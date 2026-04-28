La tercera fecha de la Copa Libertadores 2026 arranca con fuerza y uno de los duelos más atractivos será el que protagonicen Cruzeiro Esporte Clube y Boca Juniors en el imponente Mineirão de Belo Horizonte. El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con puntaje perfecto y atraviesa un momento brillante, con la posibilidad de dar un paso gigante hacia los octavos de final.
Boca Jnuiors llega en racha y con confianza total
Boca Juniors atraviesa un presente inmejorable. Acumula 14 partidos sin perder y ha demostrado solidez incluso cuando rota su nómina, como lo evidenció en la contundente victoria 4-0 sobre Defensa y Justicia.
El equipo tiene una base consolidada y variantes que responden. Además, se acerca el regreso de piezas importantes como Carlos Palacios y Edinson Cavani, lo que eleva aún más su techo competitivo.
Para este compromiso, el Xeneize apostará por su once principal, con la única novedad en el arco: Leandro Brey reemplazará al lesionado Agustín Marchesín.
Boca: un mediocampo de jerarquía y ataque renovado
El conjunto de Claudio Úbeda ha encontrado equilibrio en todas sus líneas. La defensa sale prácticamente de memoria, mientras que el mediocampo combina experiencia y dinámica con Leandro Paredes como líder.
En ataque, la dupla conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro ha mostrado eficacia y movilidad, convirtiéndose en una amenaza constante para cualquier defensa.
Cruzeiro, obligado a reaccionar en casa
Del otro lado, Cruzeiro Esporte Clube llega con la necesidad de sumar. Si bien comenzó bien la Libertadores con un triunfo en Ecuador, la derrota en casa ante Universidad Católica complicó su panorama.
En el torneo local logró un triunfo clave frente a Remo, resultado que le dio oxígeno en la tabla y algo de confianza de cara a este duelo decisivo.
El técnico Artur Jorge decidió no guardar nada en ese compromiso, lo que refleja la urgencia que vive el equipo.
Cruzeiro vs Boca: partido clave en el Grupo
El cruce enfrenta a un Boca Juniors que quiere encaminar su clasificación contra un Cruzeiro Esporte Clube que necesita puntos para no comprometer su futuro en el torneo.
El contexto anticipa un partido intenso, con un local obligado a proponer y un visitante que sabe aprovechar espacios. La diferencia de momento puede pesar, pero en Brasil nunca hay margen para confiarse.
Cruzeiro vs Boca Juniors: formaciones probables
Cruzeiro Sporte Clube:
Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; Kaio Jorge.
Entrenador: Artur Jorge
Boca Juniors:
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Entrenador: Claudio Úbeda