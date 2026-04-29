Este martes 28 de abril ya está disponible el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos de chance más seguidos en Colombia. Como cada noche, miles de jugadores están pendientes de las cuatro cifras que definen al ganador, esperando que su número coincida y cierre el día con una buena noticia.

El Chontico Noche se ha convertido en un hábito diario para quienes disfrutan probar suerte. Con una mecánica simple, basada en elegir cuatro cifras, la expectativa siempre gira alrededor del número ganador, un dato que se consulta apenas termina el sorteo y que rápidamente se mueve entre quienes quieren confirmar su jugada.

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Resultado del sorteo Lotería Chontico Noche – Martes 28 de abril

Una forma rápida y clara de comprobar tu combinación y saber cómo terminó esta nueva jornada del popular chance nocturno en Colombia. Si quieres verificar las cifras, aquí podrás consultar el resultado del Chontico Noche del martes 28 de abril

Número Ganador: 5973

Quinta Balota: 4

Puedes jugar varios números en un sorteo del Chontico Noche

Sí, en el Chontico Noche puedes jugar todas las combinaciones que quieras en un mismo sorteo. No hay límite de números: cada combinación de cuatro cifras que elijas cuenta como una jugada independiente, con su propio valor y posibilidad de ganar. Puedes seleccionar tus números manualmente o dejar que el sistema te dé uno al azar con la opción automática en puntos autorizados o plataformas digitales.

Cada jugada se paga por separado y, si ganas, el premio se calcula según lo que jugaste en ese número específico. Jugar varias combinaciones puede aumentar tus oportunidades, pero lo clave es hacerlo con cabeza: define un presupuesto y respétalo. Además, recuerda que todas las jugadas deben registrarse antes del cierre del sorteo, que ocurre minutos antes de la extracción oficial.

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Horario y frecuencia del Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se juega todos los días del año, incluyendo domingos y festivos. Esa constancia lo convierte en uno de los sorteos más seguidos del chance, ya que siempre hay una nueva oportunidad para participar y mantener la expectativa noche tras noche.

El sorteo se realiza a las 7:00 p.m. y se transmite en Telepacífico, donde se puede ver la extracción en vivo. Minutos después, el resultado del Chontico Noche se publica en canales oficiales, redes sociales verificadas y portales informativos, lo que facilita consultar el número ganador desde cualquier lugar.

Además, el juego cuenta con su versión diurna, el Chontico Día, que se sortea a la 1:00 p.m. Así, los jugadores tienen dos oportunidades diarias para participar, manteniendo al Chontico como una de las tradiciones más activas del chance en Colombia.