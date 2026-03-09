Finalmente este lunes hubo acuerdo total entre las partes y Rafael Dudamel tendrá su segunda etapa como entrenador del Deportivo Cali tras haber estado en 2021 y 2022.

La pugna interna fue sana y bien llevada por los directivos del club, pero no menos intensa. Cada uno expuso sus argumentos y, al final, el nombre del técnico venezolano terminó imponiéndose por encima del argentino Javier Gandolfi, quien el viernes por la noche tenía mucha fuerza para reemplazar a Alberto Gamero.

Un nombre que siempre aparece en el corazón del hincha

Cada vez que el Deportivo Cali busca entrenador, el nombre de Rafael Dudamel surge casi de forma natural entre los aficionados.

La razón es sencilla: su historia con el club pesa mucho en la memoria colectiva del hincha.

El venezolano fue campeón como jugador en 1998 y, años después, volvió a escribir su nombre en la historia del equipo al conquistar la Liga colombiana de 2021 como entrenador. Ese logro le otorgó un respaldo popular importante y una conexión emocional muy fuerte con la afición.

A ello se suma otro elemento que fortalece su imagen como candidato natural: Dudamel actualmente reside en la ciudad de Cali. Está cerca del entorno del club, conoce la realidad del equipo y mantiene un seguimiento constante de la actualidad deportiva del conjunto azucarero.

Por estas razones, cada vez que el banquillo del Cali queda vacante, la hinchada vuelve a mirar hacia él como una opción ideal.

Sin embargo, en la interna de la dirigencia la situación no siempre ha sido tan clara.

Las razones deportivas por las que Dudamel no era la primera opción

Durante buena parte del proceso de evaluación, dentro de la cúpula del Deportivo Cali el nombre de Dudamel no se encontraba entre las primeras alternativas.

Las razones obedecían principalmente a criterios estrictamente deportivos.

En la evaluación interna se tenía en cuenta que, tras el campeonato de 2021, la gestión del venezolano durante 2022 dejó resultados irregulares, situación que terminó generando complicaciones relacionadas con la tabla del descenso, un tema especialmente sensible hoy para el club.

Además, algunos sectores de la dirigencia consideraban que su modelo de juego no encajaba plenamente con la estructura actual del plantel.

El estilo de Dudamel suele basarse en:

ataques directos

transiciones rápidas

aprovechamiento del espacio

Mientras que la actual plantilla del Cali parecería más preparada para un sistema basado en:

posesión del balón

circulación constante

juego asociativo

Por esa razón, dentro del análisis técnico realizado durante la última semana, otros perfiles comenzaron a ganar terreno.

Pero con el paso de las horas aparecieron factores que fueron modificando el panorama.

La presión del entorno y el peso de la hinchada

El grupo guatemalteco IDC, actual propietario del Deportivo Cali, lleva apenas seis meses al frente de la institución.

Esta ha sido prácticamente la primera crisis deportiva importante que deben gestionar desde que asumieron el control del club.

Por ello, dentro de la dirigencia existe una preocupación clara: no generar un choque frontal con la hinchada en un momento delicado.

El equipo atraviesa una situación complicada tanto en la Liga como en la tabla del descenso, y los directivos entienden que salir de ese escenario no depende únicamente de la gestión deportiva, sino también del respaldo de la afición.

En ese contexto, el nombre de Dudamel comenzó a ganar una reconsideración progresiva dentro de algunos sectores de la dirigencia.

Particularmente desde la visión de empresarios como Tinoco y Lee, quienes consideran que ignorar completamente el sentimiento del hincha podía no ser la mejor decisión en ese momento.

Aun así, dentro de la cúpula del club no todos compartían esa postura.

Dirigentes como Felipe Restrepo y Mario Alberto Yepes mantenían la idea de que Dudamel es un gran profesional, pero consideraban que el proyecto futbolístico del Cali necesitaba inicialmente un perfil distinto de entrenador.

Javier Gandolfi, el nombre que llegó a liderar la carrera

En ese contexto apareció con mucha fuerza el viernes por la noche la candidatura de Javier Gandolfi.

El técnico argentino, de 45 años, se encontraba sin equipo desde hacía seis meses tras su salida de Atlético Nacional, situación que facilitaba cualquier eventual negociación al no tener vínculo contractual vigente con otro club.

Su condición de entrenador libre era vista como un punto clave, pues permitía avanzar con rapidez en la firma de un acuerdo si ambas partes lograban alinearse en términos deportivos y económicos.

La decisión de avanzar por Gandolfi tomó forma tras una reunión clave celebrada la semana pasada, en la que participaron varias figuras importantes de la dirigencia del club:

Rafael Tinoco , presidente

, presidente Richard Lee , vicepresidente

, vicepresidente Felipe Restrepo , gerente general

, gerente general Mario Alberto Yepes, gerente deportivo

El encuentro fue largo e intenso. Durante la reunión se analizaron diversos perfiles, evaluando fortalezas, debilidades y compatibilidad con el proyecto deportivo que busca implementar el club.

Allí se definió que, si la situación deportiva no mejoraba, el plan sería avanzar decididamente por el entrenador argentino.

El estilo de juego que seducía al Cali

Más allá de su disponibilidad contractual, lo que realmente seducía a la dirigencia del club era la metodología de trabajo y el estilo futbolístico de Gandolfi.

En la evaluación interna se consideraba que sus planteles suelen practicar un fútbol moderno basado en la posesión progresiva, triangulaciones y elaboración permanente.

Sus equipos buscan dominar el ritmo del juego, generar superioridades en campo rival y atacar con profundidad a partir de permanentes asociaciones.

Ese modelo encajaba con la idea de fútbol que algunos dirigentes consideraban más adecuada para la actual plantilla del Cali.

Además, su reciente experiencia en el fútbol colombiano tras dirigir a Atlético Nacional durante ocho meses era vista como otro punto a favor, al conocer el entorno competitivo y las dinámicas propias del campeonato.

Los factores que terminaron inclinando la balanza

Sin embargo, en las últimas horas el proceso comenzó a inclinarse hacia otro lado.

Aunque el estilo de juego de Dudamel no era inicialmente el perfil prioritario dentro del análisis técnico del club, una combinación de factores emocionales, estratégicos y de entorno terminó modificando la decisión.

El peso de su historia con el club, la conexión con la hinchada, su conocimiento del entorno y la necesidad de generar estabilidad institucional fueron elementos que comenzaron a pesar cada vez más en la discusión interna.

Así, en el sprint final del proceso, el nombre del técnico venezolano terminó imponiéndose.

El acuerdo entre las partes ya es total y el anuncio oficial por parte del Deportivo Cali se realizará en las próximas horas.

Sin tiempo que perder, Rafael Dudamel comenzará este mismo martes a las 8 de la mañana su segunda etapa al frente del Deportivo Cali, con el desafío inmediato de enderezar el rumbo deportivo del equipo en la Liga y alejar definitivamente cualquier amenaza en la tabla del descenso.