En Millonarios se movieron con sigilo durante varias semanas en la búsqueda de un volante creativo que le diera al equipo mayor claridad en la elaboración y mejores conexiones por el centro del campo. La prioridad inicial fue el regreso de Daniel Ruiz desde el fútbol ruso, una alternativa que generaba consenso interno, pero que finalmente no pudo concretarse para este tramo de la temporada. Con el panorama sobre la mesa y tras evaluar distintas variables, el conjunto Embajador optó por una solución que conocía bien: el retorno de Brayan Campaz.

Un perfil que encaja en la idea de juego

Brayan Stiven Campaz Sandoval, de 21 años, terminó recientemente su cesión en el Real Monarchs SLC de la segunda división de Estados Unidos. Allí acumuló un proceso de año y medio en el que fue utilizado principalmente como mediocampista central, con responsabilidades claras en la generación de juego y el suministro de balones filtrados para los delanteros. Su polivalencia también le permitió actuar como extremo por ambas bandas en momentos puntuales, aunque su rendimiento más consistente se dio por la mitad del terreno, donde explota mejor su visión y capacidad para eludir rivales.

El regreso del futbolista representa una apuesta por juventud y proyección, dos factores que la dirigencia consideró claves para fortalecer la zona creativa sin romper la estructura actual del plantel.

El aval del cuerpo técnico

El entrenador Fabián Bustos analizó con detenimiento el rendimiento reciente del jugador y dio el okay para ocupar el último cupo disponible de la plantilla con su nombre. Desde la perspectiva del cuerpo técnico, Campaz ofrece alternativas tácticas que se ajustan al modelo de juego, además de presentar un margen de mejora interesante a corto y mediano plazo.

La decisión también contó con el respaldo de la gerencia deportiva, que entendió el contexto del cierre de mercado en Colombia y la conveniencia de sumar un futbolista con conocimiento previo de la institución. El consenso interno aceleró el movimiento y permitió cerrar el retorno sin mayores contratiempos.

Competencia y alternativas en la plantilla

Con esta incorporación, Millonarios suma frescura a una posición donde actualmente cuenta con nombres experimentados como David Silva, Carlos Quintero y Rodrigo Ureña. Si bien no se proyecta como titular inmediato, Campaz aparece como una alternativa confiable para la rotación y la gestión de cargas durante el calendario competitivo.

El futbolista además, conoce lo que significa vestir la camiseta azul. Tuvo pasos destacados por la categoría Sub-20 del club y debutó como profesional hace un par de años con Alberto Gamero; incluso, tuvo minutos en un juego de Copa Libertadores contra Bolívar de La Paz, experiencias que facilitan su proceso de readaptación.

En un plantel que busca equilibrio entre experiencia y renovación, su retorno se interpreta como un movimiento estratégico que apunta tanto al presente como al futuro deportivo del equipo.