La fría y lluviosa noche bogotana no será impedimento para vivir un auténtico partidazo. Millonarios FC recibirá a São Paulo en un estadio El Campín que promete estar encendido, con una marea azul empujando desde las tribunas. El Embajador se juega mucho más que tres puntos: una victoria lo dejaría muy bien perfilado en un grupo C que se ha apretado más de lo esperado. Del otro lado, el conjunto paulista llega con rotaciones, pero con la intención de hacer un partido inteligente en la altura de Bogotá.

Millonarios FC vs Sao Paulo: canales TV y señales Online HOY EN VIVO

Horarios:

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Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Brasil y Uruguay: 9:30 p.m.

Transmisión:

Televisión: DSPORTS

DSPORTS Streaming: DGO

Millonarios, obligado a dar el golpe en casa

Es el momento de la verdad para Millonarios FC. Sin margen para especular, el equipo azul necesita imponer condiciones en casa para encaminar su futuro en la Copa Sudamericana 2026.

Con tres puntos en la tabla, producto de una derrota en el debut y un triunfo agónico ante Boston River, la consigna es clara: ganar para meterse de lleno en la pelea por el grupo. En este formato, solo el primero avanza directamente, mientras que el segundo deberá jugar un repechaje frente a un equipo proveniente de la Copa Libertadores.

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La baja de Radamel Falcao García por lesión es sensible, pero el regreso de Rodrigo Contreras le da una alternativa importante en ataque.

Sao Paulo rota, pero no se confía

São Paulo FC llega con puntaje perfecto (6 de 6) y como líder del grupo, pero con una decisión que puede marcar el partido: dejó en Brasil a siete de sus habituales titulares.

El técnico Roger Machado priorizó el calendario local y el compromiso ante Bahía, lo que abre una ventana de oportunidad para el equipo bogotano.

Sin embargo, el equipo paulista mantiene una base competitiva capaz de sostener el ritmo y competir en una plaza siempre exigente como Bogotá.

La altura y el ambiente, factores clave

El Campín jugará su propio partido. La altura de Bogotá y el apoyo de la hinchada pueden inclinar la balanza a favor de Millonarios FC, que necesita convertir ese contexto en una ventaja real.

El reto será sostener intensidad, aprovechar los momentos y no dejar crecer a un rival que, incluso con rotación, sabe manejar este tipo de escenarios.

Millonarios vs Sao Paulo: alineaciones probables

Millonarios FC:

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo, Mackalister Silva, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras.

Entrenador: Fabián Bustos

São Paulo:

Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, José Sabino, Wendell; Luan Santos, Damián Bobadilla, Caully; Lucca Marques, Gonzalo Tapia, André Silva.

Entrenador: Roger Machado