernando Uribe en el registro total de torneos cortos y a 13 de su marca específica en ese formato. Cada anotación que consiga en el semestre lo acercará a uno de los récords más importantes de Millonarios en el siglo XXI.

El contexto hace aún más relevante su logro. Compartiendo plantel con delanteros como Falcao y Contreras, Leo Castro sigue sumando cifras que lo ubican como uno de los goleadores de referencia del equipo.

Leo Castro en Millonarios: estadísticas que marcan época

Los números de Leo Castro en Millonarios explican su importancia en el club. Con 54 goles, 7 asistencias y 2 títulos en 125 partidos, el delantero ha construido una etapa goleadora consistente y determinante. Su posición como tercer máximo anotador en torneos cortos, superando a históricos como Estrada y Pérez e igualando a Carlos Castro, confirma su impacto en la historia reciente del equipo.

Cada gol amplía su registro y fortalece su lugar entre los delanteros más importantes del club en el formato moderno del fútbol colombiano, un escenario en el que Leo Castro sigue escribiendo capítulos clave con la camiseta albiazul.