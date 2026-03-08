El nombre de Rafael Dudamel vuelve a aparecer con fuerza en el entorno del Deportivo Cali. Tras la salida de Alberto Gamero como entrenador, el club busca un nuevo técnico para encarar el resto de la temporada y uno de los candidatos que surge en las conversaciones es justamente el entrenador venezolano que llevó al equipo a su última gran conquista.

Dudamel tiene un lugar especial en la historia reciente del club. Fue el técnico que condujo al Deportivo Cali a la Décima Estrella en la Liga colombiana, un título que marcó el último gran momento del equipo en el campeonato local. Sin embargo, su salida en 2022 fue abrupta y dejó preguntas entre los hinchas. Ahora, en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador, su nombre vuelve a estar sobre la mesa.

Por qué Rafael Dudamel se fue de Deportivo Cali en 2022

La salida de Rafael Dudamel del Deportivo Cali ocurrió en julio de 2022, cerrando un proceso que duró alrededor de nueve meses y en el que dirigió más de 50 partidos. Durante ese ciclo logró uno de los mayores éxitos recientes del club: el título de la Liga BetPlay que significó la décima estrella para el equipo verdiblanco. Ese campeonato lo convirtió en uno de los entrenadores más recordados por la hinchada.

Sin embargo, el contexto posterior al título fue complicado. En el siguiente semestre el equipo no logró clasificar a los cuadrangulares, tuvo una participación discreta en la Copa Libertadores, quedando eliminado en fase de grupos, y comenzaba una serie de Copa Sudamericana frente a FBC Melgar.

Las declaraciones de Dudamel sobre su salida del Cali

Tras su salida, Dudamel habló públicamente sobre los motivos de su decisión y dejó frases que reflejaron el momento que vivía el club. “Cuando se pierde el respeto ya no hay tranquilidad ni paz. Cali es un equipo al que le tengo cariño y lo tendré por siempre, pero para no ser un obstáculo es mejor no estar”, explicó el entrenador.

También contó que la decisión se tomó después del partido ante Melgar, cuando sintió que el ambiente ya no era el adecuado para continuar en el cargo. “Cuando terminó el partido con Melgar sentí en el ambiente del estadio y del camerino que era el momento correcto para apartarme”, afirmó.

Dudamel aseguró que su decisión estuvo marcada por el sentido de pertenencia que desarrolló con el club durante su etapa como entrenador. “Tengo tanto sentido de pertenencia con el club que no he querido ser un obstáculo para todo lo que podría ser Deportivo Cali”, dijo en ese momento.

La carrera de Rafael Dudamel tras el paso por Deportivo Cali

A partir de 2023, Rafael Dudamel dirigió otros 3 equipos:

Necaxa (México), entre mayo y agosto de 2023: 6 partidos, 2 empates y 4 derrotas.

entre mayo y agosto de 2023: 6 partidos, 2 empates y 4 derrotas. Atlético Bucaramanga , entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024: CAMPEÓN DE LA LIGA BETPLAY, 58 partidos, 28 victorias, 13 empates y 17 derrotas.

, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024: CAMPEÓN DE LA LIGA BETPLAY, 58 partidos, 28 victorias, 13 empates y 17 derrotas. Deportivo Pereira, entre abril y octubre de 2025: 30 partidos, 10 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

Dudamel, campeón con Atlético Bucaramanga

El capítulo más exitoso de Dudamel después del Deportivo Cali llegó con Atlético Bucaramanga. El entrenador asumió el cargo en diciembre de 2023 y logró uno de los mayores hitos en la historia del club santandereano.

Bajo su dirección técnica, Bucaramanga se consagró campeón de la Liga BetPlay, un título histórico para la institución. Durante su etapa en el equipo dirigió 58 partidos, con un balance de 28 victorias, 13 empates y 17 derrotas. Ese rendimiento consolidó nuevamente su reputación como un técnico capaz de construir proyectos competitivos en el fútbol colombiano.

La opción de regreso de Dudamel al Deportivo Cali

Con la salida de Alberto Gamero del Deportivo Cali, el club volvió a iniciar la búsqueda de entrenador. En ese contexto, el nombre de Rafael Dudamel apareció nuevamente entre los candidatos. Según versiones que circulan en el entorno del club, la dirigencia analiza opciones y el técnico venezolano estaría entre los nombres considerados junto al argentino Javier Gandolfi.

Las conversaciones aún estarían en etapa inicial, pero la posibilidad genera expectativa entre los hinchas, especialmente por el recuerdo de la estrella conseguida bajo su dirección.

Dudamel y su vínculo con el Deportivo Cali

Más allá de cómo terminó su primera etapa, el vínculo entre Dudamel y el Deportivo Cali sigue siendo fuerte. El entrenador dejó claro en varias ocasiones que guarda cariño por la institución. El título de la Liga BetPlay que le dio al club la décima estrella lo mantiene en un lugar especial en la memoria de la hinchada.

Por eso, cada vez que el equipo busca entrenador, su nombre aparece entre las opciones. Su conocimiento del club, su relación con la ciudad y el recuerdo de aquel campeonato hacen que la posibilidad de un regreso siempre genere conversación. En un momento en que el Deportivo Cali busca recuperar estabilidad deportiva tras la salida de Gamero, el nombre de Rafael Dudamel vuelve a tomar protagonismo como una alternativa que conecta pasado y presente del equipo verdiblanco.