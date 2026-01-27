El futuro de James Rodríguez sigue siendo uno de los temas más comentados del mercado de fichajes. Libre tras su último paso por el fútbol mexicano, el volante atraviesa un momento clave de su carrera, en el que cada decisión está directamente ligada a su gran objetivo: llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026. En medio de ese análisis, se conoció que el jugador rechazó una oferta importante, mientras define con cuidado el escenario ideal para continuar compitiendo.

La información fue revelada por César Augusto Londoño, quien entregó detalles sobre la propuesta descartada, el presente del futbolista, los requisitos que hoy pesan más en su elección y el lugar que ocupa Millonarios dentro de ese panorama.

La oferta millonaria que James decidió no aceptar

Según la versión del periodista, recibió una propuesta concreta desde el fútbol ecuatoriano, con una cifra que no pasó desapercibida en el mercado internacional. “James Rodríguez le dijo NO a una oferta de Ecuador de 3 millones de dólares, ayer”.

El monto confirma que el colombiano sigue siendo un jugador valorado y con poder de atracción. Sin embargo, la negativa dejó claro que el dinero no es hoy el factor determinante en su decisión.

Dónde está James y cómo se prepara mientras decide

Lejos de la competencia oficial, James no está inactivo. De acuerdo con la información compartida, el volante entrena actualmente en Medellín, enfocado en mantener su forma física y evitar retrocesos. “Entrena en Medellín con su preparador Daniel Acosta”.

El trabajo personalizado le permite manejar cargas, fortalecer aspectos físicos específicos y sostener un ritmo competitivo, algo clave para un futbolista que viene de temporadas con exigencias irregulares.

La MLS aparece como una opción en evaluación

Dentro del análisis de alternativas, la MLS surge como uno de los destinos que más sentido tiene para el momento actual de James. El fútbol estadounidense cumple con varios de los criterios que hoy pesan en su decisión:

Competencia regular

Infraestructura de alto nivel

Planificación física avanzada

Menor desgaste mediático

Estilo de vida estable

Por eso, según Londoño, el entorno del jugador analiza con atención las opciones que puedan surgir en ese mercado.

Qué es lo que James pide para su próximo equipo

Más allá del país o el nombre del club, James tiene claras sus exigencias. Hoy prioriza tres aspectos fundamentales:

Competencia: Busca un equipo que le garantice minutos, protagonismo y continuidad. No quiere ser una figura decorativa ni un nombre de impacto sin peso deportivo.

Busca un equipo que le garantice minutos, protagonismo y continuidad. No quiere ser una figura decorativa ni un nombre de impacto sin peso deportivo. Buen manejo de cargas: El cuidado físico es clave. James necesita un entorno que administre bien los entrenamientos, los partidos y la recuperación para evitar lesiones y sostener regularidad.

El cuidado físico es clave. James necesita un entorno que administre bien los entrenamientos, los partidos y la recuperación para evitar lesiones y sostener regularidad. Estilo de vida: El contexto personal también pesa. Estabilidad, tranquilidad y condiciones adecuadas fuera de la cancha son factores decisivos en esta etapa de su carrera.

Por qué James no se sentiría listo para volver al fútbol colombiano

Uno de los puntos más sensibles del tema es Colombia. Aunque su nombre ha sido vinculado reiteradamente con Millonarios, James siente que no es el momento adecuado para regresar al FPC.

“James siente que no está preparado para regresar (a jugar en Colombia)”. La frase explica su postura actual. Volver al fútbol colombiano implica una presión mediática, emocional y deportiva distinta, que hoy prefiere aplazar.

Millonarios y su postura hacia James Rodríguez

Desde Millonarios, el mensaje ha sido claro y coherente. El club no empuja la negociación, pero mantiene una apertura total. “Si a James le interesa, estamos listos”, habría dicho Gustavo Serpa, el máximo accionista de la Junta Directiva. La frase resume la posición institucional: disposición absoluta si el jugador decide dar el paso, sin generar falsas expectativas ni forzar escenarios.

Millonarios aparece como una opción latente, más simbólica que inmediata. El club entiende el momento del futbolista, respeta sus tiempos y no condiciona su planificación deportiva a una decisión que depende exclusivamente del jugador. No hay negociación activa, pero sí un canal abierto.

Un futuro que se define con cautela

La oferta rechazada, el trabajo personalizado en Medellín y la evaluación de ligas como la MLS muestran a un James reflexivo, consciente de su momento y enfocado en elegir bien. Millonarios sigue en el radar, pero sin presión ni ultimátums.

Hoy, el 10 prioriza competencia, cuidado físico y calidad de vida. El próximo paso no será el más rápido ni el más ruidoso, sino el que mejor encaje con el cierre de una carrera que aún quiere brillar en el escenario más grande.