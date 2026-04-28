Bayern Múnich reaccionó cuando parecía noqueado y dejó abierta una semifinal de locura en la Champions League. En el Parque de los Príncipes, el equipo alemán cayó 5-4 ante el PSG, pero encontró en Luis Díaz un impulso clave para seguir con vida en una serie que promete un desenlace vibrante.

El conjunto dirigido por Luis Enrique llegó a tener una ventaja amplia gracias a los dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé, además del tanto de Joao Neves. Sin embargo, el cuadro bávaro respondió con carácter y goles de peso, entre ellos uno del colombiano, que volvió a aparecer en un escenario de máxima exigencia.

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Un gol que mantiene viva la serie

Cuando el partido parecía inclinarse definitivamente, Luis Díaz apareció para recortar distancias y sostener la esperanza del Bayern. Su anotación no solo tuvo impacto en el marcador, sino también en lo anímico, en medio de un duelo que parecía escaparse.

El guajiro recibió una pelota larga que ‘mató’ con elegancia absoluta en el área, le hizo un amague al rival y definió de manera excelsa a un angulo, para meter de nuevo a los alemanes en la serie.

El colombiano sigue demostrando que no le pesa el contexto. En partidos grandes, responde. Y esta semifinal no fue la excepción.

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LO QUE HIZO LUIS DÍAZ ES UNA LOCURA. 🤯🇨🇴 QUÉ PEDAZO DE GOL EN EL MEJOR PARTIDO DE LA HISTORIA. 🔥

pic.twitter.com/UHh0xhlvES — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) April 28, 2026

Los números de Luis Díaz en la Champions 2025-26

El rendimiento del extremo en la actual edición de la Champions League confirma su peso en el equipo alemán:

11 partidos disputados

7 goles

3 asistencias

Cifras que lo consolidan como uno de los jugadores más determinantes del torneo en su posición.

Goles en escenarios de máxima exigencia

Más allá de la cantidad, lo que potencia el valor de Luis Díaz es el contexto en el que ha marcado. No son goles cualquiera, son anotaciones ante rivales de alto nivel:

Club Brugge: gol clave en fase de liga

gol clave en fase de liga PSG: doblete en una actuación de alto impacto

doblete en una actuación de alto impacto Atalanta: tanto importante en octavos de final

tanto importante en octavos de final Real Madrid: gol en el Bernabéu y otro en la vuelta

gol en el Bernabéu y otro en la vuelta PSG: nuevo gol en semifinales, completando tres ante este rival en la actual Champions.

Estos registros evidencian a un futbolista que aparece cuando el nivel sube y la presión aumenta.

Más que cifras: impacto en el juego

El aporte de Luis Díaz no se limita a estadísticas. Su influencia va más allá:

Desequilibrio constante en el uno contra uno

Intensidad en la presión alta

Capacidad para romper líneas defensivas

Aparición en momentos clave

Su evolución lo muestra como un jugador cada vez más completo, capaz de asumir responsabilidades en el tramo decisivo de la temporada.

Un reto abierto para la vuelta

Con el 5-4 en contra, el Bayern Múnich deberá buscar la remontada en casa el próximo 6 de mayo. La serie quedó abierta y el margen es mínimo, pero la reacción en París deja señales positivas.

En ese contexto, Luis Díaz vuelve a perfilarse como una de las grandes cartas ofensivas del equipo alemán. Su presente invita a creer y su rendimiento en esta Champions League lo respalda.

La eliminatoria sigue viva, y el colombiano ya dejó claro que quiere ser protagonista hasta el final.