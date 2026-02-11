El nuevo proyecto de Millonarios FC en el 2026 comienza a tomar forma bajo la dirección del entrenador argentino Fabián Bustos, quien a pesar de completar apenas 10 días al frente del equipo ya trabaja en la planificación de refuerzos estratégicos para afrontar de manera competitiva el calendario de este año.

Desde su llegada, Bustos ha tenido que lidiar con la tarea de ordenar un plantel que, hasta el momento, no ha podido completarse de acuerdo con sus necesidades en el campo. Ante la dificultad de cerrar un fichaje de último minuto en la mitad de la cancha —perfil que sigue siendo una prioridad— desde el club decidieron mirar ya hacia junio, cuando se abrirá un nuevo periodo de transferencias para incorporar con mayor libertad.

Enfocados en junio: visión a mediano plazo

La decisión de posponer fichajes importantes para el segundo semestre responde en gran medida a la situación actual de la plantilla. Millonarios ha analizado varios jugadores para reforzar su frente ofensivo y creativo, pero ninguno ha cumplido con el perfil exigido por el entrenador y la gerencia deportiva. Ante ello, la dirigencia optó por mantener la nómina actual para la primera parte de la temporada y mirar con más calma la ventana de junio, donde la alta intensidad del calendario exige recursos frescos y bien pensados.

En ese contexto, un nombre comenzó a sonar con fuerza como prioridad para Bustos: el polifuncional peruano de 31 años, Andy Polo, futbolista con amplia experiencia en diversas ligas y con el que el entrenador ya trabajó con excelentes resultados en Universitario de Lima donde fueron campeones.

Andy Polo: versatilidad en ataque y pasado azul

Para Bustos, Andy Polo es uno de esos jugadores que aportan mucho más que goles. Su calidad técnica, su ética de trabajo y su versatilidad lo convierten en un candidato ideal para reforzar los distintos sectores del ataque. El entrenador visualiza al peruano jugando en varias posiciones ofensivas, entre ellas:

Extremo por derecha

Media punta detrás del 9

Centrodelantero en situaciones puntuales

Además, Polo ya conoce la altitud de Bogotá y el fútbol colombiano, pues vistió la camiseta de Millonarios en 2014 cuando tenía apenas 19 años. En ese primer paso por el club, disputó 17 partidos oficiales, marcó dos goles y repartió dos asistencias, mostrando un perfil de velocidad por banda y capacidad de desequilibrio que Bustos desea recuperar en su sistema.

Bustos y Polo: claro conocimiento previo

El vínculo entre Bustos y Polo no es casualidad. El técnico argentino lo tuvo bajo su mando en Universitario de Deportes, donde alcanzaron resultados notables, incluyendo un título de liga peruana, y consolidaron una relación profesional sólida. Esta historia compartida ha hecho que el nombre de Polo tenga peso estratégico en los planes de refuerzo de Millonarios, más aún cuando se trata de un jugador maduro, versátil y con experiencia internacional.

La estrategia y el mercado de junio

Aunque la intención de Millonarios por el peruano es clara, existen factores reglamentarios que impiden concretar su llegada en este mercado. El club tiene actualmente copados los cuatro cupos de extranjeros permitidos por la Dimayor, con Guillermo de Amores (Uruguay), Edgar Elizalde (Uruguay), Rodrigo Ureña (Chile) y Rodrigo Contreras (Argentina) registrados en plantilla. Bajo ese escenario, el arribo de Andy Polo solo podría materializarse cuando se libere una plaza, algo que internamente proyectan para junio. El nombre que más fuerza toma para salir a mitad de año es el del arquero Guillermo de Amores, movimiento que abriría el espacio necesario para ejecutar la operación.

Ese contexto es la razón principal por la cual el técnico y la dirigencia priorizan la planificación para mitad de año, cuando tendrán espacio en la plantilla y más margen de negociación con el club dueño de la ficha de Polo.

Millonarios ya ha mostrado buena comunicación con Universitario de Lima, relación que quedó evidenciada hace apenas un mes con la operación que permitió la llegada del chileno Rodrigo Ureña al cuadro embajador. Ese antecedente reciente podría facilitar una negociación bajo la figura de compensación económica para destrabar la salida de Andy Polo seis meses antes de la finalización de su contrato en Lima, en un escenario que beneficie a todas las partes.

Primeros pasos firmes del proyecto Bustos

Mientras el mercado no se abre por completo, el estratega argentino ha enfocado su trabajo en organizar el equipo con la nómina actual, mejorar el rendimiento colectivo y potenciar la competitividad en la Liga BetPlay y demás torneos que Millonarios afrontará este año. El proceso no ha sido sencillo, y existen aspectos por fortalecer, pero la directiva y el cuerpo técnico siguen alineados con la idea de construir un plantel sólido que pueda competir tanto en Colombia como en instancias continentales.

En resumen, Fabián Bustos ya tiene perfilado al primer refuerzo que desea para junio, y su enfoque para llegar a esa meta está basado en una mezcla de estrategia, paciencia en el mercado y lazos profesionales ya construidos. El ataque, la creatividad y el dinamismo son prioridades, y por eso Andy Polo emerge como un objetivo claro dentro de una planificación a mediano plazo diseñada por el entrenador argentino y respaldada por la dirigencia azul.

El mercado de junio será clave para saber si esa apuesta se concreta, pero por ahora, las señales internas son claras: Millonarios piensa a futuro para consolidar un proyecto que aspire a títulos en 2026.