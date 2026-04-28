San Lorenzo de Almagro y Santos FC se enfrentarán este martes en el Estadio Pedro Bidegain por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El Ciclón llega como líder de su zona y busca dar un paso firme hacia la clasificación, mientras que el conjunto brasileño, con Neymar como gran figura, está obligado a reaccionar en un duelo que promete intensidad, roce físico y momentos de alto vuelo futbolístico.

San Lorenzo vs Santos: Dónde Ver HOY EN VIVO por Televisión y Streaming

Horarios:

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Argentina, Brasil y Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 p.m.

Transmisión:

Televisión: DSports

DSports Streaming: DGO

El Ciclón quiere consolidar su liderato

San Lorenzo de Almagro llega en un buen momento. Viene de sumar tres puntos importantes en el torneo local tras vencer a Platense y posicionarse en zona competitiva de cara a los playoffs.

En la Copa Sudamericana, su rendimiento ha sido sólido: empate como visitante ante Deportivo Recoleta y triunfo en casa frente a Deportivo Cuenca. Con cuatro puntos, lidera el Grupo D y una victoria ante Santos lo dejaría muy bien perfilado para la segunda mitad de la fase.

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El equipo de Gustavo Álvarez sabe que hacerse fuerte en el Nuevo Gasómetro es clave para sostener sus aspiraciones continentales.

Santos, contra las cuerdas en el grupo

El presente de Santos FC dista mucho de ser ideal. En el Brasileirao pelea en la parte baja de la tabla, y en el plano internacional la situación es aún más delicada.

El Peixe es último del grupo con apenas un punto, tras caer en Ecuador y empatar en casa. Esto lo obliga a buscar un triunfo en Buenos Aires para no comprometer seriamente sus opciones de avanzar.

El técnico Cuca ha priorizado este compromiso, incluso reservando a Neymar en el torneo local para que llegue en plenitud física a este partido decisivo.

Neymar, el factor que puede cambiar todo

La presencia de Neymar eleva el nivel del encuentro. En un equipo irregular, su talento aparece como el principal argumento para romper esquemas y generar peligro constante.

San Lorenzo deberá controlar sus movimientos y evitar conceder espacios, sabiendo que cualquier descuido puede costar caro ante un jugador de su calibre.

Un duelo de estilos y necesidades

El partido plantea un contraste interesante: un San Lorenzo de Almagro más ordenado y efectivo en casa frente a un Santos FC que necesita arriesgar.

La presión está del lado brasileño, pero el impulso del local y el ambiente en las tribunas pueden inclinar la balanza. Todo está servido para un choque vibrante en la Copa Sudamericana.

San Lorenzo vs Santos: posibles alineaciones

San Lorenzo:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

Entrenador: Gustavo Álvarez

Santos:

Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa.

Entrenador: Alexi Stival ‘Cuca’