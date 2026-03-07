La salida de Alberto Gamero dejó al Deportivo Cali nuevamente en modo búsqueda. En las últimas horas, la dirigencia del club azucarero trabaja a toda máquina para encontrar al nuevo director técnico que tome las riendas del equipo en un momento deportivo complejo.

Llamadas, mensajes, análisis, consultas y reuniones marcan la agenda de los directivos. La prioridad es clara: tomar una decisión rápida pero bien fundamentada, en medio de un contexto donde el equipo necesita reaccionar tanto en la Liga BetPlay como en la tabla del descenso.

En medio de ese proceso, hay un nombre que inevitablemente vuelve a aparecer en la conversación del entorno verdiblanco: Rafael Dudamel.

Un nombre que siempre aparece en el corazón del hincha

Cada vez que el Deportivo Cali busca entrenador, el nombre de Rafael Dudamel surge casi de forma natural entre los aficionados.

La razón es sencilla: su historia con el club pesa mucho en la memoria colectiva del hincha.

El venezolano fue campeón como jugador en 1998 y, años después, volvió a escribir su nombre en la historia del equipo al conquistar la Liga colombiana de 2021 como entrenador. Ese logro le otorgó un respaldo popular importante y una conexión emocional muy fuerte con la afición.

A ello se suma otro elemento que fortalece su imagen como candidato natural: Dudamel actualmente reside en la ciudad de Cali. Está cerca del entorno del club, conoce la realidad del equipo y mantiene un seguimiento constante de la actualidad deportiva del conjunto azucarero.

Por estas razones, cada vez que el banquillo del Cali queda vacante, la hinchada vuelve a mirar hacia él como una opción ideal.

Sin embargo, en la interna de la dirigencia la situación no ha sido tan clara.

Las razones deportivas por las que Dudamel no ha tomado fuerza

Hasta ahora, dentro de la cúpula del Deportivo Cali el nombre de Rafael Dudamel no ha estado entre las primeras opciones.

Las razones obedecen principalmente a criterios estrictamente deportivos.

En la evaluación interna se tiene en cuenta que, tras el campeonato de 2021, la gestión del venezolano durante 2022 dejó resultados irregulares, situación que terminó generando complicaciones relacionadas con la tabla del descenso, un tema especialmente sensible hoy para el club.

Además, algunos sectores de la dirigencia consideran que su modelo de juego no encaja plenamente con la estructura actual del plantel.

El estilo de Dudamel suele basarse en:

Ataques directos

Transiciones rápidas

Aprovechamiento del espacio

Mientras que la actual plantilla del Cali estaría más preparada para un sistema basado en:

Posesión del balón

Circulación constante

Juego asociativo

Por esa razón, dentro del análisis técnico que se ha realizado en los últimos días, otros perfiles han tenido mayor consideración inicial.

Pero en las últimas horas apareció un nuevo factor que podría cambiar parcialmente el panorama.

La presión del entorno y el peso de la hinchada

El grupo guatemalteco IDC, actual propietario del Deportivo Cali, lleva apenas seis meses al frente de la institución.

Esta es prácticamente la primera crisis deportiva importante que deben gestionar desde que asumieron el control del club.

Por ello, dentro de la dirigencia existe una preocupación clara: no generar un choque frontal con la hinchada en un momento delicado.

El equipo atraviesa una situación complicada en Liga y descenso, y los directivos entienden que salir de esa situación no depende únicamente de la gestión deportiva, sino también del respaldo de la afición, que suele acompañar en gran número cada partido en Palmaseca.

En ese contexto, el nombre de Rafael Dudamel habría comenzado a ganar una ligera reconsideración dentro de algunos sectores de la dirigencia.

Particularmente en la visión de empresarios como Ticono y Lee, quienes, pese a tener trayectorias exitosas principalmente fuera del mundo del fútbol, consideran que ignorar completamente el sentimiento del hincha podría no ser la mejor decisión en este momento.

Aun así, dentro de la cúpula del club no todos comparten esa postura.

Dirigentes como Felipe Restrepo y Mario Yepes se mantienen firmes en la idea de que Dudamel es un gran profesional, pero creen que el proyecto futbolístico del Cali necesita un perfil distinto de entrenador.

El factor empresarios que vuelve a sacudir el debate

La discusión alrededor de Rafael Dudamel tomó un nuevo giro este sábado tras una información divulgada por el reconocido periodista Jaime Orlando Dinas.

A través de su cuenta en X, Dinas aseguró que en el Deportivo Cali sigue teniendo mucho peso la opinión de ciertos empresarios a la hora de elegir entrenador.

Entre ellos mencionó a:

Miguel Cardona

Tomás Sarmiento

Juan Pablo Cobo

Según el periodista, la influencia de estos nombres en decisiones deportivas del club ha sido histórica y, de acuerdo con su información, esa dinámica no habría cambiado pese a la llegada de los nuevos propietarios.

Las declaraciones resonaron con fuerza en el entorno del Deportivo Cali por un motivo particular: al menos dos de esos empresarios —Cardona y Cobo— mantienen una buena relación con Rafael Dudamel, a quien valoran tanto en lo profesional como en lo personal.

Si esa influencia se confirma dentro del proceso actual, podría convertirse en otra pieza relevante dentro del rompecabezas.

Un escenario que empieza a moverse

Así, lo que hasta hace unas horas parecía un escenario claro —con Rafael Dudamel prácticamente descartado— empieza a mostrar nuevos matices.

Entre la presión de la hinchada, las consideraciones políticas internas y la posible intervención de figuras externas cercanas al club, el panorama podría estar tomando un nuevo rumbo.

De hecho, dentro de la dirigencia del Deportivo Cali ya habría al menos dos directivos de peso que comenzaron a contemplar nuevamente la opción del entrenador venezolano.

Por ahora, el proceso de elección sigue abierto.

Pero en un club donde la historia, la emoción del hincha y los equilibrios internos suelen pesar tanto como el análisis deportivo, el caso Dudamel está lejos de quedar completamente cerrado.