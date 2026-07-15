El futuro de Carlos Bacca comienza a entrar en una fase definitiva. A pocas semanas de cumplir 40 años, el experimentado atacante mantiene intacta su intención de seguir compitiendo y ya definió el camino que quiere recorrer en la recta final de su carrera. Aunque su primera opción continúa siendo Junior de Barranquilla, el goleador también avanzó en un plan alternativo que gana fuerza con el paso de los días: Cúcuta Deportivo.

Las conversaciones entre el conjunto motilón y el delantero ya dejaron un entendimiento prácticamente cerrado en los aspectos principales. Sin embargo, antes de tomar una decisión definitiva, Bacca espera conocer la postura final de Junior para saber si extenderá su historia con el club barranquillero o si abrirá un nuevo capítulo en el fútbol colombiano.

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Carlos Bacca mantiene firme su deseo de seguir jugando

Lejos de contemplar el retiro, el atacante samario considera que todavía reúne las condiciones físicas y futbolísticas para competir en la máxima categoría.

En sus más recientes declaraciones dejó claro que mantiene la motivación para afrontar al menos una temporada más como profesional, convencido de que aún puede aportar dentro de la cancha.

Su trayectoria respalda esa confianza. A lo largo de su carrera ha construido un recorrido que incluye:

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Una destacada etapa en el fútbol europeo.

Participaciones importantes con la Selección Colombia.

Varios títulos con Junior de Barranquilla.

Un lugar entre los máximos referentes en la historia del club rojiblanco.

Precisamente por ese legado, cualquier decisión sobre su próximo destino despierta enorme expectativa entre los aficionados.

Junior sigue ocupando el primer lugar en sus planes

Aunque ya tiene otra posibilidad bastante avanzada, Junior continúa siendo la prioridad del delantero.

El inconveniente pasa por la falta de una decisión definitiva dentro del club barranquillero, donde todavía existen posiciones diferentes sobre la continuidad del goleador.

Actualmente el escenario está marcado por dos posturas:

Alfredo Arias , entrenador del equipo.

, entrenador del equipo. Fuad Char, máximo accionista de la institución.

Mientras no exista una definición conjunta, el futuro de Bacca seguirá en pausa.

Alfredo Arias apuesta por otro perfil ofensivo

El entrenador uruguayo ha manejado el tema con total claridad tanto frente al jugador como ante la dirigencia.

Aunque reconoce la importancia histórica de Bacca y valora su profesionalismo, considera que el proyecto deportivo para el nuevo semestre debe construirse con otras prioridades en ataque.

Dentro de la planificación ofensiva aparecen por delante nombres como:

Luis Fernando Muriel.

Francisco Fydriszewski.

Incluso, si finalmente permanece en la plantilla, Guillermo Paiva también tendría opciones importantes dentro de la rotación ofensiva.

Otro aspecto que pesa en la evaluación del cuerpo técnico es que Junior afrontará un semestre sin competiciones internacionales, situación que limita las posibilidades de repartir minutos entre varios delanteros.

Desde esa perspectiva, Arias entiende que sería difícil ofrecerle a Bacca la continuidad que espera en esta etapa de su carrera.

Fuad Char apuesta por una despedida en Barranquilla

La visión desde la propiedad del club es diferente.

Fuad Char considera que un referente como Carlos Bacca merece cerrar su carrera defendiendo la camiseta rojiblanca y despedirse de la afición que lo acompañó durante tantos años.

La idea del dirigente pasa por extender su contrato durante seis meses más para que pueda concluir su etapa profesional al finalizar el año.

Por ahora, esa intención todavía no logra convertirse en una decisión definitiva dentro del club, por lo que la incertidumbre continúa mientras avanzan las conversaciones.

Carlos Bacca: listo el plan alternativo

Consciente de que el desenlace en Junior aún no está resuelto, el delantero también abrió conversaciones con otros equipos de la Liga BetPlay.

Entre los interesados aparecieron:

Atlético Bucaramanga.

Cúcuta Deportivo.

De las dos propuestas, fue la del conjunto fronterizo la que terminó generando mayor interés en el atacante.

El proyecto motilón tomó ventaja

En Cúcuta consideran que la experiencia de Bacca puede convertirse en un factor determinante para fortalecer el equipo y darle un salto de calidad al proyecto deportivo.

Además de ofrecerle continuidad, el club le planteó un escenario en el que podría asumir un rol protagónico durante el campeonato.

Las conversaciones permitieron acercar posiciones hasta dejar prácticamente definidos aspectos como:

Duración del contrato.

Condiciones económicas.

Rol deportivo dentro del plantel.

Objetivos del proyecto.

Ese avance explica el optimismo que existe en la institución respecto a una incorporación que tendría un enorme impacto para el fútbol colombiano.

La decisión sigue dependiendo de Junior

En el panorama actual, todas las miradas apuntan nuevamente hacia Barranquilla.

Carlos Bacca continúa esperando la respuesta definitiva de Junior porque su intención sigue siendo permanecer en el club donde construyó buena parte de su legado. Sin embargo, también dejó preparada una alternativa sólida que le permitiría continuar su carrera con protagonismo si finalmente debe cambiar de camiseta.

Mientras la dirigencia rojiblanca resuelve las diferencias internas sobre su continuidad, Cúcuta Deportivo permanece atento y listo para dar el paso final. El mercado de fichajes todavía tiene un capítulo importante por escribir y el experimentado delantero aguarda con paciencia una decisión que definirá el último tramo de una trayectoria llena de éxitos.