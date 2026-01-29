En Millonarios ya se tomó la primera decisión tras confirmar el final del vínculo con Hernán Torres. Con apenas tres días de margen antes del siguiente compromiso oficial, el club debe resolver quién estará al frente del equipo en la Fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-1, un duelo exigente ante Independiente Medellín.

El partido se disputará el domingo 1 de febrero, desde las 8:10 p.m. en Estadio El Campín. En ese contexto de urgencia deportiva y administrativa, la dirigencia analiza una salida práctica y conocida: encargar el equipo a un hombre de la casa.

La decisión inmediata en Millonarios tras la salida de Hernán Torres

La desvinculación de Hernán Torres dejó un escenario claro: no hay tiempo para procesos largos ni para la llegada inmediata de un entrenador en propiedad. Con el calendario encima y la necesidad de estabilizar el ambiente, Millonarios optó por una solución transitoria que garantice conocimiento del club y manejo del grupo.

La prioridad para la Fecha 4 de la Liga BetPlay es asegurar continuidad operativa y evitar improvisaciones de último momento. Por eso, el foco se puso en un perfil interno, con experiencia en el entorno albiazul y cercanía con las divisiones formativas.

Omar Alexander Rodríguez sería el encargado ante el DIM

El elegido para asumir el reto inmediato es Omar Alexander Rodríguez, conocido en la historia del club como “El Cabezón” Rodríguez. Guajiro, exfutbolista profesional y hombre identificado con Millonarios, aparece como la primera opción para dirigir el partido ante el DIM.

Rodríguez hace parte actualmente del grupo de formadores en las divisiones inferiores, vínculo que le ha permitido mantenerse conectado con la identidad y la estructura del club. Esa continuidad institucional fue clave para inclinar la balanza a su favor.

Omar Rodríguez, hombre de la casa con pasado albiazul

Omar Rodríguez vistió la camiseta de Millonarios entre 2001 y 2007, un periodo en el que fue protagonista y dejó huella. Durante esa etapa integró el plantel campeón de la Copa Merconorte 2001, uno de los títulos internacionales más recordados por la afición.

Ese pasado no es un detalle menor. Para un momento de transición, el club valora la identificación, el conocimiento del entorno y la autoridad natural que le otorga haber sido jugador del equipo.

Antecedente reciente del «Cabezón» dirigiendo a Millonarios

La elección de Rodríguez no parte de cero. En agosto de 2025, tras la salida de David González, vivió una experiencia similar en el cuerpo técnico. En ese momento fue asistente de Carlos Giraldo en un partido ante Junior en el Campín. El entrenador fue expulsado durante el encuentro y quien terminó dirigiendo desde la línea fue Rodríguez.

El resultado quedó en la memoria colectiva: Millonarios ganó 3-0. Ese antecedente, aunque puntual, suma confianza en su capacidad para asumir responsabilidades en escenarios de presión.

Por qué hoy la responsabilidad en Millonarios recaería en Rodríguez

A diferencia de aquel episodio, el contexto actual presenta una variación importante: Carlos Giraldo ya no está en el club, pues ahora dirige a Patriotas. Eso deja a Omar Rodríguez como el referente inmediato dentro de la estructura interna para asumir la conducción del primer equipo en este partido.

La decisión apunta a garantizar orden, conocimiento del grupo y estabilidad emocional en un momento sensible, tras un arranque complicado de campeonato y el reciente cambio de entrenador.

El reto inmediato: recibir al DIM en El Campín

El estreno del DT interino será exigente. Enfrentar al DIM siempre implica una prueba de carácter y rendimiento. Además, Millonarios necesita reaccionar tras un inicio adverso en la Liga BetPlay y comenzar a sumar puntos para no profundizar la crisis deportiva.

Dirigir en El Campín añade presión, pero también representa una oportunidad para reconectar con la afición y ofrecer una respuesta inmediata en la cancha.

Una solución transitoria mientras se define el proyecto que viene en Millonarios

Desde el club entienden que esta es una decisión de corto plazo. La dirigencia seguirá trabajando en la definición del próximo entrenador en propiedad, pero sin apresurar una elección que marcará el rumbo del semestre.

Encargar el equipo a Rodríguez permite ganar tiempo, evaluar opciones con calma y sostener el funcionamiento diario del plantel sin rupturas abruptas. Para «El Cabezón», el desafío es mayúsculo. Para Millonarios, es una decisión estratégica en un momento límite del calendario. El partido ante el DIM marcará el primer capítulo de esta nueva etapa transitoria, con la mirada puesta en recomponer el camino deportivo.