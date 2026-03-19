Aunque la Dimayor ya cerró oficialmente el periodo de inscripciones para la temporada 2026, en Millonarios se siguen moviendo fichas pensando en el futuro. En las últimas horas se conoció la llegada de un nuevo guardameta al entorno del club, una incorporación silenciosa pero estratégica que apunta directamente al desarrollo de talento joven.

Se trata de Jhostin Orley Díaz, un arquero que se integrará inicialmente al equipo Sub-20, pero que desde ya empieza a generar expectativa dentro del proyecto deportivo del conjunto ‘embajador’.

Jhostin Díaz: apuesta a futuro en el arco embajador

El nuevo integrante de Millonarios es un portero de apenas 18 años, nacido en Apartadó, Antioquia, que destaca por su físico y condiciones naturales bajo los tres palos.

Entre sus principales características:

Estatura de 1.91 metros , ideal para el juego aéreo

, ideal para el juego aéreo Formación reciente en Real Cartagena

Perfil joven con margen de crecimiento

Buenas referencias en procesos formativos

La llegada de Díaz responde a una política clara del club: fortalecer sus divisiones menores con talento proyectable y construir alternativas a mediano y largo plazo en posiciones clave.

Si bien su incorporación no impacta de inmediato al plantel profesional, sí refleja una visión estructurada en la planificación deportiva de Millonarios, que busca anticiparse a futuras necesidades en el arco.

Daniel Ruiz: un regreso que ya se empieza a proyectar

Más allá del presente inmediato, en Millonarios ya se analizan movimientos para el segundo semestre de 2026. Uno de los nombres que vuelve a escena es el de Daniel Ruiz, jugador que actualmente se encuentra en el CSKA Moscú.

El mediocampista bogotano, que cumplirá 25 años en julio, llegó al fútbol ruso en condición de préstamo por un año. Sin embargo, su experiencia en Europa no ha tenido el protagonismo esperado.

Números de su paso reciente:

Copa de Rusia 5 partidos como titular 416 minutos disputados

Premier Liga 2 partidos 22 minutos en total

Total acumulado 438 minutos en poco más de dos meses



El acuerdo entre Millonarios y el club ruso contempla una opción de compra sujeta a variables deportivas como minutos e impacto en resultados. No obstante, todo indica que esa cláusula no se ejecutaría, lo que abriría la puerta para su regreso al fútbol colombiano.

En ese escenario, el club deberá definir si Ruiz se reincorpora al proyecto deportivo o si se le busca una nueva salida en el mercado.

Rodrigo Contreras: rendimiento que abre un nuevo escenario

Otro de los movimientos que empieza a tomar forma en la interna de Millonarios tiene que ver con el delantero Rodrigo Contreras, quien llegó procedente de CD Antofagasta en condición de préstamo.

El atacante argentino tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2026, pero su rendimiento ha generado un debate anticipado en la dirigencia sobre su continuidad.

Claves de su situación contractual:

Contrato vigente hasta finales de 2026

Opción de compra incluida en el acuerdo

Valor estimado cercano a los 2 millones de dólares

El buen momento de Contreras, sumado a su rápida adaptación al equipo y al contexto del fútbol colombiano, lo posiciona como una pieza valiosa dentro del plantel.

Por ello, desde la dirigencia ya se evalúa con detenimiento la posibilidad de ejecutar la compra, una decisión que dependerá tanto de su impacto deportivo como de las condiciones económicas del club.

Un proyecto que se mueve en todas sus líneas

La llegada de Jhostin Díaz, el posible regreso de Daniel Ruiz y la proyección de compra de Rodrigo Contreras evidencian que Millonarios no se detiene, incluso con el mercado cerrado.

El club trabaja en múltiples frentes:

Fortalecimiento de divisiones menores

Evaluación de jugadores en el exterior

Análisis de continuidad de piezas clave

Todo esto forma parte de una planificación que busca sostener competitividad en el corto plazo, sin perder de vista la construcción de un proyecto sólido a futuro.