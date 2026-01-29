Millonarios acelera la búsqueda de su nuevo director técnico y el nombre de Fabián Bustos empieza a tomar fuerza real en las oficinas del club. Con el mercado de entrenadores en plena ebullición y tras la reciente salida de Hernán Torres, en el entorno embajador ya se habla de horas decisivas para definir al próximo responsable del banquillo azul. En las últimas horas se avanzaron con varios técnicos foráneos, pero en este momento Bustos es quien está tomando más fuerza.

Millonarios define el perfil: extranjero y con margen de reacción

La dirigencia de Millonarios ha trabajado a contrarreloj en las últimas horas. Varias hojas de vida fueron analizadas, se multiplicaron las reuniones internas y se estableció una hoja de ruta clara: reducir al máximo el margen de error en una decisión clave para el proyecto deportivo.

Dentro de ese escenario, una premisa quedó totalmente definida: el nuevo DT será extranjero. Bajo ese contexto, la más reciente reunión virtual con Fabián Bustos, realizada hace apenas un par de horas, dejó sensaciones muy positivas.

Conexión inmediata con Fabián Bustos

Desde el primer contacto hubo sintonía. Fabián Bustos Barbero, de 56 años, manifestó de forma directa su deseo de dirigir a Millonarios de Bogotá. El argentino dejó claro que el proyecto lo seduce, que desde hace tiempo ve con buenos ojos trabajar en Colombia y que, con la nómina actual, considera posible recomponer el camino tras el mal inicio de la Liga BetPlay, marcado por tres derrotas consecutivas.

Ese nivel de convencimiento marcó una diferencia importante frente a otros técnicos foráneos que fueron contactados en las primeras horas del proceso y que no transmitieron el mismo entusiasmo ni seguridad respecto al desafío deportivo.

Un perfil que encaja en la reestructuración de Millos

Incluso antes del primer diálogo con Bustos, la dirigencia ya había estudiado su perfil en detalle. Su visión de juego y su manera de concebir proyectos deportivos de gran envergadura encajan con la renovación estructural que busca Millonarios tras la abrupta salida de su anterior entrenador.

En la interna consideran que no se trata solo de apagar un incendio coyuntural, sino de sentar bases sólidas para lo que viene en el mediano plazo.

La altura de Bogotá, un punto a favor

Hay un detalle adicional que entusiasma a ambas partes y que podría inclinar definitivamente la balanza. Fabián Bustos cuenta con amplia experiencia dirigiendo equipos que compiten en la altura, tras su paso por el fútbol ecuatoriano con clubes como Deportivo Quito, Macará, Delfín e Imbabura.

Si bien su mayor éxito internacional lo consiguió con Barcelona de Guayaquil, equipo del llano, su conocimiento para trabajar por encima de los 2.000 metros es visto como un valor estratégico.

No es un dato menor: el DT que llegue a Millonarios deberá adaptarse a vivir y trabajar a los 2.600 metros de Bogotá, y la directiva pretende sacar el máximo provecho de esa condición.

Entusiasmo que marca la diferencia

Aunque desde la gerencia deportiva, en cabeza de Ariel Michaloutsos, existía preferencia inicial por otros nombres de peso como Ariel Holan y Gustavo Álvarez, lo cierto es que al momento de los contactos formales no se percibió el mismo nivel de convicción que sí mostró Bustos. Ese entusiasmo genuino con el proyecto azul puede terminar siendo crucial en una negociación que avanza rápido.

El entrenador cordobés viene de experiencias recientes en Brasil (Santos y América Mineiro), Perú (Universitario) y Paraguay (Olimpia), y tiene el deseo claro de regresar a la actividad cuanto antes. En Millonarios, ve una plataforma ideal y un momento propicio para construir una nueva historia deportiva.

Las próximas horas serán clave. En el entorno embajador saben que la decisión no admite más dilaciones y que el nombre de Fabián Bustos ya no es solo una opción más, sino una posibilidad concreta que gana terreno minuto a minuto.