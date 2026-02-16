Millonarios sigue compitiendo en la Liga BetPlay 2026-1 con un cupo disponible en su plantilla profesional. Tras 7 fechas disputadas y luego del triunfo ante Llaneros en El Campín, volvió la pregunta inevitable: ¿Llegará un último fichaje al equipo albiazul antes del cierre del mercado? La respuesta del entrenador Fabián Bustos dejó claras las condiciones que debe cumplir cualquier posible refuerzo.

El club trabaja con cautela. No se trata de sumar un nombre por presión externa o expectativa de la afición, sino de encontrar un futbolista que realmente eleve el nivel competitivo del grupo. Bustos explicó con detalle el perfil que busca, los requisitos administrativos y deportivos, y el enfoque que tiene sobre el funcionamiento del equipo.

El cupo 25 de Millonarios en el mercado de fichajes 2026

Millonarios tiene disponible el cupo número 25 en su plantilla para el semestre. A pocas semanas del cierre del mercado en la Liga BetPlay, el club ha jugado siete fechas con ese espacio libre, analizando opciones sin precipitarse.

Ese cupo representa una oportunidad estratégica. Puede utilizarse para reforzar una posición específica o para incorporar un jugador versátil que aporte en distintos roles. Por eso, el cuerpo técnico y la dirección deportiva analizan cada posibilidad con detenimiento. La idea es clara: el fichaje debe encajar en el proyecto deportivo de Fabián Bustos y en la estructura actual del plantel.

Qué dijo Fabián Bustos sobre el posible último fichaje de Millonarios

Tras la victoria sobre Llaneros, Bustos fue consultado sobre la posibilidad de ocupar ese cupo. Su respuesta marcó el enfoque del club.

“Queda un cupo. Si aparece un jugador para ese cupo, tiene que ser colombiano, tiene que estar libre, tiene que querer venir al club, ser superior a los chicos que están, que tenga una carrera relevante y ser aporte para el grupo”, explicó.

La frase resume las condiciones que debe cumplir cualquier refuerzo. No basta con talento o nombre. Debe ser un futbolista que realmente mejore la competencia interna y que encaje en el proyecto deportivo.

Bustos también aclaró que, si aparece un jugador con esas características, será bienvenido. Pero si no, el equipo seguirá trabajando con el plantel actual.

Las condiciones que debe cumplir el último fichaje de Millonarios

El entrenador detalló una serie de requisitos específicos que deben cumplirse para concretar la incorporación.

Primero, el jugador debe ser colombiano. Esto responde a la planificación del club y a la disponibilidad de cupos en la plantilla, que ya tiene llenos los lugares para extranjeros.

Esto responde a la planificación del club y a la disponibilidad de cupos en la plantilla, que ya tiene llenos los lugares para extranjeros. Segundo, debe estar libre. El cierre del mercado y las condiciones financieras del equipo hacen necesario evitar negociaciones complejas o transferencias costosas.

El cierre del mercado y las condiciones financieras del equipo hacen necesario evitar negociaciones complejas o transferencias costosas. Tercero, debe querer venir a Millonarios. El aspecto emocional y la motivación son claves para Bustos, quien busca jugadores comprometidos con el proyecto.

El aspecto emocional y la motivación son claves para Bustos, quien busca jugadores comprometidos con el proyecto. Cuarto, debe ser superior a los futbolistas jóvenes del plantel. La idea no es bloquear procesos de cantera, sino sumar experiencia que marque diferencia.

La idea no es bloquear procesos de cantera, sino sumar experiencia que marque diferencia. Quinto, debe tener una carrera relevante. Se busca un jugador probado, con trayectoria en el fútbol profesional.

Se busca un jugador probado, con trayectoria en el fútbol profesional. Finalmente, debe ser un aporte real para el grupo. No solo en lo futbolístico, sino también en liderazgo y competencia interna.

El perfil táctico que busca Fabián Bustos en Millonarios

Aunque no se ha definido una posición específica, Bustos explicó que el fichaje podría ser un volante mixto o un número 10, dependiendo del jugador disponible. “Muchos me piden en redes un número 10. La dirigencia ha estado metida en eso, ha averiguado, ha preguntado, me ha mostrado”, explicó el entrenador.

El objetivo es encontrar un futbolista que se adapte al esquema. Si es un creativo, el equipo se ajustará a su presencia. Si es un mediocampista mixto, también se reorganizará el sistema. Para Bustos, la prioridad es el funcionamiento colectivo. El fichaje debe complementar al grupo y potenciar las sociedades en ataque.

Millonarios y la confianza en el plantel actual

El técnico también dejó claro que está conforme con el plantel que tiene. Considera que con las herramientas actuales puede competir y mejorar el rendimiento. “No me quejo. Con estas herramientas tengo que buscar”, afirmó, destacando su confianza en los jugadores disponibles.

Millonarios cuenta con una plantilla amplia, en la que destacan nombres como Radamel Falcao García, Leo Castro, Rodrigo Contreras, Mateo García, Rodrigo Ureña y Carlos Darwin Quintero. Además, el club tiene jóvenes que buscan consolidarse. La decisión sobre el último fichaje no dependerá de la presión externa, sino del análisis interno del equipo.

El cierre del mercado y la decisión final

El mercado de fichajes en la Liga BetPlay cerrará en las próximas semanas. Millonarios debe decidir si ocupa el cupo 25 o si espera a la siguiente ventana.

Bustos explicó que el club evaluará cada opción. Si aparece el jugador ideal, llegará. Si no, el equipo seguirá trabajando con la plantilla actual y analizará ajustes en el próximo mercado.

La planificación deportiva busca equilibrio entre presente y futuro. El último fichaje debe ser una pieza que encaje en la idea del entrenador y en la estructura del club. Millonarios mantiene la expectativa sobre ese cupo disponible, pero con un mensaje claro desde el cuerpo técnico: el refuerzo solo llegará si cumple las condiciones deportivas, administrativas y estratégicas que permitan fortalecer el proyecto albiazul en la Liga BetPlay 2026.