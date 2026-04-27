El Deportivo Independiente Medellín no descuida el presente, pero ya mueve fichas con determinación pensando en el futuro. Mientras el equipo compite en la recta final del semestre bajo la conducción interina de Sebastián Botero, en los despachos se cocina una decisión que puede marcar el rumbo del proyecto deportivo: la llegada del español Jonathan Risueño.

El nombre del entrenador europeo ha ganado fuerza en silencio, al punto de convertirse hoy en el principal candidato dentro de la cúpula directiva. Una apuesta que no estaba en el radar público, pero que internamente toma cada vez más forma.

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Risueño se mete en la carrera y toma ventaja

En medio del análisis que adelantan Raúl Giraldo, Daniel Ossa y Federico Spada, el perfil de Jonathan Risueño terminó imponiéndose por encima de otras alternativas más mediáticas.

Lo llamativo es que, hace apenas unos días, los nombres que sonaban con mayor fuerza eran los de Óscar Pareja, Alberto Gamero y Leonel Álvarez. Sin embargo, tras varias reuniones recientes, el consenso interno apunta ahora hacia el actual DT del Deportivo Pasto.

El técnico español, de 43 años, ha logrado consolidar un proyecto competitivo en el conjunto nariñense, al que ya metió en la fase final de la Liga BetPlay. Ese rendimiento, sumado a su metodología de trabajo, terminó por convencer a la dirigencia roja.

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El plan del DIM para fichar a Risueño: atacar en el momento justo

Pese al interés concreto, en el DIM tienen claro que no es una operación sencilla ni inmediata. Risueño tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con Deportivo Pasto, lo que obliga a manejar los tiempos con precisión.

Por eso, la hoja de ruta ya está definida:

Mantener a Sebastián Botero como técnico interino hasta el final del semestre

como técnico interino hasta el final del semestre Esperar la finalización de la participación del Pasto en la Liga

Iniciar negociaciones formales por Risueño en ese momento

Asumir una compensación económica por la rescisión anticipada

La decisión implica un giro importante respecto a la idea inicial, que era contratar un entrenador de inmediato. Hoy, el club prefiere apostar por el nombre que más lo convence, aunque eso implique esperar.

Botero responde y gana crédito en el cierre

Mientras tanto, el interinato de Sebastián Botero ha arrancado con resultados positivos. El joven entrenador ha ganado sus dos primeros partidos, lo que le ha dado estabilidad al equipo en un momento crítico.

El DIM se juega mucho en estas semanas:

Clasificación al grupo de los ocho en la Liga BetPlay

Definir su futuro internacional en Copa Libertadores

O, en su defecto, asegurar un cupo a Copa Sudamericana

Este contexto refuerza la decisión de no alterar el proceso competitivo en curso y aplazar la llegada del nuevo técnico.

Un perfil que seduce por su crecimiento y método

La posible llegada de Jonathan Risueño no es casualidad. Su carrera ha sido progresiva y con resultados visibles:

Experiencia en el ascenso español

Llegada a Colombia en 2022

Paso por Bogotá FC y Patriotas , donde logró el ascenso en 2023

y , donde logró el ascenso en 2023 Buen rendimiento en Águilas Doradas

Consolidación en Deportivo Pasto en 2026

Se trata de un entrenador con ideas claras, carácter fuerte y capacidad para estructurar equipos competitivos en poco tiempo. En el DIM ven en él una oportunidad de construir un proyecto sólido y sostenible.

DIM busca entrenador: preguntas clave y candidatos

¿Cuáles son los principales candidatos para dirigir al DIM?

El Poderoso de la Montaña se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Alejandro Restrepo. En ese orden de ideas, los principales candidatos son:

Jonathan Risueño

Óscar Pareja

Leonel Álvarez

Alberto Gamero

¿Quién dirige actualmente al Independiente Medellín?

Juan Sebastián Botero, de 39 años, es el encargado de dirigir al DIM en este tramo final del semestre. Fue jugador del club entre 2004 y 2007 y trabaja en las divisiones formativas desde 2014. Esta es su tercera experiencia como técnico interino del primer equipo.

¿Hace cuánto no gana la Liga el Deportivo Independiente Medellín?

El DIM no consigue un título de Liga desde junio de 2016. Es decir, se acerca a una década sin coronarse campeón del fútbol colombiano. Su logro más reciente fue la Copa Colombia 2020, y en total suma:

6 títulos de Liga

3 títulos de Copa Colombia

Con ese contexto, la elección del próximo entrenador no es una decisión menor. Y todo indica que el club ya tiene claro hacia dónde quiere ir.