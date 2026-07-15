Después de la clasificación de España a la gran final tras vencer a Francia, solo queda un boleto disponible para la definición del domingo en Nueva York. Ese cupo se pondrá en juego este miércoles 15 de julio en Atlanta, donde Inglaterra y Argentina protagonizarán uno de los clásicos internacionales más importantes de la historia reciente del fútbol.

El duelo añade un ingrediente especial por el peso de sus antecedentes. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002 y el primero en cualquier escenario desde el amistoso disputado en 2005. Los ingleses persiguen una final mundialista que se les niega desde 1966, mientras que la Albiceleste, vigente campeona del mundo, quiere volver a la definición para defender la corona conquistada cuatro años atrás.

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Inglaterra vs Argentina: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

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Inglaterra llega con dudas, pero con Bellingham encendido

La selección de Thomas Tuchel alcanzó las semifinales luego de derrotar 2-1 a Noruega en tiempo suplementario. Una vez más, Jude Bellingham asumió el protagonismo con un doblete decisivo que revirtió el marcador tras la apertura de Andreas Schjelderup.

El volante del Real Madrid acumula seis goles en el torneo y comparte con Harry Kane el liderato goleador del conjunto inglés. Sin embargo, el rendimiento colectivo dejó algunas inquietudes dentro del propio cuerpo técnico.

«El resultado es fantástico. Estamos en las semifinales. Es increíble. No estoy contento con la actuación. Nos complicamos mucho por la forma en que jugamos y hoy tuvimos suerte», reconoció Tuchel tras la clasificación.

Las declaraciones generaron una rápida respuesta de Bellingham, quien defendió el esfuerzo realizado por el equipo en condiciones exigentes.

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«Quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos. A veces se gana luchando y lo hicimos», señaló el mediocampista.

Además del desgaste físico acumulado, Inglaterra monitorea la situación de Declan Rice, quien abandonó el partido anterior durante el descanso, así como la evolución de Ezri Konsa, que terminó con molestias musculares.

Argentina busca otra final mundialista

La vigente campeona también necesitó tiempo suplementario para instalarse entre los cuatro mejores. Argentina superó 3-1 a Suiza en un encuentro exigente, resuelto gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar capacidad para competir en escenarios complejos y consiguió otra clasificación de enorme valor en su camino hacia el bicampeonato.

«Sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico y nos puso en dificultades. Lo que consiguió este equipo es histórico», expresó Scaloni tras el compromiso.

Sobre el desafío que representa Inglaterra, el entrenador mantuvo la cautela habitual.

«Inglaterra tiene un gran entrenador que admiro mucho. Es un partido de fútbol y no mucho más», afirmó.

Dentro del plantel argentino también existe plena conciencia de que el margen de error es mínimo. Nicolás Tagliafico resumió el espíritu del grupo al asegurar que el equipo está dispuesto a sufrir si es necesario para seguir avanzando.

La buena noticia para la Albiceleste es que, pese a las molestias sufridas por varios futbolistas durante el duelo frente a Suiza, no se reportaron lesiones de gravedad. Lionel Messi, Cristian Romero, Leandro Paredes y Nicolás González evolucionaron favorablemente y estarán disponibles para la semifinal.

Inglaterra vs Argentina: posibles alineaciones

Inglaterra (4-2-3-1):

Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Entrenador: Thomas Tuchel.

Argentina (5-3-2):

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi.

Entrenador: Lionel Sebastián Scaloni.