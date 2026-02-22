Millonarios sufrió su primera derrota oficial bajo la dirección de Fabián Bustos y el resultado dejó mucho más que un marcador adverso. El equipo cayó 3-2 ante Internacional de Bogotá en condición de visitante, en un partido marcado por decisiones arbitrales que generaron controversia en el plantel albiazul y en su afición. Las jugadas discutidas, relacionadas con dos posibles penaltis, se convirtieron en el tema central del postpartido.

El encuentro, dirigido por Carlos Ortega, tuvo dos acciones puntuales que Millonarios reclamó como infracciones dentro del área. La primera involucró a David Mackálister Silva y la segunda a Leo Castro. Ambas situaciones fueron revisadas o analizadas en el VAR, pero el resultado final dejó inconformidad en el club, que habló con prudencia pero claridad sobre lo sucedido.

El partido Internacional de Bogotá vs Millonarios y las jugadas polémicas

El juego ante Internacional de Bogotá era importante para el proceso de Millonarios con Fabián Bustos, que venía de sumar sus primeros triunfos y buscaba consolidar la idea de juego del nuevo ciclo. Sin embargo, el partido terminó en derrota 3-2 y con dos acciones que pudieron cambiar el rumbo del resultado.

La primera polémica ocurrió al inicio del segundo tiempo. En una jugada dentro del área, el defensor Carlos Vivas fue al suelo ante David Mackálister Silva. El árbitro sancionó penalti inicialmente, pero tras la revisión en pantalla por recomendación del VAR, cambió su decisión.

La segunda acción se presentó en el cierre del partido. Con el marcador 3-2, Leo Castro reclamó un agarrón de camiseta dentro del área. La jugada fue revisada desde el VAR, pero el árbitro no fue llamado a verla en el monitor, decisión que también generó reclamos.

Fabián Bustos y su análisis del arbitraje ante Internacional de Bogotá

El entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, habló con claridad sobre las jugadas. Analizó las repeticiones y expresó su punto de vista desde lo que vio en cancha y en el camerino.

“Las vi en el partido y las vi ahora en el camerino. Cuando un defensor se tira dentro del área, es imposible que no toque al rival. Creo que fue penal claro. No sé por qué lo volvió atrás. Miren la reiteración”, explicó el entrenador.

Sobre la segunda acción, Bustos también dejó su opinión. “La de Leo Castro creería que también es penalti porque él le gana la posición, va a cabecear y la camiseta se la estiran. Por lo menos andá a revisarla. Son dos jugadas puntuales que seguramente hubieran cambiado el desarrollo del juego”, agregó.

Las declaraciones reflejan inconformidad, pero también un intento por mantener el enfoque deportivo en el proceso del equipo.

David Mackálister Silva y la postura del capitán de Millonarios

El capitán David Mackálister Silva, protagonista de la primera jugada polémica, también habló con cautela. El referente del equipo evitó una crítica directa, pero dejó claro que esperaba mayor revisión de las acciones.

“Para eso existe el VAR. Así como corrigió, si es que fue así, la primera acción, tienen que revisar al menos la siguiente. Dejemos que los entes encargados de calificarlos a ellos lo hagan”, expresó el volante.

Sus palabras reflejan el equilibrio que buscan los jugadores, especialmente después de casos recientes como la sanción que recibió Radamel Falcao García por declaraciones contra el arbitraje en 2025, situación que aún pesa en el ambiente del club.

Leo Castro y la prudencia tras las decisiones arbitrales

Leo Castro, goleador del equipo que ya llegó a 56 goles con Millonarios y superó a históricos como La Gambeta Estrada y Ricardo El Gato Pérez, también fue protagonista de la polémica final. Sin embargo, el delantero prefirió no profundizar en sus declaraciones.

“No podemos hablar de esas jugadas porque lastimosamente uno se queja y puede haber sanciones. Ustedes como periodistas pueden mirar las jugadas y sacar la conclusión”, dijo.

La respuesta refleja la cautela que existe en el plantel tras experiencias anteriores. El equipo sabe que cualquier declaración fuerte sobre el arbitraje puede traer sanciones económicas o deportivas.

Millonarios, el VAR y la polémica arbitral en la Liga BetPlay

Las discusiones sobre el VAR y el arbitraje han sido constantes en la Liga BetPlay. El uso de la tecnología ha reducido errores claros, pero también ha generado debates sobre la interpretación de jugadas y la consistencia en las decisiones.

En el caso de Millonarios, las dos jugadas ante Internacional de Bogotá quedaron como ejemplo de esas situaciones grises en el reglamento. La interpretación del árbitro y del VAR determinó el rumbo del partido. Para el equipo de Fabián Bustos, que intenta levantar tras un inicio irregular en 2026, cada punto es vital. Por eso, las decisiones arbitrales toman mayor relevancia en el análisis del resultado.