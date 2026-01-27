Luego de un arranque complicado en la Liga BetPlay 2026-1, Millonarios afronta una visita exigente a Deportivo Pasto por la Fecha 3 del campeonato. El equipo dirigido por Hernán Torres llega presionado por los resultados y con una convocatoria que mezcla regresos importantes y ausencias que obligan a reajustes.

Tras las derrotas ante Atlético Bucaramanga y Junior, el cuerpo técnico tomó decisiones puntuales para este partido. La lista incluye el regreso de futbolistas que no habían estado disponibles y confirma la baja de otros habituales titulares, un escenario que condiciona el planteamiento en un duelo históricamente complejo por la altura y el contexto competitivo.

Un partido clave para Millonarios tras dos derrotas consecutivas

El compromiso en Pasto aparece como un punto de inflexión. Millonarios no ha sumado puntos en las dos primeras jornadas y necesita reaccionar para evitar que la presión crezca aún más en el inicio del semestre. La visita al estadio Libertad suele ser uno de los desplazamientos más exigentes del calendario y obliga a un manejo físico y táctico especial.

Hernán Torres lo sabe y por eso apostó por recuperar jugadores que venían con procesos de rehabilitación y por cuidar a otros que presentaron molestias físicas tras el último partido en El Campín.

Las tres grandes noticias: Llinás, Leo Castro y Falcao regresan

Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen tres nombres de peso:

Andrés Llinás: El defensor central vuelve tras superar la última etapa de recuperación de una lesión que lo había marginado de la competencia. Su presencia le devuelve liderazgo y solidez a una zaga que ha sufrido en el inicio del torneo.

Leo Castro: El atacante regresa a la convocatoria luego de pagar un par de fechas de suspensión:

El atacante regresa a la convocatoria luego de pagar un par de fechas de suspensión: Radamel Falcao García: La gran noticia es su inclusión. Su presencia marca un antes y un después en el frente ofensivo del equipo y genera expectativa tanto interna como externa.

Por qué Falcao puede estar disponible ante Pasto

La inclusión de Falcao en la convocatoria se da luego de que quedara habilitado oficialmente tras la decisión del Comité Disciplinario del Campeonato de suspender parcialmente la sanción que arrastraba desde 2025. Con la aplicación del artículo 42 del Código Único Disciplinario de la FCF, el delantero cumplió el requisito mínimo para volver a competir.

De esta manera, el cuerpo técnico ya puede contar con él sin restricciones disciplinarias. La decisión final sobre si será titular o alternativa dependerá de la planificación física y táctica, teniendo en cuenta la exigencia de la altura y el ritmo del partido.

Las bajas sensibles: Mackálister Silva y Álex Moreno Paz

No todas son buenas noticias para Millonarios. En comparación con el partido anterior, hay dos ausencias importantes:

David Mackálister Silva: El capitán del equipo quedó fuera de la convocatoria tras presentar molestias en los aductores.

El capitán del equipo quedó fuera de la convocatoria tras presentar molestias en los aductores. Álex Moreno Paz: El jugador también presentó problemas musculares en la misma zona y no fue incluido en la lista. En ambos casos, el club informó que se está a la espera de las imágenes diagnósticas que determinen el alcance exacto de las lesiones y los tiempos de recuperación.

Convocados de Millonarios para el partido ante Deportivo Pasto

Arqueros: Diego Novoa y David Rodríguez

Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.

Delanteros: Radamel Falcao García, Beckham Castro, Leo Castro, Julián Angulo y Rodrigo Contreras.

La apuesta de Hernán Torres para un partido exigente

Con esta nómina, Hernán Torres busca equilibrio entre experiencia y energía. El regreso de jugadores clave compensa, en parte, las bajas, pero el funcionamiento colectivo será determinante en un escenario donde Millonarios necesita sumar con urgencia.

La presencia de Falcao añade una variable distinta al ataque, mientras que el regreso de Llinás fortalece la última línea. El desafío será ensamblar esas piezas en un contexto adverso, con la presión de los resultados y un rival que suele hacerse fuerte en casa.