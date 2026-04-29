El duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores se disputará en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, casa provisional para Sporting Cristal. El cambio de sede responde a la capacidad del escenario: Matute puede albergar cerca de 34 mil espectadores, muy por encima del Alberto Gallardo. Se espera un ambiente intenso para un partido que promete ritmo alto, transiciones constantes y opciones en ambas áreas frente a Junior de Barranquilla.

Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla: TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Horario:

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Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Chile y Paraguay: 11:00 p.m.

Transmisión:

Televisión: ESPN

ESPN Streaming: Disney +

Junior, obligado a sumar en el grupo

Junior de Barranquilla llega con la necesidad de sumar su primera victoria en esta fase de grupos. Tras empatar ante Palmeiras y caer frente a Cerro Porteño, el margen de error se reduce y el equipo de Alfredo Arias sabe que debe empezar a marcar diferencias.

El contexto es claro: ya clasificado en la Liga BetPlay, el conjunto barranquillero ha enfocado todos sus esfuerzos en el plano internacional. La reciente visita a Cúcuta se afrontó con nómina alterna, reservando piezas clave para este compromiso en Lima.

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Junior FC: rotación pensada y regreso de titulares

Jugadores importantes como Mauro Silveira, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez, Juan David Ríos, Jesús Rivas y Kevin Pérez llegan frescos tras no tener acción reciente. A ellos se suma Teófilo Gutiérrez, quien vuelve tras cumplir sanción.

La gran incógnita pasa por el sistema táctico: mantener la línea de tres defensores o volver a un esquema más tradicional con cuatro en el fondo. La decisión marcará el tono del partido, especialmente en la capacidad ofensiva que el equipo necesita recuperar.

Sporting Cristal busca hacerse fuerte en Lima

Por su parte, Sporting Cristal llega en una posición más favorable dentro del grupo. Con tres puntos, se ubica en zona de clasificación y sabe que una victoria lo consolidaría en la pelea por avanzar a octavos.

El equipo dirigido por Zé Ricardo ya demostró su fortaleza como local tras vencer a Cerro Porteño, aunque viene de caer en Brasil ante Palmeiras. La misión ahora será hacerse fuerte nuevamente en casa, aprovechando el respaldo de su hinchada.

Cristal vs Junior: duelo inédito con mucho en juego

Será la primera vez que Sporting Cristal y Junior de Barranquilla se enfrenten oficialmente, lo que añade un condimento especial a este choque de Copa Libertadores.

El partido presenta a dos equipos con necesidades distintas: uno buscando consolidarse, el otro obligado a reaccionar. En ese cruce de urgencias, el espectáculo está garantizado.

Sporting Cristal vs Junior: posibles alineaciones

Sporting Cristal:

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Ibérico e Irven Ávila.

Entrenador: Zé Ricardo

Junior de Barranquilla:

Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhonier Guerrero; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Luis Muriel, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

Entrenador: Alfredo Carlos Arias