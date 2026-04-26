La historia de Dereck Moncada en el fútbol colombiano está muy cerca de llegar a su final. Cuando todo apuntaba a que el joven delantero hondureño seguiría consolidándose en Internacional de Bogotá e incluso podría despertar interés de clubes grandes del país, apareció una operación relámpago desde Europa que cambió por completo el panorama.

El atacante de apenas 18 años no continuará su carrera en el club capitalino, luego de confirmarse la venta de sus derechos deportivos al Lugano de Suiza. La negociación fue cerrada por 3.5 millones de dólares, según informó el periodista Mariano Olsen, cifra que acelera de inmediato su salida del fútbol colombiano.

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Un movimiento inesperado desde Europa

Aunque Dereck Moncada venía teniendo un semestre destacado en la Liga BetPlay, pocos imaginaban que su próximo destino estaría en el balompié suizo. El delantero pertenece al Necaxa mexicano, club que manejaba sus derechos y que decidió concretar la transferencia al fútbol europeo.

Con este acuerdo, el préstamo del jugador en Internacional de Bogotá quedará terminado automáticamente, lo que obliga a reorganizar los planes deportivos del equipo en plena recta final del campeonato.

La operación representa un salto importante para el atacante, que pasará de competir en Colombia a integrarse a una institución europea que ha ganado protagonismo en el mercado internacional.

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Inter de Bogotá aún pelea por clasificar

Mientras se define la salida del goleador, Internacional de Bogotá sigue enfocado en sus opciones de avanzar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I.

El equipo capitalino afrontará un compromiso decisivo como local frente a Boyacá Chicó, partido en el que necesita ganar para mantenerse con vida y depender de sí mismo en la última jornada.

Después de ese encuentro, deberá visitar a Independiente Santa Fe, uno de los clubes más fuertes del torneo y rival directo en la pelea por los puestos de clasificación.

La condición que puede retrasar su viaje

Aunque la venta ya está cerrada, el futuro inmediato de Dereck Moncada depende del rendimiento deportivo de Internacional de Bogotá en estas dos jornadas.

Si el equipo queda eliminado, el delantero viajará de manera inmediata a Suiza para presentar exámenes médicos y firmar su contrato con Lugano.

En cambio, si el club bogotano logra meterse en la siguiente fase del campeonato, la dirigencia intentará negociar con el equipo europeo para que el atacante permanezca unas semanas más y dispute la etapa definitiva del torneo.

Un paso breve, pero de alto impacto

La estadía de Dereck Moncada en Colombia fue corta, aunque altamente productiva. En apenas 15 partidos disputados con Internacional de Bogotá, dejó números destacados:

5 goles

4 asistencias

Participación constante en ataque

Desequilibrio por velocidad y bandas

Su capacidad para atacar espacios, romper defensas en transición y definir dentro del área lo convirtieron rápidamente en una de las revelaciones del semestre.

Un talento que se va en ascenso

La salida de Dereck Moncada confirma que su crecimiento no pasó desapercibido. Varios equipos en Colombia seguían de cerca su evolución, pero ninguno pudo competir con la oferta europea.

Ahora, el joven hondureño iniciará un nuevo reto en Suiza, con la misión de seguir creciendo y demostrar que su explosión en la Liga BetPlay apenas fue el comienzo de una carrera con proyección internacional.