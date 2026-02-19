Diego Novoa vive uno de los momentos más especiales de su carrera. El arquero bogotano, hincha confeso de Millonarios, se ha convertido en protagonista del equipo en la Liga BetPlay 2026-1, justo en el semestre en el que ha conseguido la continuidad que tanto buscó desde su llegada en 2024. Su historia combina profesionalismo, paciencia y un sueño cumplido: defender el arco del club del que es seguidor desde niño.

A sus 36 años, Novoa suma 37 partidos con la camiseta albiazul y atraviesa un inicio de 2026 en el que ha sido titular en los 7 compromisos disputados por el equipo. En ese tramo logró tres arcos en cero y consolidó su lugar en el once titular. Más allá de los números, su historia tiene un componente emocional: jugar en Millonarios siendo hincha del club.

Diego Novoa en Millonarios: su llegada como fichaje para 2024

Diego Novoa llegó a Millonarios como fichaje para 2024 tras su paso por América de Cali. El arquero, nacido en Bogotá, regresaba a su ciudad con la oportunidad de vestir la camiseta del equipo del que siempre fue seguidor.

Su incorporación generó expectativa en el entorno albiazul. Era un portero experimentado, con recorrido en el fútbol colombiano y capacidad para competir por el puesto. Sin embargo, su proceso no fue inmediato. Durante su primer año alternó titularidad y suplencia, mientras se adaptaba al modelo del equipo.

Con paciencia y trabajo, el arquero fue construyendo su espacio en el plantel. En 2026 encontró la continuidad que buscaba y empezó a consolidarse como una de las piezas importantes del equipo.

Diego Novoa en la Liga BetPlay 2026: continuidad y arcos en cero

El semestre 2026 ha sido clave para Novoa. Ha disputado los 7 partidos del equipo en la Liga BetPlay y consiguió 3 arcos en cero (DIM, Deportivo Cali y Águilas Doradas), cifras que reflejan su aporte en la solidez defensiva.

En un equipo que ha tenido cambios de entrenador, ajustes tácticos y un inicio irregular, la estabilidad en el arco ha sido importante. Novoa ha respondido con seguridad en el juego aéreo, buen posicionamiento y experiencia en momentos de presión.

Su continuidad también ha permitido al equipo consolidar una línea defensiva más confiable. La confianza entre arquero y defensores es clave, y el bogotano ha logrado ese entendimiento con la zaga albiazul.

Diego Novoa y el orgullo de jugar en Millonarios siendo hincha

En entrevista con Caracol Radio, Novoa habló sobre lo que significa jugar en el club del que es hincha. Sus palabras reflejan el componente emocional de su historia.

Reconoció que la falta de continuidad en ciertos momentos fue difícil, pero destacó que su formación sin redes sociales le permitió manejar la presión con serenidad. En el campo se enfoca en su trabajo, y fuera de él ha recibido respeto de la afición.

“Ha sido profesionalismo, mi mejoría y entrega al cien por ciento por este proyecto y, obviamente, por la institución que amo y de la cual soy hincha”, afirmó. Ese vínculo emocional con el club explica su compromiso en cada partido. Para Novoa, defender el arco albiazul es más que un trabajo: es un sueño cumplido.

Diego Novoa y la presión de jugar en Millonarios

El arquero también habló sobre la presión de jugar en un club grande. Reconoció que entiende la exigencia de la hinchada, especialmente cuando los resultados no acompañan.

“No, jamás me quise ir y jamás me he querido ir de Millonarios. Obviamente te incomoda el tema de los resultados y uno entiende al hincha, porque un equipo como estos sí o sí debe ganar. Simplemente lo que hacía era trabajar más. Si el hincha estaba exigiendo un nuevo arquero o una nueva persona, yo quería demostrar que yo estaba preparado para esto”.

Eso dijo cuando le preguntaron si pensó en salir del club. Explicó que, ante las críticas o pedidos de cambio, su respuesta fue trabajar más para demostrar que estaba preparado. Esa mentalidad refleja su carácter. Novoa asumió la competencia interna como una motivación para mejorar, sabiendo que en un club como Millonarios la exigencia es permanente.

Diego Novoa, referente de experiencia en el plantel actual

En el Millonarios 2026, Novoa es uno de los jugadores con mayor experiencia. Comparte plantel con figuras como Radamel Falcao García, David Mackálister Silva, Andrés Llinás, Leo Castro y Rodrigo Contreras, en un grupo que mezcla juventud y trayectoria.

Su liderazgo silencioso en el arco ha sido importante para los más jóvenes del equipo. La comunicación con los defensores, la lectura del juego y la serenidad en momentos difíciles son aspectos que aporta desde su posición. Además, su condición de hincha le permite entender la identidad del club y transmitir ese sentimiento dentro del vestuario.

La historia de un hincha que defiende el arco de Millonarios

La carrera de Diego Novoa ha tenido diferentes etapas, pero su paso por Millonarios tiene un significado especial. Llegó como fichaje experimentado y hoy es protagonista en el arco del equipo del que es seguidor.

Con 37 partidos disputados y continuidad en 2026, su historia refleja perseverancia y amor por el club. En un fútbol donde los cambios son constantes, su vínculo emocional con Millonarios se convierte en un elemento distintivo.

Novoa vive el presente con profesionalismo, defendiendo el arco albiazul con la responsabilidad de un arquero experimentado y el orgullo de un hincha que cumple el sueño de jugar en el equipo que siempre quiso representar.