La situación de Radamel Falcao García sigue siendo uno de los temas más comentados alrededor de Millonarios en la temporada 2026. El delantero samario, uno de los fichajes más importantes del club en los últimos años, ha tenido una participación limitada debido a molestias físicas que lo han obligado a permanecer fuera de varios partidos.

Desde su regreso al equipo albiazul, la expectativa por verlo en plenitud ha sido constante entre los hinchas. Sin embargo, el semestre ha estado marcado por una lesión que ha condicionado su continuidad dentro del equipo. Ante esta situación, el entrenador Fabián Bustos volvió a referirse al estado del jugador y a la posibilidad de verlo nuevamente en competencia.

La lesión de Falcao que frenó su continuidad en Millonarios

El problema físico que mantiene a Radamel Falcao García fuera de las canchas se remonta al partido del 14 de febrero frente a Llaneros. En ese compromiso, el delantero sufrió una distensión muscular que lo obligó a abandonar el campo y que posteriormente lo dejó fuera de varios compromisos del equipo.

A partir de esa lesión, el atacante no pudo participar en siete partidos consecutivos con Millonarios, lo que generó preocupación en el entorno del club y entre los aficionados. Las molestias musculares han sido el principal obstáculo para que el goleador histórico de la Selección Colombia tenga continuidad en el campeonato.

Cuántos partidos ha jugado Falcao con Millonarios en el 2026

Hasta el momento, la participación de Radamel Falcao García en la temporada ha sido limitada. El delantero ha disputado 5 partidos oficiales con la camiseta de Millonarios en lo que va del semestre.

Las lesiones musculares han obligado al cuerpo técnico y al departamento médico del club a manejar con cautela su regreso a la competencia, evitando acelerar su recuperación. La prioridad del club ha sido garantizar que el jugador pueda volver en las mejores condiciones físicas y reducir el riesgo de una recaída.

La confesión de Fabián Bustos sobre el regreso de Falcao

La pregunta sobre el regreso de Falcao se repite constantemente en cada rueda de prensa del entrenador de Millonarios. En la antesala del partido frente a Fortaleza, el técnico Fabián Bustos volvió a referirse al tema y dejó una frase que refleja la realidad del proceso de recuperación del delantero.

“Radamel está entrenando muy bien. Siempre digo que el próximo ya lo vamos a tener, pero la realidad es que hoy trabajó muy bien y en Copa lo vamos a tener seguro. Ya pasé la lista de los que van a viajar y lo quiero tener ahí”.

Las palabras del entrenador muestran optimismo, pero también reconocen que el regreso del delantero ha requerido paciencia.

El partido en el que podría reaparecer Falcao con Millonarios

De acuerdo con lo que expresó el entrenador, el objetivo es que Radamel Falcao García pueda estar disponible para el debut de Millonarios en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.

El equipo albiazul iniciará su participación en ese torneo el próximo 7 de abril, cuando visite en Chile a O’Higgins. Ese partido aparece como la fecha señalada para el posible regreso del delantero, siempre y cuando su evolución física continúe siendo positiva. La idea del cuerpo técnico es contar con él dentro de la delegación que viajará a Chile para disputar ese compromiso internacional.

Los partidos de Liga BetPlay antes del regreso de Falcao

Antes del debut en la Sudamericana, Millonarios tendrá compromisos importantes en la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Fabián Bustos deberá enfrentar a Fortaleza y posteriormente a Jaguares en el campeonato local.

Estos partidos llegan en un momento clave del torneo, en el que el equipo busca consolidarse dentro del grupo de los ocho mejores de la tabla de posiciones. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene la cautela respecto al regreso del delantero y prioriza su recuperación completa.

La importancia de Falcao en el proyecto de Millonarios

La expectativa por el regreso de Radamel Falcao García no es casual. Su presencia en el equipo representa un valor deportivo y simbólico importante para Millonarios. El delantero es uno de los futbolistas colombianos más reconocidos a nivel internacional y su llegada al club generó un impacto significativo en el fútbol colombiano.

Más allá de los goles, su experiencia y liderazgo dentro del grupo lo convierten en una figura clave dentro del vestuario. Por esa razón, el cuerpo técnico y el club han decidido manejar su recuperación con prudencia, buscando que pueda aportar en el momento más importante de la temporada.

Millonarios espera a Falcao para la Sudamericana

La Conmebol Sudamericana aparece como el escenario en el que Millonarios espera volver a contar con su delantero. El duelo frente a O’Higgins en Chile será el primer reto del equipo en la fase de grupos y podría marcar el regreso del “Tigre” a la competencia oficial.

Mientras tanto, el trabajo del jugador continúa en los entrenamientos, donde busca recuperar plenamente su condición física. Las palabras de Fabián Bustos reflejan el deseo del cuerpo técnico de tenerlo nuevamente en el campo, en un momento en el que el equipo afronta desafíos importantes tanto en la Liga BetPlay como en el plano internacional.