La derrota de América de Cali en el clásico vallecaucano dejó mucho más que un resultado adverso. El 1-0 frente a Deportivo Cali en Palmaseca encendió la molestia del cuerpo técnico escarlata, especialmente por una acción arbitral que generó discusión y que terminó marcando buena parte del análisis posterior al compromiso.

El entrenador David González compareció en rueda de prensa y dejó una postura contundente sobre el gol anulado a su equipo, además de referirse al rendimiento colectivo, el golpe emocional de perder ante el rival de patio y el panorama que se abre en la recta final del semestre.

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El reclamo por la jugada que cambió el partido

Uno de los momentos más discutidos del encuentro fue la acción en la que América logró marcar, pero la anotación terminó invalidada por una supuesta infracción previa de Jan Lucumí.

Para David González, la decisión arbitral fue equivocada y respondió a la salida más sencilla para resolver una jugada compleja.

«No he visto la cámara de televisión donde muestran diferentes ángulos, solamente ví la jugada con nuestra cámara táctica. Lo que veo es un forcejeo normal entre ambos. Al final, yo creo que se termina tomando la decisión más fácil. Incluso, me parece que si iban a pitar la falta, tendría que haber sido falta a favor nuestro, devolverse verdaderamente a dónde empezó la jugada; que es una falta que le hacen a Lucumí, pero se toma la decisión más sencilla; así como la última jugada del partido donde ejecutan la decisión más sencilla de dar una falta que nos evitó un tiro de esquina, que a lo mejor pasa algo, a lo mejor no, pero se cortó con lo más sencillo».

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Las palabras del técnico dejaron clara la inconformidad del club con el criterio utilizado por la terna arbitral en dos acciones que consideró determinantes.

👹🔥Jan Lucumí marcó este gran gol y América se iba en ventaja ante Cali, pero tras la revisión en el VAR el central lo anuló por una falta previa. 📺Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYM4ty pic.twitter.com/crZwwSzhGZ — Win Sports (@WinSportsTV) April 25, 2026

Dolor por perder el clásico, pero foco en lo que viene

Más allá del arbitraje, David González también reconoció errores propios y lamentó la desconcentración que terminó costándole el partido a su equipo en el tramo final.

«Una desconcentración nuestra nos cuesta el juego al final. Perder un clásico siempre va a ser duro, dá rabia, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que viene, seguir adelante en el torneo internacional y, obviamente, planificar las finales de Liga que ya estamos clasificados a ellas”.

El entrenador quiso bajar la tensión y enviar un mensaje de reacción inmediata, recordando que América ya aseguró su presencia en la siguiente fase del campeonato.

Respuesta a las críticas por la rotación

Otro de los temas que rodeó el clásico fue la decisión de modificar algunas piezas en la formación titular, situación que generó cuestionamientos entre hinchas y analistas.

Sobre ese punto, David González defendió su planificación y aseguró que nunca existió intención de priorizar otros compromisos por encima del clásico.

“Yo les puedo asegurar que todos acá dentro queríamos ganar el partido de hoy, nunca la intención fue especular o mirar qué pasaba; preparamos una nómina para ganar y planificamos de paso, también, toda la carga de partidos que se nos viene. Lamentablemente, el resultado hoy no se nos dio».

Con esa declaración, el estratega dejó claro que la administración de cargas respondió al calendario exigente y no a una subestimación del encuentro.

América mira al cierre de la fase regular

Tras el revés ante Deportivo Cali, América de Cali deberá pasar rápidamente la página y concentrarse en su último compromiso del todos contra todos, cuando visite a Deportivo Pereira en una jornada que se disputará de manera simultánea.

El equipo escarlata ya está clasificado, pero buscará recuperar sensaciones positivas antes de entrar a la fase definitiva del campeonato.

Mientras tanto, las declaraciones de David González prometen mantener viva la polémica alrededor de un clásico que terminó caliente dentro y fuera de la cancha.