El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios por la Fecha 11 de la Liga BetPlay sigue generando repercusiones fuera del campo. Más allá de la victoria 2-1 del equipo boyacense en el estadio La Independencia de Tunja, lo ocurrido después del pitazo final se convirtió en el verdadero foco de la polémica.

En el túnel que conduce a los camerinos se produjo un incidente que terminó con Jacobo Pimentel, jugador del Chicó, con contusiones en la cabeza. A partir de ese momento surgieron versiones completamente opuestas entre los clubes. Mientras desde Millonarios se habló de una discusión que terminó con una caída del futbolista, desde el lado del equipo boyacense aseguran que se trató de una agresión grave.

El conflicto escaló aún más cuando Boyacá Chicó anunció acciones legales y señaló directamente al arquero Diego Novoa, jugador de Millonarios, como uno de los responsables del incidente.

El incidente entre Boyacá Chicó y Millonarios tras el partido en Tunja

La situación ocurrió cuando los jugadores abandonaban el campo de juego rumbo a los vestuarios en el estadio La Independencia. Según lo que se conoció inicialmente, el ambiente se tensó en el pasillo que conecta la cancha con los camerinos. En medio de discusiones y empujones se produjo el episodio que terminó con Jacobo Pimentel lesionado.

Las imágenes posteriores mostraron al futbolista del Chicó con heridas visibles en el rostro, lo que generó preocupación inmediata y abrió un debate público sobre lo ocurrido. Desde ese momento, tanto Boyacá Chicó como Millonarios han expuesto sus versiones sobre el incidente, que ahora incluso podría tener consecuencias judiciales.

La versión del presidente de Boyacá Chicó sobre lo ocurrido con Jacobo Pimentel

El pronunciamiento más contundente llegó desde el lado del equipo boyacense. En el programa Blog Deportivo de BLU Radio habló Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, quien además es hermano del futbolista afectado.

Sus declaraciones describen una agresión directa contra el futbolista:

«A nuestro jugador lo cogieron a mansalva. Él estaba bajando del palco, rumbo al camerino, y, de un momento a otro, de una manera brutal, lo cogieron entre cuatro jugadores y lo rompieron con un objeto contundente en la cabeza. Él estaba solo y no pudo defenderse. Tenemos identificado a Diego Novoa, que ya venía exaltado, tan así que durante el juego, le sacaron amarilla. Desde el segundo tiempo, estaba revolucionado y se desquitó con un jugador de nuestra institución. Fue una agresión impresionante por parte de cuatro futbolistas, de más de 30 años, contra uno de mucho menor edad«.

Estas palabras marcaron el tono de la denuncia del club boyacense, que considera que se trató de un ataque grave contra su jugador.

El objeto con el que supuestamente fue golpeado Jacobo Pimentel

Durante la entrevista también se mencionó el posible objeto utilizado en la agresión. Ante la pregunta sobre si el golpe se produjo con un guayo, Nicolás Pimentel respondió lo siguiente:

«Para nadie es un secreto que en un camerino, hay de todo, pero lo que nos dijeron es que fue con uno de los tacos de aluminio que tienen los jugadores, pero cuando hablamos con él, nos manifestó que no vio nada, ya que ni siquiera medió palabra. Le pegaron un puño, después le dan con el objeto y, posteriormente, otros dos lo empujan. No hay claridad de los otros tres, solo de Diego Novoa».

Según el dirigente, la investigación del club se centra especialmente en el arquero de Millonarios.

Boyacá Chicó anuncia demanda contra Diego Novoa

Las declaraciones también confirmaron que el caso ya tomó un camino legal. El presidente de Boyacá Chicó aseguró que el club llevará el proceso hasta las últimas consecuencias.

«El proceso, en este momento, está encaminado hacia Diego Novoa e iremos hasta las últimas consecuencias, sea a nivel nacional o internacional, y las denuncias penales que ya se adelantaron».

El dirigente también rechazó la versión que ha circulado desde el entorno de Millonarios. «Acá no hubo pelea, como los de Millonarios quieren hacerlo ver, fue una agresión brutal y desmedida de cuatro personas contra un joven».

Un conflicto que sigue creciendo en el fútbol colombiano

El episodio entre Boyacá Chicó y Millonarios se convirtió en uno de los temas más comentados tras la jornada de Liga BetPlay. La gravedad de las acusaciones, la identificación de jugadores involucrados y el anuncio de denuncias penales hacen que el caso tenga repercusiones que van más allá de lo deportivo.

Mientras el club boyacense insiste en que se trató de una agresión grave contra Jacobo Pimentel, desde el entorno de Millonarios se ha manejado una versión distinta de los hechos. Con las investigaciones en curso y las declaraciones públicas de ambas partes, el incidente ocurrido en el túnel del estadio La Independencia sigue siendo uno de los conflictos más delicados del fútbol colombiano en esta temporada.