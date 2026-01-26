El caso disciplinario de Radamel Falcao García llegó a su punto final. Luego de la expectativa, Dimayor emitió la resolución oficial que define la situación del delantero en Millonarios, un tema clave en el arranque de la Liga BetPlay 2026-1.

La decisión fue confirmada a través de la Resolución 005 de 2026, documento en el que el Comité Disciplinario del Campeonato resolvió la solicitud presentada por el club y el jugador. Con este fallo, Dimayor cerró un capítulo que había condicionado la planificación deportiva del equipo y que ahora traslada el foco directamente al terreno de juego.

El origen del caso Falcao en Dimayor

La situación disciplinaria se remonta a mediados de 2025, al final de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I. Tras el partido correspondiente a la Fecha 6 ante Independiente Santa Fe, Falcao realizó declaraciones en la conferencia de prensa post partido que fueron consideradas una infracción al Código Único Disciplinario (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol. El Comité Disciplinario resolvió entonces imponer una sanción formal, que quedó consignada en la Resolución No. 065 de 2025.

La sanción impuesta a Falcao en 2025

En ese fallo inicial, Dimayor determinó:

Suspensión de cuatro (4) fechas

Multa de quince (15) SMLMV, equivalentes a $21.352.500

La sanción se fundamentó en el numeral 1 del artículo 72 del CDU de la FCF, por las declaraciones realizadas en la conferencia de prensa posterior al encuentro frente a Santa Fe. La medida quedó en firme y debía cumplirse una vez el jugador volviera a estar inscrito en competencia oficial.

La solicitud presentada por Millonarios y Falcao

Con el inicio de la temporada 2026 y la inscripción oficial de Falcao en el campeonato, la sanción empezó a ejecutarse. En ese contexto, Millonarios y el jugador, de manera conjunta, presentaron una solicitud formal ante el Comité Disciplinario del Campeonato.

El pedido fue claro: solicitar la suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 42 del CDU de la FCF, que permite este tipo de medidas cuando se cumplen determinados requisitos objetivos y subjetivos.

La decisión oficial: aplicación del artículo 42 del CDU

La respuesta llegó con la Resolución 005 de 2026, en la que el Comité Disciplinario aceptó la solicitud presentada. En el documento se estableció:

“Conceder la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al jugador Radamel Falcao García Zárate, consistente en dos (2) fechas de suspensión, en la medida en que se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos, así como las circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del CDU de la FCF”. Con esto, la sanción original de cuatro fechas quedó parcialmente suspendida, reduciendo su impacto efectivo.

La situación condicional fijada por Dimayor

La resolución no solo redujo la sanción, sino que también estableció un periodo de situación condicional para el jugador. Dimayor precisó que Falcao quedará bajo observación durante seis (6) meses.

Durante ese lapso:

Si el jugador incurre en una infracción de igual o similar naturaleza

La suspensión concedida será revocada

La sanción original recobrará su vigor

Sin perjuicio de una nueva sanción disciplinaria

Este punto deja claro que el beneficio otorgado está sujeto al comportamiento disciplinario del futbolista.

Los compromisos adicionales exigidos al club y al jugador

El Comité Disciplinario también incluyó una exigencia administrativa adicional. En la resolución se solicita que: “Durante el periodo de situación condicional, el club y el jugador deberán enviar reportes mensuales del cumplimiento de los compromisos futuros adquiridos en el presente trámite”.

Con esta medida, Dimayor busca hacer seguimiento continuo al cumplimiento de las condiciones que permitieron la suspensión parcial de la sanción.

Qué cambia para Millonarios tras el fallo oficial

Con la resolución confirmada, el panorama deportivo de Millonarios se modifica de manera inmediata. El club ya no tiene restricciones disciplinarias pendientes respecto a Falcao y queda habilitado para disponer del jugador en la competencia oficial.

El fallo cierra un proceso administrativo que había condicionado la planificación del cuerpo técnico en las primeras fechas del campeonato.

Falcao queda habilitado para debutar la Liga BetPlay 2026-1

Tras la aplicación del artículo 42 y la suspensión parcial de la sanción, Falcao queda oficialmente habilitado para competir en la Liga BetPlay 2026-1. A partir de ahora, su presencia en el campo dependerá exclusivamente de la decisión técnica.

Si el cuerpo técnico así lo considera, el delantero podrá reaparecer en el partido correspondiente a la visita a Deportivo Pasto, programado para el miércoles 28 de enero.

Un fallo que traslada la presión a lo deportivo

La decisión de Dimayor marca un punto de inflexión. El tema disciplinario quedó resuelto y el foco se traslada completamente al rendimiento deportivo. Millonarios recupera a su máximo referente ofensivo en un momento en el que los resultados apremian y la exigencia de la tribuna es alta. Con el fallo oficial en firme, el caso Falcao deja de ser un asunto de escritorio y pasa a ser, definitivamente, un tema de cancha.