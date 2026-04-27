Deportivo Independiente Medellín no solo se juega cosas importantes en el cierre del semestre, también empieza a sentir el movimiento del mercado alrededor de una de sus piezas ofensivas más valoradas: Francisco Fydriszewski. El delantero de 33 años, con nacionalidad argentina y polaca, vuelve a estar en el radar internacional justo cuando su futuro contractual entra en una zona clave.

Un presente sólido que despierta interés

El paso de Fydriszewski por el DIM ha tenido una evolución clara. Tras un primer semestre discreto en cifras, el atacante logró asentarse, ganar confianza y convertirse en un hombre determinante dentro del funcionamiento ofensivo del equipo.

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Hoy, su impacto va más allá de los goles:

Referente en el juego de área

Movimientos inteligentes para generar espacios

Entrega constante que conecta con la hinchada

Esa combinación lo ha llevado a ser considerado por la afición como una de las piezas más importantes del equipo en la actualidad.

En números, su rendimiento también respalda ese crecimiento:

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21 goles en 52 partidos con el DIM

Contrato en cuenta regresiva y silencio desde el club

Uno de los factores que más llama la atención en este momento es su situación contractual. Fydriszewski tiene vínculo con el Independiente Medellín por apenas seis meses más, y hasta ahora no ha sido citado por la dirigencia para discutir una renovación.

Este escenario abre una puerta importante:

Posibilidad de negociar con otros clubes

Mayor margen de maniobra para su representante

Presión indirecta sobre el club para definir su postura

La falta de movimientos desde la interna roja empieza a generar ruido en torno a una posible salida.

Universitario de Lima acelera y pone condiciones

El interés más concreto llega desde Perú. Universitario de Deportes ha fijado como prioridad reforzar su ataque y ve en Fydriszewski un perfil ideal para su proyecto.

En la interna del club crema valoran especialmente:

Su capacidad de definición

Lectura de juego dentro del área

Experiencia en contextos competitivos

Sin embargo, hay un punto clave que condiciona la operación: su salida anticipada del DIM.

Actualmente, el monto para liberarlo antes de diciembre estaría cercano a:

500.000 dólares

Desde Lima ya trabajan en una estrategia para reducir esa cifra, apoyándose en un argumento claro: si no hay renovación, el jugador quedará libre en pocos meses. Esto pone al DIM frente a una disyuntiva:

Negociar ahora por un valor menor

O arriesgarse a perderlo sin ingreso económico a fin de año

Universidad Católica entra en escena

El segundo club que ha activado un sondeo es la Universidad Católica de Chile, donde el técnico argentino Daniel Garnero ha recomendado directamente al delantero.

A diferencia del interés peruano, en Chile el movimiento aún es exploratorio, pero con un factor que puede inclinar la balanza:

Mayor capacidad económica para ofrecer contrato

El club cruzado maneja una lista amplia de candidatos, pero el nombre de Fydriszewski está bien posicionado dentro de esa evaluación.

Un delantero con mercado vigente

El presente del atacante no es casualidad. Su recorrido en el fútbol sudamericano respalda su actualidad:

Paso por Newell’s Old Boys

Etapa destacada en Barcelona de Guayaquil

Experiencia en San Lorenzo

Ese historial, sumado a su actualidad en el DIM, lo mantiene como un delantero atractivo en el mercado regional.

Un escenario abierto para el DIM

Con el equipo peleando objetivos deportivos en la Liga BetPlay y competencias internacionales, la situación de Fydriszewski se convierte en un tema estratégico para el club.

Las próximas semanas serán determinantes para definir:

Si el DIM apuesta por su continuidad

apuesta por su continuidad Si negocia una salida anticipada

O si deja correr el contrato hasta su final

Por ahora, el delantero sigue enfocado en lo deportivo, pero el ruido del mercado ya empezó a rodearlo. Y cuando eso ocurre, pocas veces la historia queda en pausa.